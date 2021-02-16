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В НАБУ подтвердили, что расследуют возможные злоупотребления с COVID-вакцинами: Это никак не помешает проводить закупки

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В НАБУ подтвердили, что расследуют возможные злоупотребления с COVID-вакцинами: Это никак не помешает проводить закупки

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по заявлению генерального директора ГП "Медзакупки" Арсена Жумадилова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Сообщаем, что НАБУ действительно начало досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19. Основанием стало соответствующее заявление генерального директора ГП "Медзакупки", сведения из которого детективы были обязаны и внесли в ЕРДР. В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, о котором указано в обращении. Особенно подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может воспрепятствовать закупкам вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации. Также отмечаем, что детективами не проводилось никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины", - подчеркивают в НАБУ.

В ведомстве обещают информировать общество о результатах расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о расследовании НАБУ по поводу закупки COVID-вакцин: Минздрав заключает любые контракты абсолютно прозрачно

"До этого момента просим всех причастных к этому расследованию лиц и организации воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Действуя иначе вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и общества", - отмечают в сообщении.

В НАБУ подтвердили, что расследуют возможные злоупотребления с COVID-вакцинами: Это никак не помешает проводить закупки 01

Напомним, и.о. руководителя САП  Максим Грищук сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 февраля начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса. Издание "Цензор.НЕТ" получило копию письма генерального директора ГП "Медзакупки" Арсена Жумадилова в НАБУ, в котором говорится, что COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства министра здравоохранения Максима Степанова. Сам чиновник заявляет о прозрачности процедур закупки.

Также читайте: Украина не законтрактовала вакцины против COVID-19, потому что переговоры вел Минздрав, - ГП "Медзакупки"

Автор: Анна Судак
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Там все что ли дебилы зеленые, заняться не чем
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16.02.2021 20:57 Ответить
Ни денег уже нет, ни вакцины ещё нет -- а дело уже шьётся... ...и сразу же латается и штопается...*)
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16.02.2021 21:02 Ответить
"До этого момента просим всех причастных к этому расследованию лиц и организации воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Действуя иначе вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и общества".

Думаю, что никому ничего я не нанесу, ещё раз написав о том, что китайское дерьмо стоимостью 3 доллара через прокладки Степанова-Богатырёвой закуплено за деньги госбюджета по 18 долларов. Для НАБУ- 18 : 3 = 6. ФАС. В НАБУ подтвердили, что расследуют возможные злоупотребления с COVID-вакцинами: Это никак не помешает проводить закупки - Цензор.НЕТ 7330
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16.02.2021 21:27 Ответить
"В НАБУ подтвердили, что расследуют возможные злоупотребления с COVID-вакцинами: Это никак не помешает проводить закупки"------ но поможет НАБУ срубить баблу!
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16.02.2021 21:34 Ответить
С Богатырёвой,"срубить",или со Степанова?! Так им нужно рубить кое что другое! И это ,даже,не руки!
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16.02.2021 21:51 Ответить
#SAVE_NABU
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16.02.2021 23:11 Ответить
А коронобесы против. Это им мешает о здорвых заботится вместе с богатыревой. Как всполошилась эта ботоферма ковидная, как же от корыта отрывают.
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17.02.2021 09:17 Ответить
 
 