В НАБУ подтвердили, что расследуют возможные злоупотребления с COVID-вакцинами: Это никак не помешает проводить закупки

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по заявлению генерального директора ГП "Медзакупки" Арсена Жумадилова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Сообщаем, что НАБУ действительно начало досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19. Основанием стало соответствующее заявление генерального директора ГП "Медзакупки", сведения из которого детективы были обязаны и внесли в ЕРДР. В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, о котором указано в обращении. Особенно подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может воспрепятствовать закупкам вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации. Также отмечаем, что детективами не проводилось никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины", - подчеркивают в НАБУ.

В ведомстве обещают информировать общество о результатах расследования.

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"До этого момента просим всех причастных к этому расследованию лиц и организации воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Действуя иначе вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и общества", - отмечают в сообщении.

Напомним, и.о. руководителя САП Максим Грищук сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 февраля начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса. Издание "Цензор.НЕТ" получило копию письма генерального директора ГП "Медзакупки" Арсена Жумадилова в НАБУ, в котором говорится, что COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства министра здравоохранения Максима Степанова. Сам чиновник заявляет о прозрачности процедур закупки.

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