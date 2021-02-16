Полиция Киевщины об отравлении семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток "Дротаверина"

В городе Боярка Фастовского района две семиклассницы отравились медицинским препаратом "Дротаверин". Одну из них спасти не удалось.

"Предварительно установлено, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы полиции Киевщины.

Полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

"Учитывая, что препарат "Дротаверин" является аналогом препарата "Но-шпа" и отпускается без рецепта, следователи безотлагательно направили письма в Гослекслужбу Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации по предупреждению таких нарушений в будущем", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подросток угостил одноклассниц неизвестной жидкостью, двое детей в реанимации, - полиция

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.