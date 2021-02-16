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Полиция Киевщины об отравлении семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток "Дротаверина"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Киевщины об отравлении семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток

В городе Боярка Фастовского района две семиклассницы отравились медицинским препаратом "Дротаверин". Одну из них спасти не удалось.

"Предварительно установлено, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы полиции Киевщины.

Полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

"Учитывая, что препарат "Дротаверин" является аналогом препарата "Но-шпа" и отпускается без рецепта, следователи безотлагательно направили письма в Гослекслужбу Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации по предупреждению таких нарушений в будущем", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подросток угостил одноклассниц неизвестной жидкостью, двое детей в реанимации, - полиция

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+35
Поколение одноклеточных!
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16.02.2021 21:55
+22
Тут главное кто и в какую сторону кипишь направит со своей целью наживиться. Завтра все газеты начнут визжать что Дротавертин- смертельно опасные для людей лекарства. А то что дурак может и пальцем себе дырку в голове проковырять так ето уже никого волновать не будет.
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16.02.2021 22:08
+17
Та будь-яких ліків випити 40 таблеток, то копита можна відкинуть! Ну хіба крім вугілля... Тому таке... А дротаверин - це український аналог но-шпи, дешевший за неї в рази і не менш ефективний.
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16.02.2021 21:58
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Поколение одноклеточных!
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16.02.2021 21:55 Ответить
Такое всегда было.
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16.02.2021 22:34 Ответить
С селения " Полиция Киевщины об отравления семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток "Дротаверина" - Цензор.НЕТ 5220 Боярка"
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16.02.2021 22:44 Ответить
Там у той что умерла, вроде как проблемы в семье были, в детдом будто бы отец собирался отправить, Похоже на самоубийство, а подруга за компанию...
Внимательнее к окружающим нужно быть, своим и чужим, а не одноклеточными называть. Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 9775
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16.02.2021 23:09 Ответить
А ты многоклеточный? Как у русских, лишнии хромосомы чтоли?
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16.02.2021 23:32 Ответить
Ну нафига название показали, теперь детки знают, что им покупать. Все и так знают что такое спазмоголик.
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16.02.2021 21:57 Ответить
Та будь-яких ліків випити 40 таблеток, то копита можна відкинуть! Ну хіба крім вугілля... Тому таке... А дротаверин - це український аналог но-шпи, дешевший за неї в рази і не менш ефективний.
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16.02.2021 21:58 Ответить
мою собаку одним уколом но-шпы с состояние грогги ввели а тут 40 таблеток!!
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16.02.2021 22:07 Ответить
Тут главное кто и в какую сторону кипишь направит со своей целью наживиться. Завтра все газеты начнут визжать что Дротавертин- смертельно опасные для людей лекарства. А то что дурак может и пальцем себе дырку в голове проковырять так ето уже никого волновать не будет.
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16.02.2021 22:08 Ответить
+++
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17.02.2021 10:35 Ответить
От 40 таблеток активированного угля ..за раз....у жопа забьется... Полиция Киевщины об отравления семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток "Дротаверина" - Цензор.НЕТ 4218
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16.02.2021 22:09 Ответить
Разорвётся
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16.02.2021 22:27 Ответить
Це доза для 400 кілограмового дядька ( 1 таблетка на 10 кг ваги ) !! Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 6102 .
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16.02.2021 23:06 Ответить
А какой смысл пить 40 таблеток ношпы за раз?
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16.02.2021 21:58 Ответить
мало ли...может для срыва беременности.слух можно какой угодно пустить.
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16.02.2021 22:02 Ответить
Та шо они все беременные были,двенадцатилетние к тому же...наверно,какие то мультики пообещали...
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16.02.2021 22:08 Ответить
может и так...
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16.02.2021 22:16 Ответить
там что-то с видео на тик-ток связано
(они перед этим смотрели...что-то типа - выпей 40 таблеток и посмотри что будет)
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17.02.2021 11:24 Ответить
Иногда для самоубийства используют.
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16.02.2021 22:46 Ответить
Тоже очень вероятно...
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16.02.2021 23:15 Ответить
Там ,оказывается,в видосе из тик ток,одно падло сказало:"выпей 40 таблеток и посмотри,что будет"...
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17.02.2021 03:32 Ответить
Жаль. Папы с мамами насмотрелись Скотов и прочей отравы и отравились дети насмотрелись дротаверину...
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16.02.2021 21:58 Ответить
Это ты с кем сейчас разговаривал?! Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 998
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16.02.2021 23:03 Ответить
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16.02.2021 22:00 Ответить
Вот же ж дурёхи.........
Соцсети смотреть и призыв последовать - «ума» хватило, а вот в Вики посмотреть, что за препарат/таблетки - НЕ.....☹️
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16.02.2021 22:00 Ответить
Мне одну таблетку в день не хочется пить(а надо).
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16.02.2021 22:04 Ответить
сделай себе легче, разок пересиль себя, штук 60 всандаль - и 2 месяца свободен! Попробуй! понравится! Как рукой снимет!!! ))
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17.02.2021 02:59 Ответить
Ладно он может по состоянию здоровья,а ты его всандалил по полной, не издевайся над Литвином ,а то загонишь белсата на тот свет, Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 9499 а он на форуме нам нужен живой Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 4990
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17.02.2021 21:41 Ответить
Поржать тупо с неадеквата? )))
Сдается мне он шо то подобное уже хавал когда то в количествах, и его поведение , оценка и комментарии - следствие того передоза )
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18.02.2021 18:09 Ответить
Естественный отбор, пофиг на них. Бензина напьются-бензин запретить? Туда уродкам и дорога.
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16.02.2021 22:04 Ответить
Ну фсе. Ждите запрета на продажу таблеток без рецепта врача. А на ношпу нужно будет еще и флюрографию и выписку из домовой и разрешение из райисполкома получить.
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16.02.2021 22:04 Ответить
и это будет правильно.
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16.02.2021 22:29 Ответить
Что правильно? Запрещать детям до 18 лет ходить по улицам без сопровождения санитаров?
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16.02.2021 22:31 Ответить
Ну запрещать - даже и не знаю. Вдруг кому-то из родных стало плохо и отправили ребенка в аптеку? Мне кажется, не стоит запрещать все из-за того, что у кого-то не хватило мозгов, а то будет как в Америке, где одна негритянка перепутала лак с клеем, и собирается подавать иск к производителю клея, что те не написали в инструкции, что нельзя им пользоваться для укладки волос, при чем, открыла счет для пожертвований и уже собрала 18к баксов.
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16.02.2021 22:08 Ответить
Старина Дарвин был таки прав....естетственныей отбор...
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16.02.2021 22:10 Ответить
Кто в курсе, что за ролик в соцсетях? Кто-то призывает пить дротаверин в больших количествах? Зачем?
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16.02.2021 22:10 Ответить
Понимаете Владислав ,ролики могут быть и с призывом повесится ради того что бы попасть так сказать в мнимый рай и подобные существуют , видимо необходимо создать общую здравую мировую коллегию, которая будет препятствовать подобным рекламам , а иначе будет хаос и жертвы среди пусть даже недоумков,но и как бы намного более безвредных для общества чем так сказать тех кто всё хорошо осознаёт и творит зло на планете
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16.02.2021 22:22 Ответить
Да пофиг, хай пьют и с высоты кидаются. Чище будет будущее.
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16.02.2021 22:10 Ответить
Аптекарю надо хорошо по шапке садануть-как можно детям за раз столько таблеток продать...
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16.02.2021 22:13 Ответить
Ага. Аптекарь виноват что родители етих детей не предохранялись. А булочник будет виноват когда хлеб продаст детям в пакете который они на голову надевают и клей нюхают которым клеят стулья на уроке труда.
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16.02.2021 22:20 Ответить
Да,аптекарь виноват,что продал лекарство в таком количестве-это тоже самое,что несовершеннолетним продать по блоку сигарет и по бутылке водки, а самому остаться чистеньким
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16.02.2021 23:18 Ответить
- Мама, я дура?
- Дура, я папа.
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16.02.2021 22:23 Ответить
Виновато бабло. запретить рекламу медпрепаратов на телевиденье.
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16.02.2021 22:26 Ответить
в соцсетях обещали кайф, наверное
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16.02.2021 22:33 Ответить
продли жизнь-забери смартфон
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16.02.2021 22:34 Ответить
Согластна, до 16 никаких смартфонов!
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16.02.2021 22:48 Ответить
С какой целью, интерестно пьют 40 таблеток ношпы?
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16.02.2021 22:46 Ответить
С целью - відкинути копита . Більше цілей нема . Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 571 .
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16.02.2021 23:10 Ответить
Да какая там цель у 13 летних!?насмотрелись урода,который сознательно знал,что может быть от передозировки ношпой,остановка сердца.возможно рассказал что будет классно.судить за доведение до самоубийства.показания выжившей будут решать судьбу этого идиота в случае если живёт в Украине.
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16.02.2021 23:14 Ответить
Похоже пили именно с целью самоубийства, а не кайфа.
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16.02.2021 23:33 Ответить
Девчат жалко....но это новость в годы войны куда хуже....В Україні є загроза зупинки оборонних закупівель, що загрожує співпраці із НАТО
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16.02.2021 23:30 Ответить
У Сердючки было в какой-то юмореске про ношпу. НО не про дротаверин, так что она вне подозрений. Слишком длинное и сложное слово для..
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16.02.2021 23:31 Ответить
а социальная сеть наверное Тик-Ток называлась... Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 2072
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17.02.2021 00:02 Ответить
В наше время, в таком возрасте, начинали пробовать "биомицин" и прочие подобные ему снадобья. Об этом в "районке" не писали.
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17.02.2021 11:40 Ответить
как вообще могли детям что то в аптеке продать? провизоров под суд.
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17.02.2021 12:30 Ответить
Якщо зжерти кілограм гівна , подивившись ролик у соцмережі , теж здохнеш , але хоч аптекарі не будуть в даному випадку винні . Діти , жеріть гівно , іншим ви цим не зашкодите !
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17.02.2021 12:59 Ответить
 
 