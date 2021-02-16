Законопроект о госполитике переходного периода будет подан в Раду через 4-6 месяцев, - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ожидает, что проект закона о государственной политике переходного периода будет окончательно оформлен и подан в Верховную Раду через 4-6 месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас это национальный диалог, это обсуждение, а потом уже будет официальная процедура. И если пройтись по процедуре, то, в принципе, период с момента регистрации его как правительственного и до попадания в парламент пройдет от 4 до 6 месяцев", - сказал вице-премьер. По его словам, законопроект предусматривает выборы на деоккупированной территории только после демилитаризации и полного разоружения.

Резников отметил, что "с момента, когда проект будет зарегистрирован как правительственный, начнется процедура его детального рассмотрения и согласования со всеми ведомствами, включая Министерство юстиции".

"Предварительную оценку от моих коллег-министров я получил положительную, что этот закон нужен, он правильный и стратегически, и политически, и концептуально. Но в детали их команды не погружались еще, именно потому, что мы до сих пор находимся в режиме первичного обсуждения с экспертной средой. Поэтому сегодня сказать, что Минюст с нами сгармонизировался, еще рано, но мы это сделаем", - убежден чиновник.

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Вице-премьер отметил, что "внутренне перемещенные лица из Симферополя, Севастополя, Донецка и Луганска должны иметь одинаковые права, равную социальную защищенность, одинаковые условия учиться в высших учебных заведениях, и многое другое".

Напоминаем, 11 января 2021 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало для ознакомления текст проекта закона "О государственной политике переходного периода" и призвал присылать свои замечания и предложения. После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду согласно регламенту и процедуре и обнародован отдельно с учетом предложений.

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