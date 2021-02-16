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Новости Политика Украины
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Законопроект о госполитике переходного периода будет подан в Раду через 4-6 месяцев, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о госполитике переходного периода будет подан в Раду через 4-6 месяцев, - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ожидает, что проект закона о государственной политике переходного периода будет окончательно оформлен и подан в Верховную Раду через 4-6 месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас это национальный диалог, это обсуждение, а потом уже будет официальная процедура. И если пройтись по процедуре, то, в принципе, период с момента регистрации его как правительственного и до попадания в парламент пройдет от 4 до 6 месяцев", - сказал вице-премьер. По его словам, законопроект предусматривает выборы на деоккупированной территории только после демилитаризации и полного разоружения.

Резников отметил, что "с момента, когда проект будет зарегистрирован как правительственный, начнется процедура его детального рассмотрения и согласования со всеми ведомствами, включая Министерство юстиции".

"Предварительную оценку от моих коллег-министров я получил положительную, что этот закон нужен, он правильный и стратегически, и политически, и концептуально. Но в детали их команды не погружались еще, именно потому, что мы до сих пор находимся в режиме первичного обсуждения с экспертной средой. Поэтому сегодня сказать, что Минюст с нами сгармонизировался, еще рано, но мы это сделаем", - убежден чиновник.

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Вице-премьер отметил, что "внутренне перемещенные лица из Симферополя, Севастополя, Донецка и Луганска должны иметь одинаковые права, равную социальную защищенность, одинаковые условия учиться в высших учебных заведениях, и многое другое".

Напоминаем, 11 января 2021 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало для ознакомления текст проекта закона "О государственной политике переходного периода" и призвал присылать свои замечания и предложения. После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду согласно регламенту и процедуре и обнародован отдельно с учетом предложений.

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Автор: Володимир Янченко
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Цікаво ,що цього разу накропают ці гігінти геополітики !!!))
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16.02.2021 22:23 Ответить
**гіганти--перепрошую очепятка !!))
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16.02.2021 22:24 Ответить
НАРКОМан МИД рф - лаВРУН - - пожаловался , что в ЕС вытесняют усский ызык .. особенно в ПРИБАЛТИКИ и ФИНЛЯНДИИ .. , -- да КОМУ ОН НУЖЭН .. Усский ызык -- ызык - УБИЙЦ ВОРРРОВ и ПОДЛЕЦОВ !. УПРАЗНИТЬ его за НЕ НАДОБНОСТЬЮ -- ОТВЕТИЛИ в КОЛЛУАРАХ лаВРУНУ !!,, . И ЭТО ПРЕКРАСТНО !!!.. . . . ..

Законопроєкт про держполітику перехідного періоду буде подано в Раду через 4-6 місяців, - Резніков - Цензор.НЕТ 6759
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16.02.2021 23:08 Ответить
Давайте все же шкуру делить после того как. А предварительно - всех кто приехал после оккупации нахрен. С конфискацией имущества в пользу государства. Остальных в фильтровочные лагеря. А потом тоже нахрен.
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16.02.2021 23:27 Ответить
Нічого путнього від цього бал беса не чекайте, одна хуцпа, приберіть його з уряду.
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16.02.2021 23:44 Ответить
 
 