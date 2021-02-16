С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко
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Техническая часть переговоров с Международным валютным фондом продолжается по нескольким направлениям - с Минфином, с Минюстом и Нацбанком.
Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, информирует Цензор.НЕТ.
"С Минфином более или менее понятно, что обсуждается, - параметры 2022 года, некоторые аспекты в этом году, но они не такие принципиальные, которые невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был", - заявил Устенко.
По его словам, те вопросы, которые все еще обсуждаются с МВФ, связаны "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом".
Советник Зеленского добавил, что нет поводов для беспокойства из-за заявлений МВФ.
"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ - точно не стоит. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории. Можно сколько угодно спорить, какой рост будет в этом году, но рост очевидно будет, по прогнозам КМУ - 4,5%", - отметил Устенко.
"Говорить, что будет нарушена курсовая стабильность, я бы точно не стал. Золотовалютные резервы - на уровне 29 млрд долларов, фактически 9-летний максимум, они перекрывают пять месяцев нашего импорта (опасным считается, если не дотягивает до трех месяцев и так было почти до конца 2019-го)", - добавил он.
Он подчеркнул, что единственным узким местом в переговорах с Фондом является "восстановление антикоррупционной архитектуры" в Украине.
Напомним, 13 февраля безрезультатно завершилась миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand by с Украиной.
Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах".
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Посольство Украины в ОАЭ закрыло на 14-15 февраля консульский прием, удалило из здания посольства большую часть сотрудников и технический персонал.
https://prm.ua/ru/v-sluchae-pobedyi-zelenskogo-ukrainu-zhdet-dollar-po-100-lutsenko/
хотя - интересно - папа мент или прокурор?
https://prm.ua/ru/v-sluchae-pobedyi-zelenskogo-ukrainu-zhdet-dollar-po-100-lutsenko/ зачем вы спамите официального представителя Президента Петра Порошенко Ирины Геращенко?Вам не стыдно?!
Та не, "там МВФ обкакався, а не Україна." ©
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15 лютого о 9:31 енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції підключений до Об'єднаної енергосистеми України після ремонту."Це сталося на місяць раніше запланованого терміну завдяки оптимізації виробничих процесів і самовідданій праці хмельницьких атомників", - повідомили в Енергоатомі.
За словами керівника Енергоатому Петра Котіна, це дає додаткові 1000 МВт в енергосистему. "Ми сподіваємося, що це вирішить всі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період", - додав Котін. Відзначається, що ремонтні роботи були проведені з дотриманням всіх вимог безпеки. Додаткова потужність 1000 МВт - це саме той обсяг електроенергії, який дозволить при критичного навантаження на ОЕС України в зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з Росії, до якого країна була змушена вдатися через дефіцит вугілля та аварійні ремонти на теплоелектростанціях України.
На сайті Укренерго також зазначається, що енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює.
В цілому, за даними Укренерго, 15 лютого, в аварійному ремонті перебувають 12 блоків теплових електростанцій.https://uprom.info/news/energy/energoblok-hmelnyczkoyi-aes-pidyednaly-do-merezhi-zadlya-zupynky-importu-***************-z-rf/