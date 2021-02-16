С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко

Техническая часть переговоров с Международным валютным фондом продолжается по нескольким направлениям - с Минфином, с Минюстом и Нацбанком.

Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С Минфином более или менее понятно, что обсуждается, - параметры 2022 года, некоторые аспекты в этом году, но они не такие принципиальные, которые невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был", - заявил Устенко.

По его словам, те вопросы, которые все еще обсуждаются с МВФ, связаны "с юридическими аспектами, а не с экономикой в ​​целом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофы без очередного транша МВФ в Украине не будет, - "слуга народа" Гетманцев

Советник Зеленского добавил, что нет поводов для беспокойства из-за заявлений МВФ.

"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ - точно не стоит. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории. Можно сколько угодно спорить, какой рост будет в этом году, но рост очевидно будет, по прогнозам КМУ - 4,5%", - отметил Устенко.

"Говорить, что будет нарушена курсовая стабильность, я бы точно не стал. Золотовалютные резервы - на уровне 29 млрд долларов, фактически 9-летний максимум, они перекрывают пять месяцев нашего импорта (опасным считается, если не дотягивает до трех месяцев и так было почти до конца 2019-го)", - добавил он.

Он подчеркнул, что единственным узким местом в переговорах с Фондом является "восстановление антикоррупционной архитектуры" в Украине.

Также читайте: Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы, - советник главы ОП Милованов о завершении работы миссии МВФ в Украине

Напомним, 13 февраля безрезультатно завершилась миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand by с Украиной.

Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах".