Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил новые сроки начала вакцинации медицинских работников в Украине.
Об этом он сказал во время онлайн-конференции Американо-украинского делового совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Мы начнем вакцинацию всех медицинских работников в феврале. Скорее всего, максимально это будет в течение следующих 10 дней или недели", – заявил министр.
Степанов отметил, что на первом этапе прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, – это около 367 тыс. сотрудников государственных и коммунальных учреждений в случае вакцинации 100% представителей этой категории.
На втором этапе запланирована вакцинация всех медработников, в том числе работающих в коммерческих больницах.
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Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.
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В течение 2021–2022 годов охватить вакцинацией хотят 50% населения Украины (20 млн человек). Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.
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в нём начнётся нерест и вакцинация
- Софочка, я смотрю вы перестали шить маски…а шо так?
- Семен Маркович, я вас умоляю..вот вы в своей одноразовой маске сколько уже ходите?
- та да! а шо у вас так воняет?
- а я теперь вакцину варю… пока с запахом экспериментирую
«Но я просто хочу убедиться, что разделяю некоторые предостережения в отношении этой [вакцины], потому что мы просто не знаем долгосрочных побочных эффектов в основном модификации ДНК и РНК людей… в основном способности производить эти антитела и того, вызывает другие мутации или другие риски ниже по течению. Таким образом, ведется работа по обоим направлениям разработки вакцины », - сказал Цукерберг.