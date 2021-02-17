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Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил новые сроки начала вакцинации медицинских работников в Украине.

Об этом он сказал во время онлайн-конференции Американо-украинского делового совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Мы начнем вакцинацию всех медицинских работников в феврале. Скорее всего, максимально это будет в течение следующих 10 дней или недели", – заявил министр.

Степанов отметил, что на первом этапе прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, – это около 367 тыс. сотрудников государственных и коммунальных учреждений в случае вакцинации 100% представителей этой категории.

На втором этапе запланирована вакцинация всех медработников, в том числе работающих в коммерческих больницах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

Также на Цензор.НЕТ: Иммунитет к COVID-19 сохраняется 9 месяцев, - шведские медики

В течение 2021–2022 годов охватить вакцинацией хотят 50% населения Украины (20 млн человек). Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Вакцинация начнется либо 29 февраля, либо 32 марта...
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 4181
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16.02.2021 22:50
+14
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 2217
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16.02.2021 22:55
+10
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 6927
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16.02.2021 22:52
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Вакцинация начнется либо 29 февраля, либо 32 марта...
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 4181
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16.02.2021 22:50 Ответить
Это очень оптимистично...в реалии это будет 31 июня... Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 9366
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16.02.2021 23:02 Ответить
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 4288
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16.02.2021 23:04 Ответить
можно поехать в Бельгию и уколоться вот такой замечательной вакцинкой (или попросить, чтоб знакомые прислали) :
https://censor.net/ru/news/3248350/rossiyane_poddelyvayut_vaktsiny_belgiyitsev_predupredili_ob_opasnosti
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17.02.2021 11:37 Ответить
Тобто упродовж семідесяти діб... 😁
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16.02.2021 22:51 Ответить
в каком году ?
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16.02.2021 22:52 Ответить
В течение 2021-2022 годов
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17.02.2021 04:59 Ответить
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 6927
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16.02.2021 22:52 Ответить
Смешно
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16.02.2021 22:52 Ответить
Санітар Степашка тягав швабру по підлозі в лікарні і тепер вважає себе проффесором медицини.
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16.02.2021 22:53 Ответить
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 2217
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16.02.2021 22:55 Ответить
Степанов решил взять вирус на измор!
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16.02.2021 22:55 Ответить
Може дати ще 100 днів?
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16.02.2021 22:55 Ответить
Чомусь такі "уточнення" від цього....блазня із команди ЗЕроБЛАЗНЯ мене вже не дивують)))
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16.02.2021 23:10 Ответить
В «течении» почнеться. А от в «течение» точно ніт.
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16.02.2021 23:17 Ответить
ну может он про течение Днепра ...

в нём начнётся нерест и вакцинация
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16.02.2021 23:31 Ответить
Следует читать слитно " в течении семидесяти дней".
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16.02.2021 23:30 Ответить
Блин! И тут Зеленский под личный контроль взял! Ну кто его просил?!
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17.02.2021 02:21 Ответить
никто не просил. Просто человек ответственный, за все переживает! И вообще - кто если не он?)))
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17.02.2021 03:04 Ответить
Мед.комиссию он проходил, психиатора например?
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17.02.2021 05:51 Ответить
Давайте тоді хоч імпічмент раніше почнемо... Ми ж не Зе, щоб замість роботи по інших країнах за чужий рахунок валандатись.
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17.02.2021 07:30 Ответить
Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 9030
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17.02.2021 08:59 Ответить
***
- Софочка, я смотрю вы перестали шить маски…а шо так?
- Семен Маркович, я вас умоляю..вот вы в своей одноразовой маске сколько уже ходите?
- та да! а шо у вас так воняет?
- а я теперь вакцину варю… пока с запахом экспериментирую
Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 3353
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17.02.2021 09:39 Ответить
Понанимают полу покеров по объявлению)))) Зато не скучно. И деньги разворованы и дело уголовное открыто и вакцины нет. А мы ведем против этого "патриота" информационную войну, как он говорит.))) Он же патриотично 2 ляма вечно зеленых хапнул, а теперь говорит - я обкакался, только никому не говорите, мол не портите мне репутацию, ой не ему, а стране, он же себя со странной ассоциирует, мол ща братаны завтра все будет, а потом 7-10 дней, потом 70 дней и т.д. Вот такая веселуха у нас, можно книги писать мля.
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17.02.2021 09:41 Ответить
«Лжецу мы не верим, даже если он говорит правду».© Цицерон Марк Туллий
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17.02.2021 10:12 Ответить
Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 168
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17.02.2021 11:00 Ответить
В видео от июля 2020 года, предоставленном Project Veritas инсайдером Facebook, Цукерберг выражает озабоченность по поводу новых вакцин против COVID-19 и их влияния на ДНК и РНК человека.

«Но я просто хочу убедиться, что разделяю некоторые предостережения в отношении этой [вакцины], потому что мы просто не знаем долгосрочных побочных эффектов в основном модификации ДНК и РНК людей… в основном способности производить эти антитела и того, вызывает другие мутации или другие риски ниже по течению. Таким образом, ведется работа по обоим направлениям разработки вакцины », - сказал Цукерберг.
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17.02.2021 11:01 Ответить
Это инсайдерское видео) Если вы запостите это у себя а Фейсбуке, вас могут и забанить, так как это нарушает политику сайта.
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17.02.2021 11:03 Ответить
Может эта вакцина и не модифицирует ДНК и РНК и не вызывает никакие мутации. Но все равно странно, что Цукреберг в июле имеет какие-то основания для озабочености насчет вакцины, а октябре этого же года вводит политику бана или блокирования тех, ко будет постить свои "озабочености".
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17.02.2021 11:08 Ответить
в течениЕ 7-10 дней
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17.02.2021 11:12 Ответить
 
 