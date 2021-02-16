Видео с кнопкодавством за Шкарлета распоряжается аппарат Верховной Рады, - Управление госохраны

Управление государственной охраны опровергает сообщение лидера фракции "Голос" Ярослава Железняка об исчезновении видео, на котором зафиксирован факт кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета на пост министра образования.

Об этом сообщает пресс-служба УГО, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторыми СМИ распространяется информация о так называемом исчезновении видео из сессионного зала Верховной Рады Украины и якобы подтверждении указанного факта представителями Управления государственной охраны Украины. Сообщаем, что соответствующие заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные сведения", - сказано в сообщении.

В УГО утверждают, что не являются владельцами и распорядителями видеозаписи.

"Владельцем и распорядителем такой информации является Аппарат Верховной Рады Украины", - подчеркнули в Управлении.

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Ранее лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с кнопкодавством за Шкарлета исчезло и предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Сергея Рудя.

Напомним, 17 декабря Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

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В январе стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.