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Новости Политика Украины
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видеофиксация (139) УГО (169) кнопкодавство (102) Шкарлет (296)

Видео с кнопкодавством за Шкарлета распоряжается аппарат Верховной Рады, - Управление госохраны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Видео с кнопкодавством за Шкарлета распоряжается аппарат Верховной Рады, - Управление госохраны

Управление государственной охраны опровергает сообщение лидера фракции "Голос" Ярослава Железняка об исчезновении видео, на котором зафиксирован факт кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета на пост министра образования.

Об этом сообщает пресс-служба УГО, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторыми СМИ распространяется информация о так называемом исчезновении видео из сессионного зала Верховной Рады Украины и якобы подтверждении указанного факта представителями Управления государственной охраны Украины. Сообщаем, что соответствующие заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные сведения", - сказано в сообщении.

В УГО утверждают, что не являются владельцами и распорядителями видеозаписи.

"Владельцем и распорядителем такой информации является Аппарат Верховной Рады Украины", - подчеркнули в Управлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло, - надреп "Голоса" Железняк

Ранее лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с кнопкодавством за Шкарлета исчезло и предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Сергея Рудя.

Напомним, 17 декабря Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков

В январе стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.

Видео с кнопкодавством за Шкарлета распоряжается аппарат Верховной Рады, - Управление госохраны 01

Автор: Ольга Лузан
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"акакаяразніца"?
Адже був заказ призначити; а закази такого порядку не обговорюються, і маскуються.
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16.02.2021 23:38 Ответить
Та они особо не парятся чтобы хотя бы видимость законности соблюсти, а **** это типа все воля баранов народа (типа так захотели 73%)
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17.02.2021 09:00 Ответить
Геть *******-плагіатора з посади!
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16.02.2021 23:40 Ответить
Там всі плагатори-крадуни. ЗЕ сплагіатив гру по роялю.
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16.02.2021 23:57 Ответить
Это уже не первый случай, когда шоумен крышует агентов кремля и коррупционеров.
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16.02.2021 23:57 Ответить
"шоумен" сам агент кремля...и редкостный идиот и падло
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17.02.2021 08:56 Ответить
 
 