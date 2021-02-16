Видео с кнопкодавством за Шкарлета распоряжается аппарат Верховной Рады, - Управление госохраны
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Управление государственной охраны опровергает сообщение лидера фракции "Голос" Ярослава Железняка об исчезновении видео, на котором зафиксирован факт кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета на пост министра образования.
Об этом сообщает пресс-служба УГО, информирует Цензор.НЕТ.
"Некоторыми СМИ распространяется информация о так называемом исчезновении видео из сессионного зала Верховной Рады Украины и якобы подтверждении указанного факта представителями Управления государственной охраны Украины. Сообщаем, что соответствующие заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные сведения", - сказано в сообщении.
В УГО утверждают, что не являются владельцами и распорядителями видеозаписи.
"Владельцем и распорядителем такой информации является Аппарат Верховной Рады Украины", - подчеркнули в Управлении.
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Ранее лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с кнопкодавством за Шкарлета исчезло и предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Сергея Рудя.
Напомним, 17 декабря Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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В январе стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.
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Адже був заказ призначити; а закази такого порядку не обговорюються, і маскуються.
барановнарода (типа так захотели 73%)