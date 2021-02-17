Обострение ситуации на Донбассе - яркое напоминание о том, что Россия управляет этим конфликтом, - миссия США при ОБСЕ
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В США считают, что обострение ситуации на Донбассе является "ярким напоминанием" о том, что Россия управляет конфликтом на востоке Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В заявлении миссии США при ОБСЕ подчеркивается, что Россия несет ответственность перед погибшими и искалеченными в конфликте, который она спровоцировала и разжигает.
"Активизация боевых действий в минувший уик-энд демонстрирует, что Россия способна наращивать насилие в Украине, когда ей заблагорассудится. Это яркое напоминание о том, что Россия управляет конфликтом в Украине", - отметили в США.
Также отмечается, что обострение ситуации на Донбассе подчеркивает необходимость выполнения минских договоренностей, начиная с вывода российских сил с территории Украины.
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Если Байден об этом уже узнал и говорит - то почему наши сми молчат !?
Но пейсатым пох. Им надо подгрести поболее.