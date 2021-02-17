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Обострение ситуации на Донбассе - яркое напоминание о том, что Россия управляет этим конфликтом, - миссия США при ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обострение ситуации на Донбассе - яркое напоминание о том, что Россия управляет этим конфликтом, - миссия США при ОБСЕ

В США считают, что обострение ситуации на Донбассе является "ярким напоминанием" о том, что Россия управляет конфликтом на востоке Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В заявлении миссии США при ОБСЕ подчеркивается, что Россия несет ответственность перед погибшими и искалеченными в конфликте, который она спровоцировала и разжигает.

"Активизация боевых действий в минувший уик-энд демонстрирует, что Россия способна наращивать насилие в Украине, когда ей заблагорассудится. Это яркое напоминание о том, что Россия управляет конфликтом в Украине", - отметили в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захваченная наемниками РФ территория ОРДЛО на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, – Гармаш

Также отмечается, что обострение ситуации на Донбассе подчеркивает необходимость выполнения минских договоренностей, начиная с вывода российских сил с территории Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Покупать больше электроэнергии и газа из страны-помойки. И одновременно требовать от США больше санкций против той же страны-помойки.
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16.02.2021 23:43
+7
МВФ послав Бубочку вжопу. Це подають як велику пірімогу.
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17.02.2021 00:01
+5
Мовчать не всі. Цензор пише. "Прямий", 5-й, "Еспресо" тв, які вчора Люся Арестович вимагав закрити, повідомляють. Мовчать Г+Г, "Україна", "ICTV" бо там вказівка розказувати тільки про усьо харошеє і про "успіхи" Бубочки.
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16.02.2021 23:54
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дядюшка Джо нагадує... Поки що словами.
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16.02.2021 23:34 Ответить
так Мертвечук сказав, що буде таке! коли їх пучило від закриття каналів.
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17.02.2021 01:21 Ответить
Лаптєстан ковбасить шо Трамп всьо.
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16.02.2021 23:37 Ответить
Ну воно все це і їжаку зрозуміло, ще з 2014 року, а далі ЩО?
Більше занепокоєнь!
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16.02.2021 23:40 Ответить
Покупать больше электроэнергии и газа из страны-помойки. И одновременно требовать от США больше санкций против той же страны-помойки.
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16.02.2021 23:43 Ответить
Як тільки нафта полізла вгору...
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16.02.2021 23:45 Ответить
Сейчас практически на Всей линии фронта временами идут локальные замесы ВСУ с кацапо-орками с применением практически Всех видов вооружения которые только есть !!! Думаем !!!
Если Байден об этом уже узнал и говорит - то почему наши сми молчат !? Обострение ситуации на Донбассе - яркое напоминание о том, что Россия управляет этим конфликтом, - миссии США при ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1573
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16.02.2021 23:45 Ответить
Мовчать не всі. Цензор пише. "Прямий", 5-й, "Еспресо" тв, які вчора Люся Арестович вимагав закрити, повідомляють. Мовчать Г+Г, "Україна", "ICTV" бо там вказівка розказувати тільки про усьо харошеє і про "успіхи" Бубочки.
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16.02.2021 23:54 Ответить
МВФ послав Бубочку вжопу. Це подають як велику пірімогу.
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17.02.2021 00:01 Ответить
я тв не смотрю уже с 2014-го года.. совсем не включаю тв..
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17.02.2021 00:03 Ответить
Войной уже не пахнет - ей воняет вовсю.
Но пейсатым пох. Им надо подгрести поболее.
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17.02.2021 00:15 Ответить
Согласен.. И это Мы еще не все знаем.. узнаю инфу по старым каналам которых все меньше но есть еще тырнет ..он и спасает..
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17.02.2021 00:18 Ответить
Та блин достаточно посмотреть, что кацапье под наши границы стащило - этописетс...
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17.02.2021 00:25 Ответить
Молчат потому что имеют с Рашкой гешефт. А если закричат то придется и торговлю закрывать и електроенергию и угля поставки с РФ перекрывать... А гешефта то хочецца. Так же как и Западу хочется росийской нефти, газа и золота. Посмотреть трезво, вся елитная недвижимость Лондона, Швейцарии, Монако скуплена росийскими миллионэрами. А кто кроме росийских миллионеров может себе позволить покупать мерседесы, БМВ, майбахи, 7-ми палубные яхты в таком количестве?
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17.02.2021 00:21 Ответить
За это расстреливают во время войны !!! А у Нас война и только за февраль 8 -груз200 и в 3 раза больше 300-х.... ТВАРИ - ВСЕ кто причастен к этому и Суд Божий над ними будет все равно !!!
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17.02.2021 00:29 Ответить
И прям как солнце из-за туч... прояснилось на 7-й год что всем етим управляет Расийа... Не зря ***** поставил ставку на западных импотентов, как когда то Гитлер. Если бы ***** не жадничал и захватил только крым то о нем уже все давно бы и забыли
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17.02.2021 00:16 Ответить
Загострення ситуації на Донбасі - яскраве нагадування про те, що Росія керує цим конфліктом, - місії США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2227
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17.02.2021 00:22 Ответить
Загострення ситуації на Донбасі - яскраве нагадування про те, що Росія керує цим конфліктом, - місії США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6924
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17.02.2021 00:27 Ответить
обострение - реакция на закрытие каналов. предположительно.
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17.02.2021 00:38 Ответить
Почему предположительно? Так и есть. Мстят за закрытие каналов где говорили о бездарной политике Зе и бедственном положении пенсионеров.
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17.02.2021 01:07 Ответить
понятно. Значит именно медведчуковские каналы стоят на страже наших пенсионеров и против бездарной политики Зе. Следовательно, и орки мстят за бездарную политику Зе и бедственное положение пенсионеров. Логично.
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17.02.2021 01:12 Ответить
а ты что, до сих пор не знаешь, что ***** руками мертвячука только то и делает, что заботится о Украине? огорчу тебя, видимо у тебя нет лишней хромосомы, в отличии от денниски. а она необходима для усвоения их ватной логики, без нее никак.
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17.02.2021 10:00 Ответить
А какие еще варианты?
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17.02.2021 01:13 Ответить
У 1991 була буря в пустелі, а в 2021 - під грохот бурі на даунбасі гейропейцям зроблять такий лохдаун, що попереднє буде видаватися казкою.
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05.04.2021 18:32 Ответить
 
 