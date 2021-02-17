Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк колодца теплотрассы, в котором ночевал бездомный

Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы. Он спал, когда коммунальщики заварили люк.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вартових Еспресо".

Инцидент произошел в Днепровском районе Киева, сообщение о нем поступило в полицию.

Мужчина решил провести холодную ночь в колодце теплотрассы. Пока он спал, коммунальщики заварили люк.

Крики бездомного о помощи услышали, и его все же освободили. Для этого люк пришлось срывать.

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