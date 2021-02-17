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Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк колодца теплотрассы, в котором ночевал бездомный
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы. Он спал, когда коммунальщики заварили люк.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вартових Еспресо".
Инцидент произошел в Днепровском районе Киева, сообщение о нем поступило в полицию.
Мужчина решил провести холодную ночь в колодце теплотрассы. Пока он спал, коммунальщики заварили люк.
Крики бездомного о помощи услышали, и его все же освободили. Для этого люк пришлось срывать.
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+15 Игорь Монахов
показать весь комментарий17.02.2021 00:25
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П.С. С каждым днем на Цензоре названия статей все чудесатее и чудесатее.
Чем как о русском, утонувшем в туалете.
Вы думаете они не проверяют колодцы?
Проверяют и замуровывают животных бывает..... Бывают уроды, бывают люди, так было всегда.
Правда настают времена, когда уроды перестают бояться и перестают стесняться - ПОЭТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКИ ИХ НАДО УЧИТЬ.....