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"ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Создатели ленты хотят рассказать о Донбассе столетней давности, который был частью европейской экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства Украины по вопросам кино, информирует Цензор.НЕТ.

По словам режиссера фильма Корнея Грицюка и продюсера картины Анны Паленчук, их целью является рассказать настоящую историю региона. Проект фильма получил государственную финансовую поддержку размером 1,98 млн грн, съемки запланированы на весну 2021 года. Пока же авторы собирают материалы для фильма.

"На Донбассе находятся десятки городов, поселков и сел, основанных европейскими переселенцами и местными украинцами еще в конце XIX в., а его расцвет начался задолго до прихода большевиков к власти. Его отцы-основатели - немцы, бельгийцы, англичане, французы и американцы", - сказано в сообщении.

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В начале ХХ века Донбасс был передовым регионом даже по сравнению с Европой, отмечают авторы фильма.

"Прямое железнодорожное сообщение с Брюсселем, филиалы французских и немецких банков, динамичные города с современной на то время архитектурой, выход на европейские рынки, экономический рост, транснациональные предприятия, среди которых, например, отделение компании Siemens, настоящий космополитизм, высокий уровень жизни рабочих и большие перспективы - таким был Донбасс до прихода советской власти", - сказано в сообщении.

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"К сожалению, советские и постсоветские мифы о героях-рабочих коммунистической индустриализации, бандитах Донбасса, "жителях особого региона" или потомках "царских зэков" очень глубоко укоренились как мифологемы. Я уверен, что очень важно открыть эту территорию не только для местных, а изменить в целом отношение к ней", - говорит режиссер ленты Корней Грицюк.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Найголовнішого не сказали автори. До 1933 р. Донбас був українським. Після найлютішого Голоду-33, війни, Голоду-46 в кінці 40-х та на початку 50-х років на Донбас за наказом товариша сРаліна та його більшовицького кагалу було завезено сотні тисяч осіб (людьми їх назвати не повертається язик) кацапського шлаку (в основному бандити, що відбули свої строки в таборах, усякий люмпен-пролетаріат та інше кодло з низів - алкаші, нероби тощо). І це все кодло вселили в хати полеглих українців від Голодомору, репресій та війни. А тепер "внучки" цієї шушвалі волають: "Данбас с Рассієй!" та "Путєн - ввєді!"
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17.02.2021 05:15
+12
То что Донбасс развивали британцы бельгийцы и американцы и особенно немцы с 1710 года,колония которых была в количестве 1000,другими словами 1 000 поселков,знают даже младенцы с началом эпохи интернета...
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17.02.2021 02:15
+10
Всё так и есть. Когда-то крайне развитый регион. Украинский регион, с тотальным иностранным капиталом, инвестициями и инфраструктурой.
К сожалению об этом знают не многие, а говорят - единицы.
Будем надеятся - фильм даст толчок...
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17.02.2021 02:07
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Всё так и есть. Когда-то крайне развитый регион. Украинский регион, с тотальным иностранным капиталом, инвестициями и инфраструктурой.
К сожалению об этом знают не многие, а говорят - единицы.
Будем надеятся - фильм даст толчок...
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17.02.2021 02:07 Ответить
И чем же он такой развитый был, если там населения было в сотни раз меньше. Это очередной фильм из раздела переписывания истории. Независимая Украина вместе иностранными инвесторами проправила на Донбассе 23 года, это треть всего совкового периода. Ни одного нового крупного предприятия не построили......Инфраструктура???? Стадион и уже разрушенный аэропорт..... А коммунисты построили металлургические и машиностроительные предприятия, железные дороги и станции, не говоря об угольных шахтах....
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17.02.2021 05:39 Ответить
Всю дорогу давно перестелили.
А совкова інфраструктура перетворилась в нікому непотрібні руїни. Через відсталість.
І недаремно дамбасяни відстали від життя, бо мізками лишились в совку.
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17.02.2021 07:38 Ответить
Во-первьіх не "дамбасяне", а жители Донбасса. Во-вторьіх от жизни они отстали ровно настолько, насколько вьі в своем развитии. В третьих мозгами в совке их оставили не зльіе пришельцьі с Марса, а те, за кого вьі все ето время до 2014 года голосовали, думая что идете в ногу с жизнью не отставая.
Ваш пост - прекрасная иллюстрация дремучести, отсталости и невежества
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17.02.2021 08:11 Ответить
Може проілюструєте в світлинах те, чого досягли дамбасяни ?
Оце ж такі йолопи тягнуть країну взад.
Не дають розвиватись через свою хворобливу прив'язаність до злиднів, тому так і живуть, мов кацапи.
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17.02.2021 08:15 Ответить
А як вони ставляться до Стуса ?
Це неадеквати, яких тільки могила справить. І таке моє ставлення до них.
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17.02.2021 08:33 Ответить
В них приблизно таке ж ставлення до української мови і України, як у вас до мене.
Ви вже добре проілюстрували.
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17.02.2021 08:39 Ответить
Ставлення до мови тотожнє ставленню до України.
Стуса, як і Шевченка домбаське бидло зневажає.
Ви посоромились це визнати. А я не збираюсь терпіти цих духовних виродків, це ж зашморг для країни.
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17.02.2021 08:48 Ответить
Виктор, уже доказано историей, с которой не поспоришь, что ссср это был тупиковый путь развития. Ну зачем эти заклинания о том как было круто? Весь мир пошёл дальше, а совок оказался в тупике вместе с вашими любимыми коммунистами.
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17.02.2021 07:59 Ответить
Меня, блин, интересует, кто же все эти индустриальные "блага" построил в Германии, США, Японии, Франции и прочих развитых странах, если там никогда не было у власти комуняк??? "ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 1098
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17.02.2021 08:01 Ответить
Хороший вопрос! Ну зачем Вы задаёте такие жестокие вопросы? Знаете как радистам от них больно? Вы наверное фашист?)
Да что там наверное, Вы наверняка фашист так как не любите коммунистов. Для совков особенно рашистских это верная и единственная примета фашистов. Если Вы против нас значит наверняка фашисты.
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17.02.2021 08:08 Ответить
Если любовь к своей Родине и ненависть к ее врагам - признаки фашизма, то я безусловно фашист в кубе.
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17.02.2021 08:52 Ответить
То что Донбасс развивали британцы бельгийцы и американцы и особенно немцы с 1710 года,колония которых была в количестве 1000,другими словами 1 000 поселков,знают даже младенцы с началом эпохи интернета...
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17.02.2021 02:15 Ответить
Как будто до большевиков москалей не было. Все "мифы" как раз связаны с царской Россией.
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17.02.2021 02:24 Ответить
Москали были в украинских поселениях и до большевиков только их было ничтожно мало. И если в селе или райцентре говорили слово кацап о ком-то, то все знали о ком идёт речь. По той простой причине, что он был всего один на весь населенный пункт. Знакомьтесь с реальной жизнью, а не с расистскими мифами и пропагандой.
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17.02.2021 08:04 Ответить
Мокшандию создал Хан Батый в 1235 году...
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17.02.2021 02:43 Ответить
Угу. Вот посмотрит кацапособака єтот фильм и сразу все переосмьіслит и покается. "ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 5647 Пора уже понять, что их правда не интересует, она им не нужна.
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17.02.2021 02:45 Ответить
Этот фильм в первую очередь для Украинцев,а не для рабссии.Главное, чтобы Украинцы знали и гордились рождением и жизнью своей нацией,своей Украиной! А то,что посмотрят или нет этот фильм в Рашке ААабсолютно Не интересует.
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17.02.2021 07:01 Ответить
Тот кто не знает своей истории,обречен на ее повторение...,другими словами 300 лет Монголо-татары правили быдлом,потом немцы Готторп-Гольштейны...,типа под вывеской Романовы 304 года... "ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 314итого 604 года РАБссия была под копытом Зуллуссо-немцев,Екатерина вяликажопная II"ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 5550
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17.02.2021 02:54 Ответить
До речі, майже аналогічну інформацію, в тому числі про рейси в Брюссель, читав у публікації про наш Дніпро (тоді Катеринослав). Теж було досить продвинуте й індустріалізоване європейське місто. Тож не дивно, що нові сусідні міста теж тримали марку, ще й із західними засновниками та міською елітою. Іще один цвях у домовину кацапського міфу про "провинциальную отсталость вашей Малороссии".
Але втікачі з каторги та інший криміналізований пролетаріат з кацапщини - це таки мало місце бути. На шахтах їх працювало дохріна і більше. Почитайте Субтельного про історію Донбасу та міграцію цапомордих трудових ресурсів імперії (а цього історика важко запідозрити у поширенні рогатих наративів - там русофобія на повен зріст).
Або свідчення письменника Аркадія Аверченка, якому наприкінці 1890-х "пощастило" попрацювати в конторі шахти на Лугіндонщині (але зверніть увагу, що один із NPC розмовляє трохи суржиковою, але українською - тобто села були дійсно українські).

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать - это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца…
Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время - ниже.
И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.
Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе - целым морем водки.
Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой - ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.
Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов.
- Что это такое? - изумился я.
- А шахтеры, - улыбнулся сочувственно возница. - Горилку куповалы у селе. Для божьего праздничку.
- Ну?
- Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!
Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчик на всем пути.
Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения - бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.
По миновании же этого странного карантина - был он жестоко избит.
Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.
Занесенные сюда гигантской метлой божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки **** на человечество.
В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.
Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом…
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17.02.2021 05:06 Ответить
В чудовищно грязных и мрачных российских городах-заводах типа Камышлов, Копейск, Бокситогорск, Ангарск, Мончегорск и по сей день, в 21-ом веке, образ недожизни у совковых манкуртов примерно такой же, как у люмпенских выродков, обрисованных в мемуарах А.Аверченко 1890-х гг.
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17.02.2021 06:04 Ответить
Магнітогорськ в одному фото: страшенне місто, страшні п'яні кацапки і лічінус (будущее подрастает, ёпта)

"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 959
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17.02.2021 12:36 Ответить
Йой! ЙОЙ!! ЙОООЙ!!!
"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 6247 "ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 6247 "ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 6247
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17.02.2021 16:31 Ответить
Ось воно дно! Ось вони зкріпи!

"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 1289
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17.02.2021 17:56 Ответить
Це ще квіточки. Так би мовити, "культурний відпочинок", майже "інтелігентний".
Десь зо чверть сторіччя тому довелось мені побувати на расії. Ситуація. Восьма ранку. Біля залізничного вокзалу сідаємо з друзякою, що зустрів мене там, до автобуса - там була кільцева зупинка. Тоді ще був такий собі легендарний "хлів на колесах" ЛІАЗ. Сидячі місця були усі зайняті, двоє-троє громадян стояли. Із усіх, хто був в автобусі, тверезими були: друзяка, я і, можливо, шофер (його кабіна відгороджена від салону склом, тому щось стверджувати напевне - тяжко). Тут хтось із пасажирів комусь щось голосно і надривом доводить, і йому глибоко байдуже, що ніхто його не слухає. Там прямо в автобусі інший пасажир лізе пасажирці за пазуху. А їй то до дупи....
Я запитався у друзяки, що то в них за свято? Він немало здивувався, з чого я таке вирішив? Я візьми та й ляпни: та народ же поголовно нетверезий. Тут "народ" покинув займатися своїми справами і на мене витріщився, як на... марсіанина. Друзяка каже, що в них так завжди. Я в нього поцікавився, чому тоді він тверезий? Відповідь мене прибила: "Тебе зустрічаю".
Отак от...
"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 53
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17.02.2021 19:55 Ответить
Много чего повидал в Мордоре, но даже меня ужаснуло вот это свинособачье совчачье отродье, потерявшее всякий человеческий облик.

Переслал фотографии из вашей подборки двум знакомым интеллигентным полякам: умные, образованные люди, много знают о русской истории, но перед этими фотками они потеряли дар речи: даже при всём своём негативном отношении к России они испытывали какое-то недоверие к этим фото: что, мол, мы конечно понимаем, что Мордор - это ужасная страна, что это "нелюдска зжемля", но такого грязного тупого ужаса даже Там, в Мордоре, не может быть, потому что такого не может быть никогда.

А я им тут же ссылочку на знаменитый российский фильм о Челябинске "Из жизни мотыльков" , Вот только после просмотра фильма поляки отзвонились и сказали, что "Всё поняли".

Такие фотографии надо каждый вечер показывать в прайм-тайме по всем ТВ каналам Украины, чтобы люди точно знали и отчётливо понимали, что такое "высокодуховный" Рюцкий миръ...
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18.02.2021 01:33 Ответить
Продовження сюжету:

"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 6435
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17.02.2021 12:37 Ответить
Тішить одне: майбутнього у них нема і не передбачається. "Зайву хромосому" найпростіше законсервувати саме у такий спосіб.
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17.02.2021 16:33 Ответить
Ось повна добірка цих фото - оце вже дійсно NO FUTURE.
У Стругацьких - "пикник на обочине", а на фото щось набагато депресивніше... "Пикник на дне" - суворий кросовер Стругацьких і Горького "ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 5767

"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 2944
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17.02.2021 17:52 Ответить
Я сказав би, апгрейд запропонованого Вами кросовера до рівня "Пікнік на памойкє" "ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 2063 .
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17.02.2021 20:00 Ответить
уважаемый Долоре Мондиале, пришлите, пожалуйста, на мою электронную почту всю эту инфернальную подборку фоток о высочайшей духовности и культуре мордорского быдла:

сделаю массовую рассылку этих фотоматериалов в редакции украинских и польских газет.

Спасибо. Мой электронный адрес: [email protected]
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18.02.2021 01:43 Ответить
...та що коїться з моском, забув приґвинтити лінк "ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 8333

Магнитогорский пикник на дне
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17.02.2021 17:55 Ответить
Від одного лише споглядання таких живописних краєвидів і... шляхетного товариства і "зависнути" недовго...
"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 6804
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17.02.2021 20:15 Ответить
Найголовнішого не сказали автори. До 1933 р. Донбас був українським. Після найлютішого Голоду-33, війни, Голоду-46 в кінці 40-х та на початку 50-х років на Донбас за наказом товариша сРаліна та його більшовицького кагалу було завезено сотні тисяч осіб (людьми їх назвати не повертається язик) кацапського шлаку (в основному бандити, що відбули свої строки в таборах, усякий люмпен-пролетаріат та інше кодло з низів - алкаші, нероби тощо). І це все кодло вселили в хати полеглих українців від Голодомору, репресій та війни. А тепер "внучки" цієї шушвалі волають: "Данбас с Рассієй!" та "Путєн - ввєді!"
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17.02.2021 05:15 Ответить
Дійсно,Шарікових з РАБсіі завезли після амністіі Берія влітку 1953 року...сотни тисяч
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17.02.2021 05:58 Ответить
Украина выросла в Магдебурском праве при котором около 700 городов Украины развивались самоуправлением,а не монголо-татарской Ордой,в Киеве Магдебурское право официально ввел Великий Литовский князь Александр в 1494 году,о чем уведомил всех европейских послов"ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 7112 "ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 4862В эту честь и стоит этот монумент в столице Украины сегодня...
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17.02.2021 05:53 Ответить
"ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 4146
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17.02.2021 05:54 Ответить
Численность городов в Украине порядка 400.
Откуда еще 300?
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17.02.2021 08:16 Ответить
Всі українські кінопроекти зелена влада похеринла на різному етапі їх реалізації!
Бо найважливішим з мистетств для нас є 95 квартал!
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17.02.2021 05:57 Ответить
Умный юмор и сатира были у Аркадия Райкина,высший пилотаж без имен и фамилий....,а 95 говнокварталу это не уму...,категории разные плоские и дешевые 5 копеек,не более "ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 1020
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17.02.2021 06:04 Ответить
Фильм Олега Сенцова "Гамер" в 2012 году получил специальную премию от гильдии киноактеров РАБссии в Ханты-Мансийске,а фильм Сенцова "Носорог" был исключительно для детворы... "ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 180
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17.02.2021 06:09 Ответить
Розвінчування міфів працює лише на людей-інтелектуалів. ККД фільму буде мінімальний. Пропаганда потрібна, але краще вкладати в армію і ставити на силове повернення територій. Носій радянських міфів сприймає лише мову сили, а не силу мови.
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17.02.2021 06:19 Ответить
"ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 2309 "ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины - Цензор.НЕТ 2765
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17.02.2021 06:46 Ответить
У нас около половины граждан совки разных степеней. Борьба идёт за их просвещение. Если правильно пользоваться информацией, то намного меньше Нужно будет средств на борьбу с агрессором. Проблема в аморфном населении. Нет у народа устойчивой проукраинском позиции. У его значительной части. Раша умело пользуется дезинформацией, а мы информацией кое-как. Нужно менять ситуацию в нашу пользу.
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17.02.2021 08:24 Ответить
"Нашу пользу"?? Скоріше кіт закукурікає, ніж проукраїнські москвини перейдуть на українську. Скоріше рак свисне, ніж совки відкинуть свій світогляд передивившись якийсь документальний український фільм. Яке "просвіщеніє"? Яке "користування інформацією"? Наївні, їй-бо...
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17.02.2021 09:27 Ответить
Непогано би дамбасянам та і ісім українцям дізнатись, що фактично всю індустріальну потугу заклали німці та американці.
І авжеж ніякі не кацапи.
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17.02.2021 07:19 Ответить
Ещё бы про Одессу сняли , которой почему-то 225 лет. Хотя первые поселения на территории города были основаны ещё в 7 веке до н э. древними греками.А с 13 века здесь было Великое княжество Литовское и посёлок Коцюбеев,который потом был переименован в Хаджибей. Если даже вести отсчёт от первого упоминания о Хаджибее, то городу более 600 лет. Хаджибейский замок упоминается именно как порт. Но кацапы со своим вымышленным миром переписали историю не только Одессы ,но и Украины.
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17.02.2021 07:43 Ответить
2 млн. как-то не выглядят очень большой суммой, а дело нужное. Может авторам попробовать собрать ещё деньжат через Кикстартер или какой-нибудь Патреон?
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17.02.2021 08:09 Ответить
До революции Восток Украины был развитым промышленным регионом, куда приезжали на заработки иностранцы (не разнорабочие понятное дело, а инженеры, экономисты, менеджеры среднего и высшего звена). Хрущев начинал свой трудовой стаж там, как он сам вспоминал: До 15 лет я пас телят. Я пас овец у помещика, я пас коров у капиталиста, - это всё до 15 лет. Потом я работал на заводе у немцев, у французов на шахтах, у бельгийцев на химических заводах.
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17.02.2021 08:57 Ответить
В начале ХХ века Донбасс был передовым регионом даже по сравнению с Европой
"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України - Цензор.НЕТ 5819
Поэтому его будут гнобить, пока не сравняют с землей.
Никому не нужно New-Швейцария.
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17.02.2021 09:02 Ответить
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
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17.02.2021 09:50 Ответить
А может хватит мусировать эту тему, а заняться лугандонами вплотную. Ведь дело то не в Донбассе, а в лугандонах.
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17.02.2021 10:23 Ответить
 
 