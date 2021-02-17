Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля ФСБ РФ пришла с обысками в дома крымских татар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Крыму в 4:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар.

Пока известно о 5 обысках - в Бахчисарае 2 обыска, по одному - в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в с. Заветное Советского района", - написал он.

Как позже сообщили в "Крымской солидарности" следственные мероприятия проводятся в семи домовладениях. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Шихаметов Яшар и Абдулборий Махамадаминов уже задержаны сотрудниками ФСБ после проведения следственных мероприятий в их домах. Обыски по месту жительства Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова продолжаются.



Азамат Эюпов

В ФСБ Крыма сообщили, что обыск проводят рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК РФ.



Эрнест Ибрагимов

Среди задержанных есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года.

Юридическую помощь задержанным будут оказывать адвокаты Сияр Панич, Лиля Гемеджи, Юнус Рефат, Марлен Халиков, Эмиль Курбединов и Тарас Омельченко.

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Фото: Крымская Солидарность/Facebook