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обыск (1845) Чубаров (932) крымские татары (2689)

Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля ФСБ РФ пришла с обысками в дома крымских татар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Крыму в 4:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар.
Пока известно о 5 обысках - в Бахчисарае 2 обыска, по одному - в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в с. Заветное Советского района", - написал он.

Как позже сообщили в "Крымской солидарности" следственные мероприятия проводятся в семи домовладениях. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Шихаметов Яшар и Абдулборий Махамадаминов уже задержаны сотрудниками ФСБ после проведения следственных мероприятий в их домах. Обыски по месту жительства Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова продолжаются.

Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 01
Азамат Эюпов

В ФСБ Крыма сообщили, что обыск проводят рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК РФ.

Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 02
Эрнест Ибрагимов

Среди задержанных есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года.

Юридическую помощь задержанным будут оказывать адвокаты Сияр Панич, Лиля Гемеджи, Юнус Рефат, Марлен Халиков, Эмиль Курбединов и Тарас Омельченко.

Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отправили крымчанку Малахову с младенцем под домашний арест, а ее мужа - в СИЗО по подозрению в финансировании ИГИЛ из-за сбора на благотворительность

Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 04
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 05
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 06
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 07
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 08
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 09
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 10
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 11
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 12
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 13
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 14
Фото: Крымская Солидарность/Facebook
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Топ комментарии
+15
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5552Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 98Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 7793Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5762Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5462Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 8849
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17.02.2021 07:44
+8
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек - Цензор.НЕТ 3805 Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек - Цензор.НЕТ 9851
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17.02.2021 07:37
+7
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
....
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17.02.2021 07:34
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Твари.
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17.02.2021 07:18 Ответить
Когда Крым будет очищен от российских военных отставников, вертухаев, понаехавших «поребриков», коммунистической партноменклатуры и «крымнашевцев», Верховна Рада Украины рассмотрит вопрос о возвращении крымским городам и населенным пунктам татарских географических названий, какие существовали в период Крымского ханства.
После освобождения Крыма от «ихтамнетов» Путина, крымских патриотов Украины, протестовавших против российской оккупации, надлежит назначить Главами районов ЮБК.
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17.02.2021 10:08 Ответить
Так ведь Игиловцы -- и прочие террористы-- - - СОЮЗНИКИ Кремля ?? ..
.
.
?.
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17.02.2021 07:37 Ответить
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
....
показать весь комментарий
17.02.2021 07:34 Ответить
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек - Цензор.НЕТ 3805 Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек - Цензор.НЕТ 9851
показать весь комментарий
17.02.2021 07:37 Ответить
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5552Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 98Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 7793Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5762Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5462Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 8849
показать весь комментарий
17.02.2021 07:44 Ответить
Думаешь рос-0хфицЭрф конкурентов убирали ?.
.
\
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17.02.2021 07:58 Ответить
як тільки окупували Крим-відразу на кожному домі реклама наркоти з"явилась.
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17.02.2021 11:34 Ответить
що, хутінські шавки підкинули ?
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17.02.2021 08:01 Ответить
Курва кацапська подохни *****
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17.02.2021 10:10 Ответить
ДАВНО ПОРА ЗАНЯТЬСЯ РОДСТВЕННИКАМИ РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ И ГОССЛУЖАЩИХ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЕС И США !)
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17.02.2021 09:11 Ответить
Была Украина - террористов среди крымских татар не было!
Появилась в Крыму РФ - появились какие-то террористы....
Вывод: терроризм на полуостров притащила РФ !!!
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17.02.2021 09:58 Ответить
Крымские татары уже выкупили у продажных коррумпированных чиновников Крыма списки пророссийских граждан Крыма кричащих на Графской пристани в 2014 году: «Путин. Введи войска»! Адреса и фамилии участников «Рехферендума» находятся в надежном месте. Украденные переселенцами из Нечерноземья татарские дома и квартиры будут возвращены законным хозяевам вместе с мебелью и утварью.
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17.02.2021 10:10 Ответить
Продовжуючи жити на окупованому біснуватими рашистами півострові, кримські татари дають добровільну мовчазну згоду терпіпти знущання з боку кдб-них москало-ублюдків, погоджуються із репресіями та визнають із законність. Всі з притомних кримських татарів давно виїхали з цього гетто під назвою "кримскій фєдєральний окруґ ерефії".
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17.02.2021 10:10 Ответить
Дурень, кацапи тільки того й чекають щоб повністю змінити демографічну картину Криму. Татари повинні залишатися в Криму.
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17.02.2021 10:17 Ответить
"розумний" ти наш, в Крим кассаби ВЖЕ нагнали пів мільйона рюзкочєлюстних, і демографія ВЖЕ змінилась, без твоєї геніальної ідеї. Про тотальну паспортизацію з куркою-мутантом на гербі чув? Чи тільки вийшов(ла) із запою?
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17.02.2021 12:56 Ответить
Пішов ти в сраку, телепень, блдь.
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17.02.2021 13:41 Ответить
Як нагнали, так і самі повтікають. Чому Хрущов повернув Крим Україні? Бо після того, як татар виселили далеко, а заселили росіянами, цвітучий Крим перетворився в неродючу руїну, бо там не було господарів. Касапи почали голодувати і багато їх повиїжджало. І в кремлі вирішили землю віддати українцям, щоб налагодити господарство.
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17.02.2021 15:13 Ответить
там не тільки татари проти кацапів...хай живуть та дітей правильно научають.
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17.02.2021 11:32 Ответить
Боюсь, як би цих дітей не навчали "фєдєральниє тєлєканали ерефії", прикормлені "ютуб-відєоблохєри" та інші пропагандония, які лізуть з кожної фейсбук-спільноти.
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17.02.2021 13:39 Ответить
кацапи - учні нацистів та нкведістів.
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17.02.2021 11:31 Ответить
Кацапа-рашисский режим поступова знищує корінний народ, це не дивно, вони завжди так діяли.
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17.02.2021 11:33 Ответить
Krim-Ukraina !
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17.02.2021 11:42 Ответить
"Во временно оккупированном Крыму в 4:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар.Пока известно о 5 обысках - в Бахчисарае 2 обыска, по одному - в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в с. Заветное Советского района", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3248359

НЕ СУМУЙТЕ КАЦАПИ І "ПОНАЄХІ" В КРИМ - КОЛИ КРИМ БУДЕ ЗНОВУ ПІДКОНТРОЛЬНИМ УКРАЇНІ ТАМ БУДУТЬ КРИМО ТАТАРСЬКІ СИЛОВІ СТРКТУРИ ЯКІ БУДУТЬ ПАТРУЛЮВАТИ КОЖНЕ МІСТО КРИМУ І ВИРІШУВАТИ ХТО МІСЦЕВИЙ. А ХТО ТЕРОРИСТ Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 9887
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17.02.2021 12:41 Ответить
 
 