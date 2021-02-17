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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20159) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и снайперское оружие. Потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки четыре раза нарушил режим

За прошедшие сутки, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку от Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку от Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителямОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщениию

Также сообщается, что с начала текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ

Враг за сутки четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и снайперское оружие. Потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+3
Президент Зеленський вважає, що в нас громадянська війна.
Бо на публіку називає ворога то повстанцами, то сепаратистами..
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17.02.2021 08:28
+2
Нарушили тишину обстреляв минометами, интересную терминологию придумали.
Нарушают тишину это когда кричат в тишине , или дрелью в стену долбят, а минометом, это атака на суверенное государство
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17.02.2021 07:41
+2
Мультик "Маугли" помните, там было "Водяное перемирие". Так вот, сейчас у меня, во дворе- "Перемирие затянувшегося холода". Два извечных врага, коты Степан и Малыш, которые дико воют и дерутся всегда(!) когда видят друг-дружку, а потому я их всегда кормлю в раздельных мисках, сегодня, впервые за года- ели из одной миски!!! Вот это- реальное перемирие. Коты оказались, в этом плане, умнее людей! Я просто в шоке!
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17.02.2021 07:49
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Нарушили тишину обстреляв минометами, интересную терминологию придумали.
Нарушают тишину это когда кричат в тишине , или дрелью в стену долбят, а минометом, это атака на суверенное государство
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17.02.2021 07:41 Ответить
За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ!!!

А патамушто - "Тасторона"...
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17.02.2021 10:06 Ответить
Мультик "Маугли" помните, там было "Водяное перемирие". Так вот, сейчас у меня, во дворе- "Перемирие затянувшегося холода". Два извечных врага, коты Степан и Малыш, которые дико воют и дерутся всегда(!) когда видят друг-дружку, а потому я их всегда кормлю в раздельных мисках, сегодня, впервые за года- ели из одной миски!!! Вот это- реальное перемирие. Коты оказались, в этом плане, умнее людей! Я просто в шоке!
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17.02.2021 07:49 Ответить
Президент Зеленський вважає, що в нас громадянська війна.
Бо на публіку називає ворога то повстанцами, то сепаратистами..
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17.02.2021 08:28 Ответить


Alex Gord



О. Михайло На 98 році відійшов у вічність ветеран Другої світової, доброволець дивізії "Галичина" Іван ФІАЛКА..В боях під Бродами знищив танк Т34 , два літаки. Потрапив у полон, Пройшов жахіття сталінських тюрем і констаборів Сибіру.
Вічна пам'ять воїну .
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6779
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17.02.2021 08:30 Ответить
Станом на 2040 року не залишиться жодного ветерану Другої Світової з жодного боку.
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17.02.2021 08:50 Ответить
Героям слава!
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17.02.2021 10:23 Ответить
За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ
У сліпогоглухого хомчака- іловайського - 4 порушення "тиші".
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17.02.2021 08:53 Ответить
А тем времени...... . В Сирии ОПЪЯТЬ ОЧЕРЕДНОЙ касапоКОТЕЛ..
. Израиль уничтожил групировку ПВО - росцийсских-ТЕЕРОРИСТОВ на юге Сирии.... .
Такжэ покрошил не меряноо живой силы и бронетехники росцийсских карателей !.. . ...........
. Турцыя на севере Сирии разбомбила аэропорт и сожгла 6 росцийсских аналоговнетсских ********* 79 поколения.... .. .


.


россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
.
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..


.
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17.02.2021 09:02 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8438
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17.02.2021 09:21 Ответить
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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..ВАРВАРЫ - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.


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17.02.2021 09:55 Ответить
 
 