Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и снайперское оружие. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку от Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку от Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителямОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщениию

Также сообщается, что с начала текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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