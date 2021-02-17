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Новости За рубежом
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Госдепартамент США (1624) права человека (965) Россия (91262) Навальный (825)

США следят за действиями РФ в контексте дела Навального и будут оказывать давление на "страны, угрожающие общечеловеческим ценностям", - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США следят за действиями РФ в контексте дела Навального и будут оказывать давление на

Соединенные Штаты внимательно следят за развитием событий по делу лидера российской оппозиции Алексея Навального и будут отстаивать права человека, оказывая давление на "страны, угрожающие общечеловеческим ценностям".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом во вторник заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.

Отвечая на вопрос журналиста, который поинтересовался дальнейшими действиями Вашингтона в отношении дела Навального, учитывая, что "Путин, похоже, игнорирует протесты со стороны Америки и Запада", Прайс подчеркнул, что Москве противостоит "широкая коалиция единомышленников и партнеров", осуждающих нарушения прав человека в России.

"Мы вместе с нашими союзниками, включая наших союзников в Европе, очень внимательно следим за действиями России в контексте дела Навального, включая его арест и задержания тысяч россиян, которые не побоялись выйти на улицы", - заявил Прайс.

Он добавил, что наряду с этим директор Национальной разведки в данный момент готовит для Белого дома отчет о злонамеренных действиях, которые "исходили от России или приписывались ей за последние несколько лет". Речь, в частности, идет о российском вмешательстве в американские выборы, кибератаку на SolarWinds и применение химического оружия против Навального.

"Администрация уже дала понять, что мы будем отстаивать права человека. Мы будем оказывать давление на страны, которые угрожают нашим интересам, угрожают общечеловеческим ценностям", - заявил представитель Госдепартамента, добавив, что "в ближайшие дни мы еще поговорим об этом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов

Нед Прайс не захотел "вдаваться в подробности", отвечая на просьбу прокомментировать заявление адвоката гражданина США Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже. Адвокат ранее сообщил, что между Вашингтоном и Москвой ведутся переговоры об обмене заключенными.

"В общих чертах мы можем сказать, что благополучие и безопасность граждан США за рубежом, как я уже говорил, являются одним из наших высших приоритетов. Российские власти осудили Пола Уилана в ходе закрытого и секретного судебного процесса.., который был издевкой над правосудием", - заявил Прайс.

В Госдепартаменте по-прежнему обеспокоены безопасностью Пола Уилана, который был приговорен к 16 годам заключения. США продолжат "говорить от имени Уилана до тех пор, пока российские власти наконец... не отправят Уилана домой, к его семье, которая живет в Соединенных Штатах", подчеркнул представитель Госдепартамента.

Акции в поддержку Алексея Навального, которого поместили под стражу после возвращения из Берлина в Москву, прошли во многих городах России 23 и 31 января. На акциях протеста было рекордное число задержанных, возбуждены десятки уголовных дел.

2 февраля, когда суд принял решение о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, сторонники политика устроили акцию в центре Москвы, участников которой также задерживала полиция. Акция также прошла в Санкт-Петербурге. 5 февраля Леонид Волков объявил, что в ближайшее время акций в поддержку Навального не будет. В обращении, опубликованном 8 февраля, Волков также говорил, что в ближайшее время акции протеста не планируются.
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Топ комментарии
+4
Кажи виключно за себе, кацап.
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17.02.2021 08:07
+3
а які є цінності в сміцького ?
російський лапоть ?
то чого ти і досі тут псуєш повітря..
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17.02.2021 08:08
+2
Интересно, кроме рашки обратят внимание на отсечение голов и побивание камнями у мусульманских союзников на Ближнем Востоке?
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17.02.2021 08:10
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дави варваров)
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17.02.2021 07:54 Ответить
Кажи виключно за себе, кацап.
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17.02.2021 08:07 Ответить
а які є цінності в сміцького ?
російський лапоть ?
то чого ти і досі тут псуєш повітря..
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17.02.2021 08:08 Ответить
о кацапи гугл перекладач юзають США стежать за діями РФ у контексті справи Навального і чинитимуть тиск на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям", - Держдеп - Цензор.НЕТ 4712
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17.02.2021 08:24 Ответить
Интересно, кроме рашки обратят внимание на отсечение голов и побивание камнями у мусульманских союзников на Ближнем Востоке?
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17.02.2021 08:10 Ответить
зараз всі кацапські троляки себе викриють на тємє навальнага США стежать за діями РФ у контексті справи Навального і чинитимуть тиск на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям", - Держдеп - Цензор.НЕТ 7694
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17.02.2021 08:25 Ответить
Лёша, выхади!
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17.02.2021 08:27 Ответить
США стежать за діями РФ у контексті справи Навального і чинитимуть тиск на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям", - Держдеп - Цензор.НЕТ 232
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17.02.2021 08:32 Ответить
.на жаль,Байден поки що йде дорогою Обами-миролюбця..
Північний потік 2 на фініші..
Сланцевий газ пригальмований..
ціни на нафту пішли вверх..
у жодному з 50-ти указів Україна не згадана..

і лише Антиколорадос на"Линии оборони" продовжує вилизувати сраку Байдену і Порошенко як двом демократам..і бізнес-партнерах по "Бурісмі"
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17.02.2021 09:36 Ответить
 
 