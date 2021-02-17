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В Египте разрабатывают программу для ограничения рождаемости в стране: Двое детей в семье - "очень большая проблема"

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Египте разрабатывают программу для ограничения рождаемости в стране: Двое детей в семье -

Правительство Египта разрабатывает программу для ограничения рождаемости в стране и снижение прироста населения, поскольку ресурсов на всех не хватает.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на "Сегодня", об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, передает Egypt Independent.

По словам ас-Сиси население Египта растет слишком быстро, а иметь более двух детей в семье – "очень большая проблема" и необходимо распространять информацию об опасности быстрого прироста населения.

В то же время вводить какие-либо жесткие меры на законодательном уровне пока не планируют, хотят проводить разъяснительную работу.

"Мы не стремимся решить эту проблему путем принятия суровых законов. Мы работаем над программой, чтобы противостоять увеличению населения и предоставлять услуги, необходимые для этого", – подчеркнул президент.

Он добавил, что темпы прироста населения должны быть пропорциональны ресурсам, доступным государству, а рост населения отрицательно влияет на все сектора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рождаемость в Украине ежегодно уменьшается на 30-35 тыс. детей, - Денисова

Ас-Сиси подчеркнул, что египетский народ не заметит значительного улучшения жизни, пока темпы роста населения не будут взяты под контроль.

Тем временем отмена политики "одна семья – один ребенок" не помогла Китаю восстановить былые темпы прироста населения – коэффициент рождаемости в стране упал до рекордно низкого уровня.

Мы также писали, что в Украине за прошлый год зафиксировали скачок смертности: за 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.
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Топ комментарии
+14
ватнік, перш ніж до тебе, добереться Білл щ Гейтс з вакциною, ти перетворишся на овощ від тілівізора путіна
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17.02.2021 08:29
+9
Обматываем....У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 1634
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17.02.2021 08:28
+8
Зачем так сложно, достаточно пригласить наших политиков а Египет и через годик другой египтяне сами будут не хотеть заводить детей и « Нас больше 100 млн» станет таким же как «Украинцев 52 млн'
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17.02.2021 08:36
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Правила форума Совет форумчан
сколько уже в Египте?... 110 миллионов вроде
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17.02.2021 08:09 Ответить
нет.. более 100 но еще не 110.
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17.02.2021 08:14 Ответить
Шо, разлив Нила уже не актуален, да? У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 2976
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17.02.2021 08:15 Ответить
вполне актуален. А что в этом смешного?
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17.02.2021 09:01 Ответить
Обматываем....У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 1634
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17.02.2021 08:28 Ответить
ватнік, перш ніж до тебе, добереться Білл щ Гейтс з вакциною, ти перетворишся на овощ від тілівізора путіна
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17.02.2021 08:29 Ответить
Зачем так сложно, достаточно пригласить наших политиков а Египет и через годик другой египтяне сами будут не хотеть заводить детей и « Нас больше 100 млн» станет таким же как «Украинцев 52 млн'
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17.02.2021 08:36 Ответить
тоже ржал... У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 6440
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17.02.2021 08:41 Ответить
смешно и не очень мусульманство которое по сути не запрещает и иногда и подталкивает к большому количеству детей сначала бы пояснить мусульманам о моногамном браке один муж одна жена и один-два ребенка а не так 3-6 жен и куча наложниц в статусе ну почти жона и каждая да по двое....диточок.... вот вы заметили где растет население-- а где падает или практически в ноль.. Китай который типа богатая страна ага зарплата внутри страны в депрессивных районах еле еле 140 долларов ... а даже жёсткая программа одна семья один ребенок не помогает.. плодятся быстрее чем расстреливают.. Индия вообще отпад кастовость где 20% супер богатые мега богатые 10% средний уровень и чуточку выше среднего а 70% нищета и голытьба плюс нет земель для роста площадей под сельхоз культуры... а вода также проблема номер 1.... а нет по итогу... Индия ЛИДЕР по росту прогрессивно населения хотя моральные устои уж никак не свидетельствуют о сексуальной революции индусов.. и + бонусом во все мире рост населения среди мусульманских стран..... исключение составляют страны Африки там прирост пока не поспевает за средней продолжительностью 27-37 лет и как следствие умирание вымирание население по сути 1 к одному рожденный-умерший... по Африке болезней эпидемий и экологических и климатических факторов...
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17.02.2021 10:08 Ответить
А скажи , путін- ***** ?
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17.02.2021 10:34 Ответить
Рады так же как на твоей паРаше, с примерно таким же коэффициентом рождаемости и где популяция держится только за счет приезжих таджиков с узбеками и чеченцев с дагами?)
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17.02.2021 09:17 Ответить
Еще какой то вирус запустят, просапают население как западенцы в колхозах буряки в свое время, делов то.
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17.02.2021 08:48 Ответить
Ща отвакцинируют, и в течении 5 лет сократится процентов на 20.
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17.02.2021 08:57 Ответить
Через 2-3 десятка лет украинцы вымрут, тогда придут арабы и будут здесь жить вместо нас. И будет вместо Украина - Египтина!
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17.02.2021 08:59 Ответить
Ці хоча б відверто кажуть, шо скорочують поголів'я. Приберуть старих - медиків для лікування очно і заочно треба значно менше, скоротять народжуваність - вчителів в такій кількості вже не треба, і решта - за списком.
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17.02.2021 09:12 Ответить
2000 лет назад Египет был главной житницей Римской империи. Смена климата, застой в развитии экономики, амбиции правителей привели к деформации экономики. Сколько там человек надо, чтобы за пляжами ухаживать, отели содержать да по пирамидам экскурии водить? У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 8568
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17.02.2021 09:21 Ответить
Египтяне! Берите пример с китайцев. Они прекратили эти глупые эксперименты с рождаемостью и стали смело осваивать Сибирь У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 5961. Разумеется Волга не Нил, но и Ставрополье не Аравийская пустыня. Будете росиянцев культуре земледелия учить
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17.02.2021 09:16 Ответить
размножаются как тараканы
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17.02.2021 09:19 Ответить
ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА ЧТОБЫ ВЛАСТЬ САМА ТАК ПОСТУПАЛА !!!
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17.02.2021 09:26 Ответить
Дві дитини на сім"ю за умов сталої середньої тривалості життя - це максимум підтримання чисельності населення на одному і тому ж рівні. Якщо ж ріст іде за рахунок збільшення тривалості життя, ну то, значить, ресурсів для підтримання цього життя вистачає. Ну а, взагалі, можуть спробувати в коран дописати, що після першої дитини аллах без запобіжника не одобряє сексом займатися. Хоча в них в ночі стандартна відмазка: "Аллах спыт - Аллах нэ видэт!"
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17.02.2021 09:30 Ответить
третьего ребенка переселять в россию, охмурять наташ У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 1161
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17.02.2021 09:35 Ответить
Мировое господство выиграют не страны с лучшим научным и технологическим уровнем, а страны не умеющие пользоваться контрацептивами.
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17.02.2021 09:36 Ответить
пусть к нам мигрировать начинают. все равно в Украине украинцев все меньше, скоро вообще не останется. так хоть Украина кацапам не достанется, лучше уж египтянам.
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17.02.2021 09:45 Ответить
У бедных, малообразованных людей и понятия соответствующие, дайте им образование и вбейте в голову потребительские ценности и они сами перестанут размножаться.
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17.02.2021 10:30 Ответить
Можем отдать им Ермака с его помощьником зеленским
враз вымирать начнут
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17.02.2021 10:44 Ответить
Когда у очень многих представителех "хомо" отсуствует логика и интеллект о причино-следственых связях: небезопасный секс -> рождение киндеров -> бедность и нищета /если доходы не соответвуют потредностям/, то бесполезна "разъяснительная работа" нужны очень строгие и безжалостные "драконовские методы"!
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17.02.2021 11:41 Ответить
Аномальна чисeльність нашого виду мавп на Зeмлі - основна проблeма планeти. Украіна тeж катастрофічно пeрeнасeлeна. Інші види тварин з приблизно таким, як у людeй, розміром тіла або або вимeрли внаслідок витіснeння людиною або мають чисeльність від кількох особин до кількох мільйонів. А людeй мільярди. Лишe два види ссавців мають чисeльність співставну з людською - сірий пацюк і хатня миша. Обидва вони живуть в сeрeдовищі, створeному людьми.
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17.02.2021 12:42 Ответить
 
 