РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13905 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
3 542 6
карантин (16730) статистика (2307) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек

По состоянию на утро среды, 17 февраля, выявлены 4 286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 03госпитализированы - 2 330 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 03летальных случаев - 147;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 03выздоровели - 5 927 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 64 842 (в том числе методом ПЦР - 25 782, методом ИФА - 16 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 413).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 08заболели - 1 280 904 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 08выздоровели - 1 128 895 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 08летальных случаев - 24 689;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6596588.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386) областях, г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек 13
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей - Цензор.НЕТ 2965
показать весь комментарий
17.02.2021 08:42 Ответить
Кстати, мог бы что-то еще отстегнуть из того навара что поимел за свои пять (если совесть осталась).
показать весь комментарий
17.02.2021 09:09 Ответить
Ну обороты опять набираются а про вакцины ни слуху-ни духу а сплошной трёп ...
показать весь комментарий
17.02.2021 09:01 Ответить
Сегодня болеют 127 320, на 1 788 меньше чем вчера. С каждым днём, всё меньше и меньше больных.
показать весь комментарий
17.02.2021 09:33 Ответить
Смертность и госпитализация 2330 человек за сутки, зашкаливают.
показать весь комментарий
17.02.2021 11:49 Ответить
 
 