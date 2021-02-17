В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек

По состоянию на утро среды, 17 февраля, выявлены 4 286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 330 человек;

летальных случаев - 147;

выздоровели - 5 927 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 64 842 (в том числе методом ПЦР - 25 782, методом ИФА - 16 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 413).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 280 904 человека;

выздоровели - 1 128 895 человек;

летальных случаев - 24 689;

проведено ПЦР-тестов - 6596588.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386) областях, г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях", - рассказал Степанов.









