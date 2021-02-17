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Новости Политика Украины Подписание ассоциации с ЕС
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Соглашение об ассоциации с ЕС пересматриваться не будет: идут переговоры об изменении приложения о квотах и пошлинах, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Соглашение об ассоциации с ЕС пересматриваться не будет: идут переговоры об изменении приложения о квотах и пошлинах, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не будет пересматриваться.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, "само Соглашение пересматриваться, конечно, не будет. Оно принято, ратифицировано и будет действовать. Речь идет о пересмотре и внесении изменений в приложения к Соглашению, они не нуждаются в ратификации ни европейского, ни украинского парламентов, и на них сегодня все внимание. Среди основных - приложения о так называемом "промышленном безвизе", это элемент расширения всеобъемлющей зоны свободной торговли. В нем есть 25 принципиальных положений, по 18 в течение прошлого года уже состоялись рабочие совещания и достигнуты договоренности. По другим семи мы еще работаем. Надеемся, в течение 2021/22 годов достигнем согласия и в отношении этих положений, и в конце подпишем все необходимые приложения о полном промышленном безвизе".

"Что касается пересмотра приложения № 29, где говорится о квотах и ​​пошлинах, - сказал Шмыгаль, - то с нашим визитом фактически начался их пересмотр. Я не могу вам сегодня сказать, насколько будут увеличены те или иные квоты и, соответственно, уменьшены пошлины, это процесс всеобъемлющий, направленный на то, чтобы в результате обеспечить полноценную торговлю с Европой. В ближайшие недели мы организуем соответствующие рабочие группы на базе Министерства экономики, торговых представителей, это и будет конкретной работой".

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Премьер-министр отметил, что не ожидает "безнадежных для нас, назовем это, кейсов. Конечно, мы готовы, что в разных товарных группах, в разных отраслях могут быть нюансы, но чтобы сегодня говорить о предчувствии проблемы, нет, такого нет".

Он также рассказал о начале новых направлений стратегического партнерства между Украиной и Евросоюзом.

По словам Шмыгаля, "во-первых, это направление критического сырья. Развитие современных технологий, зеленой энергетики ставит перед Европой новые вызовы. Например, по расчетам Европейского Союза, потребность в литии, который используется для изготовления аккумуляторных батарей, до 2030 года возрастет в 18 раз, а до 2050 - в 60 раз. А в Украинк есть наибольшие на европейском континенте залежи лития. Кроме этого, у нас есть кобальт, титан - то есть те полезные ископаемые, которыми очень интересуются страны Европы. Европейцы готовы с нами сотрудничать и привлекать Украину к соответствующим производственным альянсам о их добыче. Нас же интересует как добыча полезных ископаемых, так и их эффективное использование - переработка в продукты высокой добавленной стоимости, которая будет оставаться в Украине в виде рабочих мест, зарплат, технологий".

Как сообщил премьер-министр, "второе направление - это сотрудничество в области производства водорода, перспективного энергетического ресурса. Поскольку Украина имеет 15 атомных энергоблоков, то мы обладаем огромным потенциалом для стабильного производства водорода. И мы готовы его развивать вместе с Европой, имея там постоянный рынок сбыта".

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"Третье направление - это сотрудничество в космической отрасли. Украина имеет в этой области передовые технологии, предприятия, мощную производственную и кадровую школу, научный потенциал. Все это сегодня очень интересно Европейскому Союзу. Хочу отдельно выделить переговоры и достигнутое взаимопонимание в развитии космических технологий с Великим Герцогством Люксембург, славящимся своим мощным космическим агентством и являющимся центром этих технологий в ЕС. Все перечисленные направления имеют огромный потенциал для нашего государства, где мы можем действительно быть лидерами среди европейских стран", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что в вопросе финансирования этих проектов со стороны европейских структур прежде всего будут обсуждаться "варианты государственно-частного партнерства как один из самых интересных, выгодных и реальных инструментов для Украины".
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Лучше блокируйте таких, как Литвин, он предатель Украины и Беларуси, он "РУСКОМИРОВЕЦ".
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17.02.2021 08:44 Ответить
Літій є і добре. Продайте родовище за євро. Ви в цьому специ. А український космос їм і даром не потрібний.
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17.02.2021 08:48 Ответить
А шо, реформы идут, результат есть:

Опубликовано 17 февраля 2021
Киевские правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в изнасилованиях девятилетнего ребенка и 18-летнего парня. Преступления произошли в Оболонском и Голосеевском районах столицы.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, насильникам 28 и 47 лет. Они - жители Киева.(с)
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17.02.2021 08:44 Ответить
Ага ,сейчас европейцы своих производителей на ноль помножат и будут поднимать экономику Украины Угода про асоціацію з ЄС не переглядатиметься: тривають переговори щодо зміни додатка про квоти і мита, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6053как говорится ,ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ ...
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17.02.2021 08:59 Ответить
Мне интересно, а т.н. адепты проевропейского выбора вообще знают о том, что в этом соглашении такая штука как квоты существует в принципе? Или они свято уверены в том, что ассоциация это типа в обе стороны?))
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17.02.2021 09:58 Ответить
а вот как раз и нужно ПЕРЕСМОТРЕНИЕ и ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ соглашения для получения статуса страны-участницы ЕС...Хватит уже Украине быть приложениями к рынку западных неликвидов и дешёвого сырья.Если правительство не справляется с задачей продвижения Украины в ЕС,то такое правительство без оглядки нужно менять...если президент не в состоянии создать возможности ГРАМОТНОГО правительства,такого президента без оглядки-на мусорник истории Украины..Если так поступать,то очень скоро Украина сможет вернуть свои позиции перспективной богатой страны,которая была в самом начале независимости по состоянию на январь 1991 года.которую раздерибанили и провалили партократы и коррупционеры,начиная с Кравчука...такие преступления не должны иметь срока давности и не должны быть лояльными к возрасту преступников!!!
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17.02.2021 10:11 Ответить
 
 