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Новости Политика Украины Национализация "Приватбанка"
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апелляция (616) Коломойский (1762) национализация (233) Приватбанк (823)

Апелляционный суд перенес на 2 марта рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации "ПриватБанка"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд перенес на 2 марта рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации

Шестой апелляционный административный суд на заседании 16 февраля перенес на 2 марта рассмотрение апелляционной жалобы "ПриватБанка" на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года по делу по иску бизнесмена Игоря Коломойского о незаконности национализации банка, сообщил юридический советник "ПриватБанка" Андрей Пожидаев.

"Суд отложил рассмотрение дела в связи с тем, что ему необходимо вытребовать официальную информацию от Конституционного суда о том, совершается ли пересмотр (конституционности "банковского" закона. - Ред.) и на каких основаниях он совершается", – сообщил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пожидаев отметил, что необходимость останавливать производство отсутствует, так как признание банковского закона конституционным или нет не повлияет на рассмотрение данного дела. Он добавил, что производство по данному делу следует закрыть, так как оно не может рассматриваться в административном суде.

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Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску бизнесмена Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.

"ПриватБанк" 27 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства, 24 мая - на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Национальный банк Украины (НБУ) подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет министров - 16 мая.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
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Топ комментарии
+3
Коломойский обокрал укранцев на миллиарды, пытается втянуть Украину назад под влияние недоимперии, а наши суды пытаются вернуть банк, который ему не НЕЛЬЗЯ возвращать! Янелох оманский задаёт вопрос Байдену, почему мы не в НАТО, так может потому что ты пытаешься вернуть ему банк, где в США на него открыты уголовные дела?
ПОЗОРИЩЕ для страны!
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17.02.2021 09:08
+2
Ну, что можно еще услыщать от зебилоидов и ботов бородатой бабушки!
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17.02.2021 09:10
+2
И тебе Петя в штаны насрал? От же ж гад! Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7519
А себе перепродать не успел, ага. А Зеля всех спас, да? Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182 Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182 Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182
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17.02.2021 09:35
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Таку шановану людину прагнуть обібрати. Та лише одна його шкура вартує 5,5 млрд євро.
І це навіть без вичинки, свіжозасолена.
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17.02.2021 08:51 Ответить
Что то я не помню что бы Приват был не платежеспособный и перестал производить операции по счетам,
то что в выходные дни закончилась наличка в банкоматах это не факт неплатёжеспособности банка
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17.02.2021 08:58 Ответить
Ну, что можно еще услыщать от зебилоидов и ботов бородатой бабушки!
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17.02.2021 09:10 Ответить
И тебе Петя в штаны насрал? От же ж гад! Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7519
А себе перепродать не успел, ага. А Зеля всех спас, да? Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182 Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182 Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182
показать весь комментарий
17.02.2021 09:35 Ответить
Коломойский обокрал укранцев на миллиарды, пытается втянуть Украину назад под влияние недоимперии, а наши суды пытаются вернуть банк, который ему не НЕЛЬЗЯ возвращать! Янелох оманский задаёт вопрос Байдену, почему мы не в НАТО, так может потому что ты пытаешься вернуть ему банк, где в США на него открыты уголовные дела?
ПОЗОРИЩЕ для страны!
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17.02.2021 09:08 Ответить
Serg Koshserg, передай зеленскому, что Приватбанк не ПЕТИН, а государственный.
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17.02.2021 09:37 Ответить
Решили перенести, Петя с семьёй ещё не чухнул. Вот как чухнет так сразу и откроется ВСЁ. Кто в доле кто конвертировал и за сколько. А там ведь такие деньги, что не в сказке сказать ни руками пересчитать.
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17.02.2021 10:20 Ответить
И только в Лондоне сидит довольная Гонтарева и радостно похрюкивает считая барыши от приватовского кидка. Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4244
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17.02.2021 11:09 Ответить
Проверка судебной системы страны на вшивость
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17.02.2021 11:14 Ответить
 
 