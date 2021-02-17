Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба
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Украина до сих пор не в НАТО из-за страхов и мифов, связанных с идеей "не провоцировать" Россию, было бы разумно предоставить ей план действий по членству в альянсе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом пишет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке на Atlantic Council.
Кулеба отметил, что вопрос президента Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену: "Почему Украина все еще не в НАТО", - вызвал много обсуждений. Глава МИД предлагает два подхода к ответу: рациональный и эмоциональный.
По его мнению, рациональный ответ заключается в том, что Украина не только получает помощь от НАТО, но и является донором безопасности, защищая от российской агрессии не только себя, но и регион между Балтийским и Черным морями. Украина приобрела бесценный опыт сдерживания России как на поле боя, так и в сфере гибридной войны. Это делает ее сильным кандидатом на членство в НАТО, уверен Кулеба.
Эмоциональный ответ состоит из комбинации мифов и страхов, которые активируются, "когда слова "Украина" и "НАТО" встречаются в одном предложении", считает Кулеба. Он подчеркнул, что Россия сочетает военные действия с кампаниями дезинформации, в которых ключевую роль играет идея оборонительной позиции России, вынужденной защищать границы от "расширения НАТО".
Кулеба напомнил, что такое видение основано на ложных утверждениях России о якобы данном Западом обещании, что после падения берлинской стены и воссоединения Германии НАТО не будет расширяться на восток. Этот миф помогает России играть роль жертвы, которая вынуждена для защиты оккупировать земли соседей.
Миф об осажденной России ведет к аргументу, что Запад якобы должен стремиться "не провоцировать" Россию. Но урок 2000-х и 2010-х годов заключается в том, что ничто так не способствует агрессии Кремля, как призывы его не провоцировать, уверен Кулеба.
Министр отметил, что после саммита в Бухаресте в 2008 году, где Украине и Грузии было сказано, что однажды они станут членами НАТО, прошло уже 13 лет. Обе страны подверглись агрессии со стороны России, которую удалось сдержать дорогой ценой. Кулеба отметил многочисленные реформы в Украине и Грузии, которые привели к получению странами статуса партнеров НАТО с расширенными возможностями.
"Давайте не делать это решение заложником мифов и страхов, которые омрачают наше стратегическое мышление и искажают наши рассуждения", – призвал Кулеба. Глава МИД выразил уверенность, что предоставление ПДЧ - единственный разумный ответ на вопрос "почему Украина все еще не в НАТО".
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Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов-инструкторов.
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Украинским военным в прошлом году поступили на вооружение «Джавелины» и теперь российские танки при атаках на украинские позиции под Горловкой, горят четыре минуты. На пятой минуте происходит взрыв боекомплекта, и башня российского танка отлетает на металлургический завод в Кривой Рог.
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Пoxoжэ Бaйден гoтoвит ПИТЕPAСТУ с питерсских подворотней очередной кacaпoKOTEЛ . . https://uploads.disquscdn.com/images/bab08656c1f62203db8081f85c1ce12f7d515f053aac3a10c0b4eaf2708cdcb2.jpg
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С Украиной в НАТО это станет невозможным.
Проблемы тотальной коррупции, российской 5-й колонны, внедрившейся ВЕЗДЕ и 3,14ца в ВСУ - замнем для ясности? НАТО этого не видит и не знает?
15 СІЧНЯ 2008 РОКУ Президент Віктор ЮЩЕНКО, Прем''єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час квітневого саміту альянсу в Бухаресті.
Цього ж дня фракції Партії регіонів і КПУ заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи від спікера Арсенія Яценюка відкликати свій підпис
https://www.radiosvoboda.org/a/975861.htm
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ІНІЦІЙОВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОРОШЕНКО
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2635688-rada-zakripila-v-konstitucii-kurs-na-es-i-nato.html
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
ЗЕЛЕНСКИЙ: НАДО ЛИ НАМ В ЕС И НАТО?
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
А чергові неспроможні партнери на шию нікому в Європі (та й не лише в Європі) не потрібні...
http://24-news.life/9avalry912xf