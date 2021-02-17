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НАТО (8939) ПДЧ (137) Кулеба Дмитрий (2634)

Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба

Украина до сих пор не в НАТО из-за страхов и мифов, связанных с идеей "не провоцировать" Россию, было бы разумно предоставить ей план действий по членству в альянсе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом пишет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке на Atlantic Council.

Кулеба отметил, что вопрос президента Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену: "Почему Украина все еще не в НАТО", - вызвал много обсуждений. Глава МИД предлагает два подхода к ответу: рациональный и эмоциональный.

По его мнению, рациональный ответ заключается в том, что Украина не только получает помощь от НАТО, но и является донором безопасности, защищая от российской агрессии не только себя, но и регион между Балтийским и Черным морями. Украина приобрела бесценный опыт сдерживания России как на поле боя, так и в сфере гибридной войны. Это делает ее сильным кандидатом на членство в НАТО, уверен Кулеба.

Читайте: Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг

Эмоциональный ответ состоит из комбинации мифов и страхов, которые активируются, "когда слова "Украина" и "НАТО" встречаются в одном предложении", считает Кулеба. Он подчеркнул, что Россия сочетает военные действия с кампаниями дезинформации, в которых ключевую роль играет идея оборонительной позиции России, вынужденной защищать границы от "расширения НАТО".

Кулеба напомнил, что такое видение основано на ложных утверждениях России о якобы данном Западом обещании, что после падения берлинской стены и воссоединения Германии НАТО не будет расширяться на восток. Этот миф помогает России играть роль жертвы, которая вынуждена для защиты оккупировать земли соседей.

Также читайте: Минский процесс на данный момент скорее жив, чем мертв, - Кулеба

Миф об осажденной России ведет к аргументу, что Запад якобы должен стремиться "не провоцировать" Россию. Но урок 2000-х и 2010-х годов заключается в том, что ничто так не способствует агрессии Кремля, как призывы его не провоцировать, уверен Кулеба.

Министр отметил, что после саммита в Бухаресте в 2008 году, где Украине и Грузии было сказано, что однажды они станут членами НАТО, прошло уже 13 лет. Обе страны подверглись агрессии со стороны России, которую удалось сдержать дорогой ценой. Кулеба отметил многочисленные реформы в Украине и Грузии, которые привели к получению странами статуса партнеров НАТО с расширенными возможностями.

"Давайте не делать это решение заложником мифов и страхов, которые омрачают наше стратегическое мышление и искажают наши рассуждения", – призвал Кулеба. Глава МИД выразил уверенность, что предоставление ПДЧ - единственный разумный ответ на вопрос "почему Украина все еще не в НАТО".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
путинская россия против вступления Украины в НАТО не из-за страха НАТО, а потому, что хочет вернуть Украину в стойло нью рашен-империи.
С Украиной в НАТО это станет невозможным.
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17.02.2021 09:32
+14
Это сверх дебильное обращение Зеленского к Байдену напоминают предвыборные вопросы к Порошенко на стадионе.Он и всё его окружение считают,что эти две персоны одного масштаба.И действительно и Байден и Порошенко мыслят глобально и разбираются в международных вопросах,говорят на одном языке.На их фоне-хамство,тупость,необразованность Зеленского выглядят ещё более отчётливо.
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17.02.2021 09:51
+9
Вы лучше занимайтесь оформлением союзничества с США вне НАТО. Всё равно кроме американцев все остальные там-статисты.
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17.02.2021 08:54
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А ты лучше выступай за Беларусь без Лукашенко. А со своими президентами мы сами разберёмся.
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17.02.2021 08:59 Ответить
Базу НАТО - в кожну хату! Пентагон, после ознакомления с авиакатастрофами в российской военной авиации снизил затраты на содержание своих ПВО в два раза. Совсем недавно московские политики в лице Владимира Жириновского относились скептически и высмеивали в своих выступлениях американские подержанные «Хамви» (высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство), подаренные американцами военным ВСУ, то сейчас генералам Сергея Кунжутовича Шойгу уже не до смеха. В 2020 году Вооруженные Силы Украины получили военную помощь от Соединенных Штатов на общую сумму $ 510,5 миллионов (долларов). Это самый высокий показатель за семь лет войны Украины с православной московией. На 2021 год в военном бюджете США заложено ещё $275 миллионов долларов на помощь Украине. Всего за пять последних лет военное ведомство США доставило в Украину воздушным и морским транспортом различного вооружения на общую сумму два миллиарда долларов. Госдеп заботится также о физическом здоровье военных ВСУ и выделил для реформирования системы здравоохранения Украины $ 37,3 миллионов долларов.
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов-инструкторов.
Джо Байден подарил Украине три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года, а также в Одессу в феврале прибыли 10 скоростных катеров Willard,водолазное оборудование, тепловизоры, средства спутниковой связи, радиотехнические комплексы и сухие пайки для морпехов.
Украина в прошлом году приобрела 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
Пентагон оказывают большую военную и финансовую помощь Украине, седьмой год воюющей с православной Московией, финансирующей терроризм на Ближнем Востоке. В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине в этом году безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Украинским военным в прошлом году поступили на вооружение «Джавелины» и теперь российские танки при атаках на украинские позиции под Горловкой, горят четыре минуты. На пятой минуте происходит взрыв боекомплекта, и башня российского танка отлетает на металлургический завод в Кривой Рог.
Соглашение между Украиной и США по «Ленд-Лизу» уже составлено. Скоординированы даты поставок, наименование и количество вооружения.Теперь становится ясно, для чего Гетьман летал в штат Вирджинию для встреч с руководством Пентагона. Штаты уже устали от постоянной лжи министра наружных дел РФ господина Сергея Лаврова и предпримут адекватные меры для того, чтобы Москва прекратила «борзеть» в Азово-Черноморском регионе.
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17.02.2021 10:00 Ответить
Багато букв, але читати , після «суда типа ro ro выгружаются в Одесском порту» нема сенсу бо БРЕХНЯ!!! Щоб вигружати судна цього типу потрібен спеціальний термінал, якого в Одесі ніколи не було, нема і не буде
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17.02.2021 12:49 Ответить
Странно, а что было построено в 2009-м?) https://lb.ua/economics/2010/02/15/26541_roro_terminal_odesskogo_porta_p.html
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17.02.2021 16:18 Ответить
Вы издеваетесь в Бердянске база НАТО?там местная вата страшный вой подымет.
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17.02.2021 19:47 Ответить
Україна і США -- навіки разом! Рашкі -- скорого капуту.
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18.02.2021 07:32 Ответить
.
Пoxoжэ Бaйден гoтoвит ПИТЕPAСТУ с питерсских подворотней очередной кacaпoKOTEЛ . . https://uploads.disquscdn.com/images/bab08656c1f62203db8081f85c1ce12f7d515f053aac3a10c0b4eaf2708cdcb2.jpg
/./
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Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1782 Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2427
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17.02.2021 08:51 Ответить
Вы лучше занимайтесь оформлением союзничества с США вне НАТО. Всё равно кроме американцев все остальные там-статисты.
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17.02.2021 08:54 Ответить
А Турция? А Великобритания?
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17.02.2021 14:17 Ответить
Они натягивают кацапстан "вне конкурса".
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17.02.2021 14:28 Ответить
Нет ,просто надо уметь добиваться своего а для этого уровень таких товарищей как Кулеба должен быть в сотни в тысячи раз выше .
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17.02.2021 08:57 Ответить
Кулёба, ты устав НАТО читал? Так ото ж.
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17.02.2021 09:00 Ответить
А что там в уставе?)
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17.02.2021 16:20 Ответить
Нужно Украине быть поближе к Англии и Америке, а ЕС очень сильно загряз в российских деньгах(золото компартии партии ссср) и они очень осторожны с Украиной.
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17.02.2021 09:01 Ответить
Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4052
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17.02.2021 09:01 Ответить
Oooo, etova tozhe poneslo, hotj i umneje prededushchego, no raz za razom kak nakuritsia, tak pohozhim na sruskogo durochka delajetsia
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17.02.2021 09:11 Ответить
Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5425 Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7100
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17.02.2021 09:14 Ответить
Опять у Кулебы приступ деменции.
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17.02.2021 09:15 Ответить
Собаки гавкають а караван іде вперед незвиртаючи увагу на скавучання ззаду. Другого тут не придумать. НАТО ми нужні як задні дверчата до за-ці. Нами всі спікулюють а ми однак непонімаем і проти своїх інтересів підгавкуем комусь в угоду. Та потрібно свое счастя кувать самим в своїх інтересах. начерта вони всі нам нужні. Якщо сам непозаботишся за себе за свою сімю за свою державу то ніхто цього робити за нас небуде а наоборот нами будуть користуватись в свою вигоду. Закон історичного розвитку держав. А ми підтанцьовуем як Хрущов перед Сталіним і його друзяками. А потім історія з таких дій сміеться-і так час уже прогавимо. З повагою пенсіонер
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17.02.2021 09:16 Ответить
Вот американцы дураки... И нафига им те союзники? Сами наверное не справятся?) Савок же справился сам против гитлера? Верно?)
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17.02.2021 16:24 Ответить
Чуваааааааак, вся проблема в нашей коррумпированной власти, которой ты (Кулеба) являешься. Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5867
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17.02.2021 09:20 Ответить
Пенсионер это хорошо. НО мышление на уровне совка - это очень плохо...
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17.02.2021 09:32 Ответить
путинская россия против вступления Украины в НАТО не из-за страха НАТО, а потому, что хочет вернуть Украину в стойло нью рашен-империи.
С Украиной в НАТО это станет невозможным.
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17.02.2021 09:32 Ответить
Украина до сих пор не в НАТО из-за страхов и мифов, связанных с идеей "не провоцировать" Россию / Было время когда: ИНСОР, считающийся «мозговым центром» команды Д. Медведева опубликовал доклад «Россия XXI века». Предлагается вернуться к выборам губернаторов, допустить реальную многопартийность, расформировать МВД и ФСБ, вступить в Евросоюз и НАТО.- Институт Современного Развития - ИНСОР нарисовал будущее нашей страны: Россия вступит в НАТО. 3 февраля 2010 .20:39.
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17.02.2021 09:45 Ответить
Это сверх дебильное обращение Зеленского к Байдену напоминают предвыборные вопросы к Порошенко на стадионе.Он и всё его окружение считают,что эти две персоны одного масштаба.И действительно и Байден и Порошенко мыслят глобально и разбираются в международных вопросах,говорят на одном языке.На их фоне-хамство,тупость,необразованность Зеленского выглядят ещё более отчётливо.
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17.02.2021 09:51 Ответить
Рашка сама мифическое творение,як призрак коммунизма бродящий по Европе.Или даже,как мифический зомбак -творение Франкенштейна.Сотканый из разных донорских частей,от разных доноров в средневековом морге зомбак, мифическим образом оживший.И это в то время,когда не было элементарных препаратов,щоб остановить сепсис и отторжение органов.Но он мифически существовал и наводил ужас на обывателей.Так и Рашка,соткана из не принадлежащих ей,донорских органов,которые тупо ждёт отторжение и распад.Зомбак же никак не хочет распадаться,а потому внушил себе,що трансплантировав себе новый орган Крым,он тем самым обретёт здоровье.Но не обретёт,а наоборот приобретёт новый орган с отторжением и сепсисом ведущему к отказу других органов..Потому как нет у него знаний,технологий и препаратов,щоб совершать успешные трансплантации.Есть только миф Мэри Шели и миф Рашка сотканная из разных Государств на грани отторжения.Як вариант Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3545
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17.02.2021 10:01 Ответить
Кулеба - продуманная нерпа. Вот когда он говорит, что " ... комбинации мифов и страхов...", кого конкретно он имеет в виду? У кого эти самые "комбинации мифов и страхов"? У НАТО? У Украины? У России?
Проблемы тотальной коррупции, российской 5-й колонны, внедрившейся ВЕЗДЕ и 3,14ца в ВСУ - замнем для ясности? НАТО этого не видит и не знает?
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17.02.2021 10:12 Ответить
Україна не в НАТО, через ватних комуняк, корупціонерів і 5-ї колони, кравчучки, кучмаря, тімошонки, януковоща, азірова, порхощенка, яйценюка, гройсменка, габіновіча, медведьчука, зельонського, бєні, і іншого політичного сміття.
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17.02.2021 10:26 Ответить
Не надо все упрощать. Ты хочешь сказать, что если всю эту мерзоту, условно говоря, "поставить к стенке", то нас сразу примут в НАТО?
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17.02.2021 10:31 Ответить
ІГОР, ты фильтруй свои допысы, не бреши так откровенно

15 СІЧНЯ 2008 РОКУ Президент Віктор ЮЩЕНКО, Прем''єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час квітневого саміту альянсу в Бухаресті.
Цього ж дня фракції Партії регіонів і КПУ заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи від спікера Арсенія Яценюка відкликати свій підпис
https://www.radiosvoboda.org/a/975861.htm

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ІНІЦІЙОВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОРОШЕНКО
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2635688-rada-zakripila-v-konstitucii-kurs-na-es-i-nato.html
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17.02.2021 12:57 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ: НАДО ЛИ НАМ В ЕС И НАТО?


Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным

https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
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17.02.2021 12:58 Ответить
Це ж скільки радянських генералів треба буде посунути на дембєль, в разі вступу України в НАТО! Хто забажає щоб його відігнали від такої кормушки!?
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17.02.2021 10:17 Ответить
Що ви за два роки зробили для того, щоб отримати ПДЧ з НАТО? Окрім бла-бла ні про що?
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17.02.2021 10:22 Ответить
А що можна зробити, коли при владі майстри розмовного жанру, тільки бла-бла.
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17.02.2021 10:34 Ответить
Як що вони зробили? На весь світ заявили, що в очах терориста і ворога НАТО засрашки побачили мир.
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17.02.2021 10:51 Ответить
Не стоит пенять на зеркало, коль рожа кривая. МВФ не дает транша также через страх перед Россией?
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17.02.2021 10:31 Ответить
Тому що Зюзя
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17.02.2021 13:00 Ответить
Україна не в НАТО тільки із-за ворогів, які тягнуть іі в обійми засрашки. Вони все зробили, щоб засрашка могла спокійно напасти і заставляти жити по її статуту.
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17.02.2021 10:49 Ответить
Шмыгаль вчера был ближе к истине когда называл одно единственное препятствие , хотя он его обозвал стандартом , а это на человеческом языке -коррупция и не желание у власти наказывать топ чинуш !
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17.02.2021 11:10 Ответить
Зеленский этот вопрос должен был задать не Байдену, а себе самому! Но ему, трусу по натуре, нужна руководящая и направляющая рука! Непонятно, зачем он вообще решил, что он способен быть президентом воюющей страны? Ему показалось? Когда кажется, крестятся! Но он даже этого не умеет и вообще, еврею креститься?
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17.02.2021 11:20 Ответить
Оно ж не лох какойты

ЗЕЛЕНСКИЙ: НАДО ЛИ НАМ В ЕС И НАТО?
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
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17.02.2021 13:01 Ответить
Главная причина - это ваша зеленая коррупция. Все эти ЕРМАКИ, ШЕФИРЫ, ВОВКИ, ШУФРИЧИ, ТУПИЦКИЕ и прочие венедиктовы... Вместо борьбы с коррупцией - ПАРОДИЯ НА НЕЁ. Как и со всем остальным...
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17.02.2021 12:05 Ответить
А оне думают , что их коррупцию никто в упор не замечает. Америка ж далеко...
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17.02.2021 13:02 Ответить
Корупція -- це тисячі гривень, десятки тисяч. А сотні тисяч і мільйони -- це вже політика. І оточення президента колаборантами ворога, це теж політика.
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18.02.2021 08:03 Ответить
Украина все еще не в НАТО, еще потому, что Украина и близко не демократическое государство, а дико кланово-олигархическое. И все партии в парламенте олигархические. Даже Голос прекрасно влился в систему. Что олигархи творят, крадут у народа деньги миллиардами долларов и никакой ответственности. В таком виде мы им никак не нужны.
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17.02.2021 12:16 Ответить
Тільки тупий лох може задавати такі питання--чому Україна не в НАТО.
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17.02.2021 12:31 Ответить
Тупий клоун.
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18.02.2021 08:06 Ответить
Україна все ще ні в НАТО, ні в ЄС, бо вона просто ніде. І нічого не робить, аби з того "ніде" вибратися, і лиш вперто повторює мантру: "миздобули, але намнедали, хоч мийзаслужили".
А чергові неспроможні партнери на шию нікому в Європі (та й не лише в Європі) не потрібні...
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17.02.2021 12:35 Ответить
Генсек НАТО пояснив зебілу чому Украіна не в НАТО. Що пану міністру не зрозуміло в словах корупція та відсутність реформ? До чого тут кацапи взагалі???
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17.02.2021 12:51 Ответить
Бізнес в Росії безпосередньо фінансувався Кремлем: Зеленський спробував приховати ще один важливий факт. ЗМІ знайшли нову сенсацію про бізнес коміка в Росії

http://24-news.life/9avalry912xf
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17.02.2021 13:22 Ответить
Не по тому. А потому что мы страна воров. Люди у людей воруют. Руководствуясь выживанием. Мы говорим чиновники, до того как им стать оно тоже о справедливости рассуждало. А как дорывается до кормушки тут же забывает о человечности. Где такое поощряют?
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17.02.2021 13:51 Ответить
Поки Україна роздумує чи палити вату , чи садити злочинців і корупціонерів , тупцюючи на одному місці , десятки тисяч українців , в якості емігрантів САМОСТІЙНО вступають в ЄС та НАТО , часто - цілими сім'ями . Така от сумна реальність .
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17.02.2021 13:57 Ответить
так пусть зеля и поспрошает столтенберга доколе в чулане держать будут, байдена же спросил, а за спрос, як говорится грошей не берут
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17.02.2021 14:05 Ответить
Почему Рашка не хочет сделать свой Минск по поводу расширения НАТО в ее сторону, правда это же совку вроде обещали ...
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17.02.2021 16:07 Ответить
А може Україна , й досі , не в НАТО в наслідок тотальної корупції і правління олігархату ?!
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17.02.2021 21:22 Ответить
А ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ МЕДЖУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КТО УМНЕЕ !?)
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18.02.2021 03:55 Ответить
Досі не в НАТО, бо немає політичної волі президента подати заявку в НАТО.
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18.02.2021 08:16 Ответить
зебилов-колобарантов-предателей своей же страны в НАТО,да как и в ЕС (надо больше у кацапов и беларуской губернии Э/Э покупать ) никто не пригласит. таежный союз - то ваше - как и хотели.
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18.02.2021 08:29 Ответить
 
 