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Новости Политика Украины
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Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС 2-3 марта, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина может подписать соглашение об

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на подписание Соглашения об общем авиационном пространстве Украины и Евросоюза во время рабочего визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, отвечая на вопрос о том, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС заинтересован заключить соглашение об общем авиационном пространстве между ЕС и Украиной, но отказался комментировать "вето" Испании, и соглашение может стать заложником политической противоречия между Испанией и Великобританией вокруг Гибралтара, передает Цензор.НЕТ.

Как заявил Шмыгаль, "господин Боррель является высоким представителем Евросоюза, а не министром иностранных дел Испании, хотя по происхождению он из Испании. Но это не значит, что мы можем на него возлагать ответственность за определенную остановку в подписании соглашения".

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По словам главы правительства, "украинская сторона выполнила все необходимые требования и параметры, все европейские страны его согласовали. На встрече тет-а-тет господин Боррель подтвердил, что к Украине нет никаких вопросов. То есть, проблема возникла между самими членами Евросоюза, в частности есть оговорки со стороны Испании. Мы не можем комментировать, связаны ли они со спором с Британией, или с чем-то другим. Но на всех высоких встречах, в том числе и с господином Шарлем Мишелем мы поднимали вопрос скорейшего подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве и видели готовность это сделать при первой же возможности. И у нас есть надежда, что это произойдет во время рабочего визита Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта".
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Топ комментарии
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..в Украину зайдут и смогут выполнять рейсы европейские авиакомпании. Сняты будут ограничения и монополизм. Теперь МАУ не сможет лупить по 250 долларов за билет Киев-Стамбул... когда у Вас будет возможность улететь за 80 тем же польским самолётом... который выполнил рейс Варшава-Киев... и дальше сможет выполнить Киев-Стамбул. Это как пример...ибо раньше поляк не мог из Киева полететь в Стамбул с пассажирами... а только назад в Варшаву... Аналогично турки смогут лететь не туда обратно..что было до договора... а например Анкара-Борисполь-Таллинн.... подобрав пассажиров в Борисполе...))) Ну это простое объяснение. И работы там непочатый край. Главное монополист МАУ реально сдуется...с его ценами и обслуживанием...
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17.02.2021 13:07
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17.02.2021 09:07 Ответить
mogu kopatj no mogu i ne kopatj / a shmigalj horosho pod durochku poslednoje vremia kosit.
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17.02.2021 09:07 Ответить
Опять испанские леваки социалисты за путинское бабло палки в колеса вставляют, пучдемона на них нету
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17.02.2021 09:07 Ответить
Користі від того відкритого неба, якщо кордони Євросоюзу все одно закриті для українців?!
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17.02.2021 09:23 Ответить
Зараз користі мало, але обмеження не вічні, колись та й скористаємо
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17.02.2021 10:28 Ответить
Что это даст Украине?
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17.02.2021 09:35 Ответить
кожен бажаючий з літаком може налагодити регулярне авіасполучення, без виходу на уряд
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17.02.2021 10:26 Ответить
..в Украину зайдут и смогут выполнять рейсы европейские авиакомпании. Сняты будут ограничения и монополизм. Теперь МАУ не сможет лупить по 250 долларов за билет Киев-Стамбул... когда у Вас будет возможность улететь за 80 тем же польским самолётом... который выполнил рейс Варшава-Киев... и дальше сможет выполнить Киев-Стамбул. Это как пример...ибо раньше поляк не мог из Киева полететь в Стамбул с пассажирами... а только назад в Варшаву... Аналогично турки смогут лететь не туда обратно..что было до договора... а например Анкара-Борисполь-Таллинн.... подобрав пассажиров в Борисполе...))) Ну это простое объяснение. И работы там непочатый край. Главное монополист МАУ реально сдуется...с его ценами и обслуживанием...
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17.02.2021 13:07 Ответить
Рианэйр, виззэйр все уже есть. По турции квота у турков в стамбул на теже 25 рейсов, пегасус и туркиш аирланес. У пегаскс ценник с запорожьч, хпрькова, львова от 30 долларов. Мау свою нишу нашел. Экскурсии над Киевом. 100 баксов не так уж и мало. 100 тысяч судя по заявкам за 3 дня
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18.02.2021 00:04 Ответить
..Вы немножко не поняли сути *открытого неба*!!! Вы можете выполнять рейсы не туда-назад, а в любую точку Еврозоны. Люфтганза можете выполнить рейс Лейпциг-Борисполь, перелететь с пассажирами из Борисполя в Запорожье, взяв украинских пассажиров в Борисполе и с Запорожья полететь в Берлин. И если их устроит рентабельность этого рейса, они определяют его в расписание и уведомляют Госавиаслужбу Украины, а не просят у них РАЗРЕШЕНИЯ...которое добиться было НЕВОЗМОЖНО в силу монополии того же МАУ. Но все вопросы согласования с аэропортами ..представительствами... билетами лежат на авиакомпании. Но это не так будет заметно в Украине... ибо найти пассажиров из Херсона в Гамбург фактически невозможно.. как и из Черновцов в Лондон....))). Всё заточено на перспективу....
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18.02.2021 18:33 Ответить
А может и не подписать...да шмыгло??
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17.02.2021 09:39 Ответить
Скорей всего ,может,возможно,это как с вакцинами от зедебилов.Очередная брехня для лохтората,правда они и не знают ,что это.
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17.02.2021 10:13 Ответить
 
 