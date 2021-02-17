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Кабмин сегодня планирует продлить карантин до 30 апреля и вернуть карантинные зоны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин сегодня планирует продлить карантин до 30 апреля и вернуть карантинные зоны

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании планирует продлить карантинные ограничения, а также вернуть карантинной зонирование на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, данный проект рассмотрят сегодня на заседании Кабмина.

В Минздраве отмечают, что удалось увеличить мощности системы оказания медицинской помощи.

Кроме того, в правительстве считают целесообразным продолжение карантина с использованием уровней эпидемической опасности (зеленый, желтый, оранжевый, красный).

Так, на территории Украины будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности с соответствующими ограничениями.

Кроме того, предлагается продлить карантин до 30 апреля 2021 года.

Также читайте: Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Не хотят здавать завоеванные позиции, быдло к намордникам привыкло, нельзя дать им раслабиться. Большой брат степаша со страшилкой ляшко гонят стадо в резервацию. Вот что им нужно.
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17.02.2021 09:33
+3
специально что ли издеваются над людьми? а может так и надо? может стоИт задача уничтожить предпринимателей и развалить экономику?
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17.02.2021 09:28
+2
если отменить карантин то на вакцинации мало что заработаешь
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17.02.2021 10:14
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Кабмин сегодня планирует продлить карантин до 30 апреля и вернуть карантинные зоны - Цензор.НЕТ 3115 Кабмин сегодня планирует продлить карантин до 30 апреля и вернуть карантинные зоны - Цензор.НЕТ 400
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17.02.2021 09:15 Ответить
Ну намордники же нарид носит без особых возражений.
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17.02.2021 09:27 Ответить
От що вони зруйнували? Ліки безкоштовно давали, а тобі не допомогло?
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17.02.2021 09:49 Ответить
Де безкоштовно, всі хто лікувався від ковіда, всі платили гроші.
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17.02.2021 09:55 Ответить
От токо ненада звиздеть.
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17.02.2021 10:01 Ответить
От зебільне. Ковід при Супрун стався. Тобі не соромно в дзеркало дивитися? Хоча, про що я.
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18.02.2021 00:31 Ответить
специально что ли издеваются над людьми? а может так и надо? может стоИт задача уничтожить предпринимателей и развалить экономику?
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17.02.2021 09:28 Ответить
"может стоИт задача уничтожить предпринимателей и развалить экономику"

Зрите в корень! Именно так.
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17.02.2021 10:33 Ответить
Не хотят здавать завоеванные позиции, быдло к намордникам привыкло, нельзя дать им раслабиться. Большой брат степаша со страшилкой ляшко гонят стадо в резервацию. Вот что им нужно.
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17.02.2021 09:33 Ответить
Узнаю пёсика Фафика, он когда ему делать нечего лижет яйца, а "наши" объявляют карантин или траур. На большее ума Бог не дал, но я боюсь что скоро заберёт то что есть. Слушайте все что придумают они на СНБО.
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17.02.2021 10:13 Ответить
Это пока деньги не закончатся.
Потом будет не до дурантинов, шкуры будут спасать.
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17.02.2021 10:32 Ответить
если отменить карантин то на вакцинации мало что заработаешь
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17.02.2021 10:14 Ответить
 
 