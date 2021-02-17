Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Президент США Джо Байден считает проект газопровода "Северный поток-2" неудачным соглашением для Европы и рассматривает вопрос о необходимости санкций для его прекращения.
Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Администрация Байдена проводит анализ проекта трубопровода, по которому планируется поставлять газ из России в Германию. По словам Псаки, президент четко дал понять, что считает проект "плохой сделкой для Европы".
Топ комментарии
+22 Frol Fedoroff
показать весь комментарий17.02.2021 09:24
+15 Frol Fedoroff
показать весь комментарий17.02.2021 09:31
+12 Lvbnhj
показать весь комментарий17.02.2021 09:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
.
.
..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
.
УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
.
..
..
.
.
Китай перегоняет США, РФ торговлю газом и нефтью перебивает.
А долг все растет и растет.
Да еще ковид столько покосил, надо новых негров-азиатов завозить.
Как говорят у вас не НЕМЫТОЙ -- БУНКЕРНОГО СТАРЦА..
Норм ідея, це державний автопарк щороку економитиме тисячі тон нафти.
Взагалі-то є давно вже вантажні електромобілі, от як Тесла
Я наприклад за повне припинення транзиту газу через Україну. адже гроші за це все рівно розкрадуть. А без цього транзиту чітко можна відстежити кількість газу, який видобувається на території України. А також - кількість газу який імпортується. І відповідно - встановити прозорі ціни на газ.
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
.
.
..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
.
УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
.
..
....
а строительство как шло так идет.
Гении логики!