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Новости Политика Украины
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ВР (28728) минирование (1409) евромайдан (7083) Рудык (30)

Рада сегодня рассмотрит заявление в связи с годовщиной Революции Достоинства, сексистские высказывания Рудыка и ужесточение наказания за ложное минирование

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня рассмотрит заявление в связи с годовщиной Революции Достоинства, сексистские высказывания Рудыка и ужесточение наказания за ложное минирование

Народные депутаты на заседании в среду, 17 февраля, намерены принять Заявление Верховной Рады в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства.

Соответствующий проект постановления №2739 - это второй вопрос повестки дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания запланировано рассмотрение вопроса относительно заключения Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады о высказываниях народного депутата Сергея Рудика на пленарном заседании парламента 28 января.

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Ранее комитет рекомендовал Раде принять решение о лишении Сергея Рудыка ("За майбутнє") права участвовать в пяти пленарных заседаниях за сексистские высказывания в адрес народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

Кроме того, для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект "О внесении изменения в подпункт 7 пункта 2 раздела XV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О высшем образовании" относительно продления срока завершения подготовки кандидатов и докторов наук" (№4667).

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект "О частной детективной деятельности" (№3010).

Парламентарии также намерены рассмотреть проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины" (№3683).

Повестка дня также содержит законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам" (№4184).

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Во втором чтении предусмотрено рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" (№3911).
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Топ комментарии
+5
Найбільше мені сподобалось реакція присутніх на її бекання. Вона ж тупа як пробка ! Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 1343
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17.02.2021 09:58
+5
Коли прослухав виступ Безуглої....
Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 7413
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17.02.2021 10:06
+4
невдалий виступ непідготовленої Мар"яни зі сцени...
www.facebook.com/100001729759345/videos/3911203635613923/
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17.02.2021 09:54
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А що таке Рудик знайшов у Безуглої Мар'яни? Невже п'ятий кут?
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17.02.2021 09:30 Ответить
Єрундою маються і працюють на публіку.
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17.02.2021 09:33 Ответить
невдалий виступ непідготовленої Мар"яни зі сцени...
www.facebook.com/100001729759345/videos/3911203635613923/
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17.02.2021 09:54 Ответить
Найбільше мені сподобалось реакція присутніх на її бекання. Вона ж тупа як пробка ! Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 1343
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17.02.2021 09:58 Ответить
Так скажи їй це сам! Ось вона: Марьяна - та сама безугла
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17.02.2021 10:03 Ответить
до речі: ось тут з нею "перетнулись": 16.02.2021 14:59
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17.02.2021 10:09 Ответить
ой...то и вы батенька секстист....а-я-яй ))))
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17.02.2021 10:04 Ответить
Такі да, запінить би її........ Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 3125
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17.02.2021 10:05 Ответить
та ну... Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 8094
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17.02.2021 10:14 Ответить
та навіщо їй той рот. Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 551
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17.02.2021 10:16 Ответить
бекать с трибуны ))))
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17.02.2021 10:20 Ответить
Коли прослухав виступ Безуглої....
Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 7413
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17.02.2021 10:06 Ответить
та ******* вона, одні тільки морда кірпіча просить
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17.02.2021 10:04 Ответить
що цікаво, безголос пішов з уродами в одну течію
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17.02.2021 10:54 Ответить
седьмая годовщина. виновные по прежнему у власти. никто не наказан...
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17.02.2021 09:31 Ответить
Слава загиблим і живим Героям!!!! А вам панове депутани бажаю бодай сьогодні зробити щось корисне народу України , а не золотому клубу долярових мільйонерів, вірними слугами якого ви є.
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17.02.2021 09:32 Ответить
пилять и вот за эту "работу" никому нахроен не нужную, мы содержим этих трутней! за 3 вопроса в день.... окуеть.. разогнать нахрен, и пусть работают и в дии голосуют.. ублюдки!
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17.02.2021 09:33 Ответить
Кожному в руки лопату і нехай чистять Київ від снігу.
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17.02.2021 09:43 Ответить
Понавидумували різної фігні. Ось коли я кажу шо лєнка-бандарєнка шлюха це сексизм, чи ні?
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17.02.2021 09:41 Ответить
Ліпше б розглянули питання відсутності вакцинації жителів України.
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17.02.2021 09:44 Ответить
Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 8058
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17.02.2021 09:59 Ответить
Щойно Гетьманцев сказав, що його уроди не будуть голосувати за постанову по 7-мій річниці Майдану
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17.02.2021 10:05 Ответить
А що там за сексистскі вказування, назвав бабу бабою чи як?
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17.02.2021 10:12 Ответить
так...а треба було - женшиною )))))
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17.02.2021 10:21 Ответить
Он сказал дословно следующее: «Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов».
Женщины нынче до 90 лет называют друг друга "девочками", и на слово "женщина" оскорбляются. Поэтому в высказывании этого депутата ничего сексистского нет.
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17.02.2021 10:49 Ответить
Типичный представитель "русского мира". Сам заднеприводный, но "гейропу" ненавидит)
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17.02.2021 10:51 Ответить
...все мужики как мужики -одного меня на баб тянет .. Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 6271
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17.02.2021 10:21 Ответить
Не Рада,а суд якийсь.Три вопроса и все в юрисдикции суда.По Сотне,що там принимать?Следствие,суд,этап.Высказывание Рудыка,тоже в суд иск за оскорбление,чи шо там.Третье мины,тоже компитенция ментов.Короче бездельники Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 6707
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17.02.2021 10:34 Ответить
усьо, Бужанський "постанова роз'єднує"...
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17.02.2021 10:37 Ответить
В Украину могут активно начать возить дешевые подержанных машины из Нидерландов, в первую очередь - старые транспортные средства, оснащенные дизельными моторами.
В этой стране такие машины не будут пригодны к эксплуатации из-за экологических нарушений и, скорее всего, голландцы будут продавать из в Восточную Европу по бросовым ценам.
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17.02.2021 11:03 Ответить
Шестая годовщина нападения на Украину. Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 4288
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17.02.2021 11:16 Ответить
Я бачу,що наш Зєля за що лишень не візьметься - все перетворює в "Квартал"...Рада у нас - дурдом "Веселка",СБУ - комедійна кіноплощадка,кабмін - провінційна кавеенівська команда...Ну невже у нас нема більш важливих питань,ніж розглядати якогось Рудика і що він думає про баб?..
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17.02.2021 11:20 Ответить
 
 