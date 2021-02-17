Рада сегодня рассмотрит заявление в связи с годовщиной Революции Достоинства, сексистские высказывания Рудыка и ужесточение наказания за ложное минирование

Народные депутаты на заседании в среду, 17 февраля, намерены принять Заявление Верховной Рады в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства.

Соответствующий проект постановления №2739 - это второй вопрос повестки дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания запланировано рассмотрение вопроса относительно заключения Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады о высказываниях народного депутата Сергея Рудика на пленарном заседании парламента 28 января.

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Ранее комитет рекомендовал Раде принять решение о лишении Сергея Рудыка ("За майбутнє") права участвовать в пяти пленарных заседаниях за сексистские высказывания в адрес народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

Кроме того, для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект "О внесении изменения в подпункт 7 пункта 2 раздела XV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О высшем образовании" относительно продления срока завершения подготовки кандидатов и докторов наук" (№4667).

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект "О частной детективной деятельности" (№3010).

Парламентарии также намерены рассмотреть проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины" (№3683).

Повестка дня также содержит законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам" (№4184).

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Во втором чтении предусмотрено рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" (№3911).