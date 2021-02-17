США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине
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США могут направить дополнительные $8,5 млн на поддержку реформирования системы здравоохранения Украины, в случае чего общая стоимость программы увеличится с $28,8 млн до $37,3 млн.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", об этом говорится в документе Агентства США по международному развитию (USAID).
"Настоящим запрашивается одобрение на изменение контрактных условий для увеличения ориентировочной стоимости контракта... под названием "Деятельность по поддержке реформирования системы здравоохранения", исполнителем которого является ТОО Deloitte Consulting. В соответствии с предложенными изменениями, ориентировочная стоимость увеличится с $28,8 млн до $37,3 млн, то есть на $8,5 млн", - отмечается в обосновании необходимости изменения условий контракта.
Дополнительные средства увеличат вероятность успешного достижения целей программы USAID в Украине, сроки реализации которой затянулись из-за эпидемии коронавируса.
В документе отмечается, что данная инициатива будет способствовать достижению "общей устойчивости" системы здравоохранения Украины, "ее эффективности и прозрачности", поможет властям эффективнее реагировать на COVID-19 и другие серьезные угрозы общественному здоровью, "а также укрепит сотрудничество и партнерство USAID с правительством Украины и другими ключевыми вовлеченными сторонами, в том числе с частным сектором".
Ранее сообщалось, что США выделили на укрепление обороноспособности Украины $250 млн.
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Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов-инструкторов.
Джо Байден подарил Украине три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года, а также в Одессу в феврале прибыли 10 скоростных катеров Willard,водолазное оборудование, тепловизоры, средства спутниковой связи, радиотехнические комплексы и сухие пайки для морпехов.
теплится надежда ,что эти деньги будут расходоваться по назначению.