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здравоохранение (331) программа (182) США (23185) реформы (3866) USAID (35)

США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине

США могут направить дополнительные $8,5 млн на поддержку реформирования системы здравоохранения Украины, в случае чего общая стоимость программы увеличится с $28,8 млн до $37,3 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", об этом говорится в документе Агентства США по международному развитию (USAID).

"Настоящим запрашивается одобрение на изменение контрактных условий для увеличения ориентировочной стоимости контракта... под названием "Деятельность по поддержке реформирования системы здравоохранения", исполнителем которого является ТОО Deloitte Consulting. В соответствии с предложенными изменениями, ориентировочная стоимость увеличится с $28,8 млн до $37,3 млн, то есть на $8,5 млн", - отмечается в обосновании необходимости изменения условий контракта.

Дополнительные средства увеличат вероятность успешного достижения целей программы USAID в Украине, сроки реализации которой затянулись из-за эпидемии коронавируса.

В документе отмечается, что данная инициатива будет способствовать достижению "общей устойчивости" системы здравоохранения Украины, "ее эффективности и прозрачности", поможет властям эффективнее реагировать на COVID-19 и другие серьезные угрозы общественному здоровью, "а также укрепит сотрудничество и партнерство USAID с правительством Украины и другими ключевыми вовлеченными сторонами, в том числе с частным сектором".

Читайте на "Цензор.НЕТ": USAID запускает новую 5-летнюю программу поддержки гражданского общества в Украине, - Тейлор

Ранее сообщалось, что США выделили на укрепление обороноспособности Украины $250 млн.
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Топ комментарии
+5
США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 4663
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17.02.2021 09:44
+2
Выделяйте хоть триллион $, один фиг разворуют и вернут в ваши американские банки обратно))))))) США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 5482
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17.02.2021 09:44
+2
А де можна почитати про медичну реформу зє каманди, чи краще про неї розповість раіся багатирьова? США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 3575
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17.02.2021 09:55
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Правила форума Совет форумчан
а реформу судов и правительства не могли бы вы провести ??
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17.02.2021 09:44 Ответить
Може вам ще і сраку підтерти?
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17.02.2021 09:45 Ответить
люди хотят воровать,брать и давать взятки,не платить налоги,и в то же время хотят чтобы они же жили как в Европе,хотят чтобы пришел Байден и все сделал за них,чтобы Пуйло само ушло с Крыма и прекратило войну на Донбассе,короче хотят не напрягаясь жить как в циливизованном мире с высоким уровнем жизни,а шо так нельзя что ли? США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 5193
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17.02.2021 10:00 Ответить
Базу НАТО - в кожну хату! Пентагон, после ознакомления с авиакатастрофами в российской военной авиации снизил затраты на содержание своих ПВО в два раза. Совсем недавно московские политики в лице Владимира Жириновского относились скептически и высмеивали в своих выступлениях американские подержанные «Хамви» (высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство), подаренные американцами военным ВСУ, то сейчас генералам Сергея Кунжутовича Шойгу уже не до смеха. В 2020 году Вооруженные Силы Украины получили военную помощь от Соединенных Штатов на общую сумму $ 510,5 миллионов (долларов). Это самый высокий показатель за семь лет войны Украины с православной московией. На 2021 год в военном бюджете США заложено ещё $275 миллионов долларов на помощь Украине. Всего за пять последних лет военное ведомство США доставило в Украину воздушным и морским транспортом различного вооружения на общую сумму два миллиарда долларов. Госдеп заботится также о физическом здоровье военных ВСУ и выделил для реформирования системы здравоохранения Украины $ 37,3 миллионов долларов.
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов-инструкторов.
Джо Байден подарил Украине три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года, а также в Одессу в феврале прибыли 10 скоростных катеров Willard,водолазное оборудование, тепловизоры, средства спутниковой связи, радиотехнические комплексы и сухие пайки для морпехов.
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17.02.2021 09:56 Ответить
Выделяйте хоть триллион $, один фиг разворуют и вернут в ваши американские банки обратно))))))) США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 5482
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17.02.2021 09:44 Ответить
США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 4663
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17.02.2021 09:44 Ответить
Такая сумма даже не дойдёт до здравоохранения
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17.02.2021 09:48 Ответить
Только под непосредственным жёстком контролем со стороны США ,тогда ещё
теплится надежда ,что эти деньги будут расходоваться по назначению.
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17.02.2021 09:52 Ответить
А де можна почитати про медичну реформу зє каманди, чи краще про неї розповість раіся багатирьова? США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 3575
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17.02.2021 09:55 Ответить
...и Супрун вернуть взад.
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17.02.2021 09:59 Ответить
Ти чо? Тут кожен другий верещав шо це дохтур смерть і хуже нібудіт.
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17.02.2021 10:04 Ответить
Не вийде. Крадуцький проти, та й по "взад" він профі.
США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 5710
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17.02.2021 10:12 Ответить
І хто ж її буде проводити? Бубачка та крадуцкій зі степановим?
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17.02.2021 10:05 Ответить
США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине...пройдитесь по таможенникам Украины ,а также по коммерческим Судьям и соберёте 1 миллиард долларов для здравоохранения Украины, а $8,5 млн отдайте на зарплату "выбивальщикам" денег у коррупционеров США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 3601
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17.02.2021 10:24 Ответить
Если будите выделять то только через фирму-прокладку Богатырёвой. Такие требования у нашего министра воровства на здравоохранении Степанова. США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 2396
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17.02.2021 10:46 Ответить
Медична реформа від Бубачки? Не знаю, не бачили його реформи українці.... А Гроші американських налогоплатників будуть гарно розкрадені на рівні " великого крадівництва"....
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17.02.2021 10:54 Ответить
на эти деньги можно построить один макдональдс,
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17.02.2021 10:58 Ответить
Степанов і так накрав вже достатньо. А реформи,як такої, в Україні ніхто зараз не проводить і навіть не збирається...
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17.02.2021 11:29 Ответить
може краще вони ту реформу очолять?
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17.02.2021 11:59 Ответить
На стимуляцию чинуш? Что бы работать хотели? Хехе
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17.02.2021 13:46 Ответить
 
 