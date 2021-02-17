СБУ направила в суд обвинительный акт в отношении "луцкого террориста" Кривоша

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве относительно вооруженного террориста Максима Кривоша, который 21 июля 2020 захватил в центре Луцка рейсовый автобус с пассажирами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам СБ Украины, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:

- ч. 2 ст. 147 (захват заложников);

- ч. 1 ст. 258 (террористический акт);

- ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности);

- ч.ч. 1 и 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

- ч. 1 ст. 280 (принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей);

- ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством);

- ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Следователи органов безопасности направили в суд материалы соответствующего уголовного производства вместе с обвинительным актом.

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Напомним, утром 21 июля мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы. 28 июля харьковский "сообщник Кривоша" вышел под залог.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

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