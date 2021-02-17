Массовые обыски в оккупированном Крыму: прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовные производства
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Прокуратура АРК и Севастополя сообщает об открытии уголовных производств из-за утренних массовых обысков российских силовиков в домах мусульман в оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.
"Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – говорится в сообщении прокуратуры.
Досудебное следствие проводит крымское управление Нацполиции в АРК.
Как сообщалось ранее, рано утром 17 февраля в нескольких районах полуострова российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар.
Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. - Ред.).
Публично российские силовые ведомства проводимые в Крыму обыски 17 февраля и задержания не комментируют.
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ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
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нефиг было либераста в президенты выбирать, потом 10 раз подумаю, еще и дело пришьют как Саакашвили.
ну будет мусульман на пару лямов больше или меньше, все одно они христиан в итоге выживут с этой планеты.
Останутся Китайцы и мусульмане, а христиане будут как индейцы в США по резервациям сидеть.
все возвращается с троицей! Нефиг было крестовые походы устраивать и аборигенов в Америке убивать.
нефиг всяким экстремизмом и терроризмом заниматься.
Возвращенцев с Сирии ждет таже учать, только сроки поменьше.
как Казанские татары и башкиры.
нет до нас никакого дела, но за страну свою в первую очередь встанем.
Сейчас складывается подобная же ситуация. хУ-лу "до зарезу" необходимо поддержать "дух" "нам всё пох" среди обдолбанного расийскаго народца людоеда. На СНБО если хоть каким то слухом будет проходить подобная информация - её необходимо будет озвучить в присуствии президента, патриотами Ярош Белецкий и другими из этого ряда. Потому как вопрос на этот раз стоит серьёзно, можно к этому мероприятию привлечь наших союзников в этом вопросе и не только ОГЛАСКОЙ, а и приведением силового блока в повышенную готовность.