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Массовые обыски в оккупированном Крыму: прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовные производства

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Массовые обыски в оккупированном Крыму: прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовные производства

Прокуратура АРК и Севастополя сообщает об открытии уголовных производств из-за утренних массовых обысков российских силовиков в домах мусульман в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное следствие проводит крымское управление Нацполиции в АРК.

Как сообщалось ранее, рано утром 17 февраля в нескольких районах полуострова российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. - Ред.).

Публично российские силовые ведомства проводимые в Крыму обыски 17 февраля и задержания не комментируют.
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Топ комментарии
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Массовые обыски в оккупированном Крыму: прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовные производства - Цензор.НЕТ 4946
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17.02.2021 10:22
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Массовые обыски в оккупированном Крыму: прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовные производства - Цензор.НЕТ 4946
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17.02.2021 10:22 Ответить
Массовые обыски в оккупированном Крыму: прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовные производства - Цензор.НЕТ 7909
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17.02.2021 10:23 Ответить
Масові обшуки в окупованому Криму: прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 5236
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17.02.2021 10:23 Ответить
Масові обшуки в окупованому Криму: прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 6970
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17.02.2021 10:24 Ответить
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17.02.2021 10:37 Ответить
Заздри мовчки ...
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17.02.2021 10:59 Ответить
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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..ВАРВАРЫ - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.


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17.02.2021 10:39 Ответить
Нерусский Кремль за 5лет переселил в Крым 0.5млн.нерусских.Наверное как и в Карабах арабохайев из Сирии,Ирака,Иордании.В окупированном Карабахе жили только боевики с семьями из Арабистана и военные с семьями из окупированного Иреванского ханства -всего 65000(официальные цифры вранье.) Их предупреждали убраться.
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17.02.2021 10:50 Ответить
ну убрали же при первой возможности.
нефиг было либераста в президенты выбирать, потом 10 раз подумаю, еще и дело пришьют как Саакашвили.
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17.02.2021 10:55 Ответить
Убрали не всех.Они еще сидят в некоторых местах самого важного Кельбаджарского(ГалаБэйЯшар-Скала бек Жизни муж) и Лачинского раенов,охраняемые армией Кремля.Она не дает строить дорогу Физули-УшЯша(Дух Живи)=Шуш=СУЗЫ одноименные.Не дает и флаг ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим др.)=Од(Аз)эрбэйджана повесить в г. Ханкенди -"деревня императора Ганория".Ждет чтоб опять Иранские одэры предложили услуги 1млн.воинов в освобождении Родины Святой.
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17.02.2021 11:06 Ответить
ну сидят и сидят, нам то какое дело, да и вам ?
ну будет мусульман на пару лямов больше или меньше, все одно они христиан в итоге выживут с этой планеты.

Останутся Китайцы и мусульмане, а христиане будут как индейцы в США по резервациям сидеть.
все возвращается с троицей! Нефиг было крестовые походы устраивать и аборигенов в Америке убивать.
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17.02.2021 11:21 Ответить
ну если там Хизб ут-Тахрир, то ждет срок до 20 лет.
нефиг всяким экстремизмом и терроризмом заниматься.
Возвращенцев с Сирии ждет таже учать, только сроки поменьше.
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17.02.2021 11:00 Ответить
Дело не в мусульманах.Они выселяют коренных и будут туда нерусских переселять.Иреванское ханство пер.1863г.-99% одэры(азэры)-СЕЙЧАС НЕТ НИОДНОГО.
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17.02.2021 11:16 Ответить
кого там опять выселили ? нафиг они кому нужны, сидят в своей массе смирно и работают.
как Казанские татары и башкиры.
нет до нас никакого дела, но за страну свою в первую очередь встанем.
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17.02.2021 11:24 Ответить
В 14 году была сделана огромная ошибка. яНуковичу открыто в лицо было сказано что анексируем Крым и донбас. А он побелевший от ужаса сказал об этом только четырём своим приближённым. А вместо этого надо было обратиться к Народу Украины и призвать на защиту всех патриотов, от надвигающейся беды. Предупреждённые люди во многом могли ему тогда помочь избежать агресии. Но он смалодушничал и решил уносить ноги.
Сейчас складывается подобная же ситуация. хУ-лу "до зарезу" необходимо поддержать "дух" "нам всё пох" среди обдолбанного расийскаго народца людоеда. На СНБО если хоть каким то слухом будет проходить подобная информация - её необходимо будет озвучить в присуствии президента, патриотами Ярош Белецкий и другими из этого ряда. Потому как вопрос на этот раз стоит серьёзно, можно к этому мероприятию привлечь наших союзников в этом вопросе и не только ОГЛАСКОЙ, а и приведением силового блока в повышенную готовность.
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17.02.2021 13:26 Ответить
 
 