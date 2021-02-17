Массовые обыски в оккупированном Крыму: прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовные производства

Прокуратура АРК и Севастополя сообщает об открытии уголовных производств из-за утренних массовых обысков российских силовиков в домах мусульман в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное следствие проводит крымское управление Нацполиции в АРК.

Как сообщалось ранее, рано утром 17 февраля в нескольких районах полуострова российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. - Ред.).

Публично российские силовые ведомства проводимые в Крыму обыски 17 февраля и задержания не комментируют.