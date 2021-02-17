$2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев
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Офис Генерального прокурора занимается раскрытием международной преступной схемы, из-за которой Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за невозврата валютной выручки на махинациях при экспорте зерна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
"$2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действия мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика", - говорится в сообщении.
По словам Гетманцева, в махинации втянуты известные мировые зернотрейдеры.
"Провели плодотворную встречу в Офисе Генерального прокурора. Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена", - подытожил нардеп.
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в структуре доходов госбюджета олигархи аж 6$ млрд)))15%при том что у них 90% экономики.
зачем привлекать, когда нужно просто обложить налогом.
ну а прошлое простить, все одно денег никто не вернет.
зато хоть зерно не перестанут выращивать.
хотя не проводку ни сам светофор не пострадал, упал столб на котором он держался.
так что это нормальные цены для нынешних светофоров, тем более с прокладкой коммуникаций и связи все улицы в единую автоматизировнаную систему.
-Що таке?
-Нас так ще нихто не оскорблял.Якими то трейдерами обозвали
Остались еще идиоты, которые на переоформили предприятия в Панаме?
И выгоняли бы законно выручку в офшор.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку у facebook підприємця Василя Гудзовського.
За словами підприємця, на заводі перетворюватимуть вельми складний у зберіганні і переробці часник на ароматний та гарно оформлений напівфабрикат для вітчизняних підприємств, які випускають продукти харчування.
Окрім виробництва продукції, запуск такого підприємства забезпечить тисячі українським селянам та фермерам ще один додатковий ринок збуту.
Найкращий але не самий простий вихід для України - створити максимально сприятливі умови для переробки зерна в країні на борошно, макарони, фасовані гречку інші зернові тощо. Тоді дійсно можно щось контролювати в плані податків та й робочі місця з'являться. А так одну мутку поміняють на іншу, бо купують наше зерно, без перебільшення, півсвіту. Попит величезний і це не лише бізнес, а й політика.
Сколько вы у власти? И только сейчас проснулись? Или с вами не поделились? Или под себя бизнес отжимаете?