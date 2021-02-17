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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Закрытие каналов Медведчука
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Путин (29862) Россия (91269) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Путин о блокировке каналов Медведчука: Три ведущих канала прихлопнули одним росчерком пера и все молчат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Путин о блокировке каналов Медведчука: Три ведущих канала прихлопнули одним росчерком пера и все молчат

Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что закрытие трех телеканалов в Украине является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты", - отметил Путин.

Для примера Путин привел Украину: "В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу".

Читайте: Телеканалы Козака были "инструментом политических операций" в Украине, - Ткаченко

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте также: Верховный Суд не стал открывать дел по двум искам о применении санкций к телеканалам, в одном из них распорядился устранить недостатки

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Ранее в Верховный Суд поступило три иска относительно санкций против телеканалов.

Также читайте: Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+130
Ми не мовчимо, ми радіємо!
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17.02.2021 10:55
+41
Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 9743
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17.02.2021 11:17
+39
Як би це пом'якше сказати.... Х@йлу слова не давали
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17.02.2021 10:56
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Ху"ло намекает на свой опыт...Он ничего не закрывал. Просто отобрал каналы ,посадил собственников (Березовского в Лондоне угостил новичком); не согласных уволил ,а "согласные" поют ему осанну.
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17.02.2021 11:42 Ответить
Мало. Нужно было еще "прихлопнуть" канал Мураева.. а возможно и "Интер". Запретить партии "шария", " ОПЗЖопса", " Оппо. блока" и прочие осекредки пятой колонны а их руководящий состав арестовать. А Путину по поводу его "размышлений" о "свободе слова" то через наш МИД нужно озвучить наше понимание этого вопроса Трансляция прорашистких по сути антиукраинских каналов пятой колонны наемников Путина ( а также российских каналов, каналов агрессора и оккупанта) в фактических условиях войны и агрессии Раши против Украины это равносильно свободной трансляции радио и печатной прессы фашистской Германии и РОА ( власовцев) в не оккупированной части СССР в 1942 году. И не вижу ни какой разницы. В Раше установлен фашистский, полицейский, авторитарный, мракобесный, реваншистский, империалистический режим наследника Гитлера- Сталина Путина. Украина подверглась агрессии, как впрочем и Грузия и Молдова. Раша проводит дестабилизацию по всему миру. Так что это не борьба с свободой слова, это война просто на другом участке фронта и со стороны Украины, это война - оборонительная.
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17.02.2021 11:43 Ответить
Xutin Puylo !
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17.02.2021 11:44 Ответить
Нагадує старий совейтській баян:
Революція у кацапів, матрос Железняк телефонує у Смольний,
"Альо, це Смольний ?
-так, Смольний
-я матрос Железняк Вам наказую негайно....)))) Як це пішов *****?
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17.02.2021 11:47 Ответить
Лишилось прикрити ще дві "провідні" республіки і одну "провідну" платформу в парламенті. Дай Бог дожити до цього.
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17.02.2021 11:50 Ответить
Да ладно, в паРашке даже не нужно росчерка пера, чтоб закрыть любое СМИ, посадить или убить кого-нибудь достаточно "хмурого взгляда" самодержца и холуи-лизоблюды на перегонки побегут исполнять его волю, ибо особо отличившимся в рвении /кто лучше угадает и быстрее исполнит/ светит фавор и куча бабла с преференциями!
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17.02.2021 11:51 Ответить
Где доказательства?
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17.02.2021 11:52 Ответить
,,вєдущіє кАнали...,,
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17.02.2021 11:53 Ответить
*****, давай так, ты перестаешь глушить АТР в Крыму, а мы NewsOne. А то ведь, какие-то двойные стандарты получаются!!!
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17.02.2021 11:54 Ответить
чому мовчать...
піддержують!
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17.02.2021 11:55 Ответить
ну не то,чтобы одобрительно похлопываем по плечу,а кричим-Отлично! но почему так мало.
это ситуация,когда на душе так хорошо,когда опзж+рашку аж плющит от злости Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 1076
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17.02.2021 12:00 Ответить
ты, ху...ло, говори-говори, да не заговаривайся. шо значит некоторые по плечу одобрительно похлопывают? закрытие мертвечуковых помоек поодерживает большинство граждан Украины. хотя о чем это я. для тебя пистеть шо дышать
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17.02.2021 12:02 Ответить
А тобі чмо гєбнявє що до того ? Всюди свій брудний кацапськй ніс встромить
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17.02.2021 12:03 Ответить
А тебе, падло путинское, какое до этого дело?!
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17.02.2021 12:04 Ответить
Вот урод.
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17.02.2021 12:05 Ответить
Незакриття цих та інших каналів, що ведуть антиукраїнську пропагадну, підтверджує тезу, що війна в Україні громадянська. Якщо ми визнаємо, що РФ напала і є агресором, то зачистка усіх тих, хто працює прямо чи непрямо, ідеологічно чи економічно на РФ є питання виживання держави. Якщо подивитися історію, то усі (хто вижив) чинили так. Уявіть, що в СРСР під час війни з нацистами, хтось розказує про права німецькомовних, чи їздить до Гітлера на перемовини. Теж саме з японцями та німцями в США.
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17.02.2021 12:05 Ответить
"В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули Источник: https://censor.net/ru/n3248394

Так ці канали вели Україну назад, в імперію. Тобто в @опу.
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17.02.2021 12:05 Ответить
Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 1214
бункерная крыса недавольна
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17.02.2021 12:06 Ответить
Владімір Владіміравіч, лічна я нє малчу. Я даже сільна вазмущаюся такім бєсзаконієм. Пачєму канали закрилі, а Тараса Козака і вашєва дарагова кума до сіх пор нє ареставалі по статтьє за ізмену родінє? Пачєму до сіх пор нє арєстован Рабіновіч, которий угрожал висшім далжнасним ліцам? Я гнєвна трєбую ісправіть такоє ваніющєє бесзаконіє.
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17.02.2021 12:06 Ответить
Та на)(уй ти всралося )(уйло,разом з твоїми тб каналами в Україні.
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17.02.2021 12:06 Ответить
"В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу",,,,Тю ,очумевший окончательно, говорящи рашист склерозник ,забыл как одним розчерком пера госдуры оккупировал 20% процентов украинской территории,начал войну.которая унесла около 15000 тысяч украинских защитников и уже семь лет ждет от мира.что бы ее за это одобрительно похлопали по плечу...Лукавое наследие
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17.02.2021 12:12 Ответить
Где доказательства? Почему ведущие, у них меньше 10% зрителей по Украине. И тем не менее, где доказательства что каналы закрыты?
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17.02.2021 12:18 Ответить
От же брехло, какие оно там ведущие каналы. Я до сих пор не знал о их существовании.
Очень много врагов у украинцев!!
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17.02.2021 12:20 Ответить
мы сочувствуем его беспокойству. такое важное заявление. аж муражки по коже пошли.
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17.02.2021 12:29 Ответить
Ну чей бы п@зденыш мычал вот бы и его прихлопнули Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 7328
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17.02.2021 12:36 Ответить
Ну, скажемо так: не "ведущіє" канали! Не мовчать: одні підтримують, інші (чоловік так з сотню) сіпають нозями і стояли з плакатами. Ну, і головне: чия б корова мичала...
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17.02.2021 12:39 Ответить
Это демократия!
А когда народ протестует - это тоталитарность!
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17.02.2021 13:07 Ответить
Плохи дела у кремлевского комуно-фашистского главаря террористической банды, который обычно не светился, и был вне критики, пришлось включить свою канализацию, и тем самым показал откуда идет зловоние, остается только набросить аркан на этого уголовника и очистить землю от патологического человеконенивистника.
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17.02.2021 13:07 Ответить
Здесь ответ может быть только один и на высоком уровне - "будешь выёживаться и тебя прихлопнем в твоей крысиной норе" в Геленжике.
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17.02.2021 13:13 Ответить
Висловлюю стурбованість та занепокоєння
(тим, що іще не всі рогаті канали закрили)
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17.02.2021 13:17 Ответить
вот что крест животворящий санкционный делает для расии-матушки - Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций сообщил, что считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих.

как говорится - Боже, допоможи Україні того сатану смертоносного в образі расії здолати!
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17.02.2021 13:20 Ответить
Чмо-пуйло українську бібліотеку закрило а на завідуючу кримінальну справу завело і ще свою смердячу пащеку відкриває.
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17.02.2021 13:36 Ответить
Отрадно наблюдать как плешивый мучится)
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17.02.2021 13:43 Ответить
Путін пнх!Слава Україні!
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17.02.2021 14:11 Ответить
Треба прихлопнути всіх російських окупантів і їх слуг!
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17.02.2021 14:18 Ответить
Значит сделали правильно
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17.02.2021 14:45 Ответить
С К О Т И Н А !!! Прихлопнули три ВЕДУЩИХ ПУТИНСКИХ ПРОРАГАНДОССКИХ канала.Вообще странно, что им вообще так долго давали ДОНОСИТЬ ПРАВДУ, только кому??
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17.02.2021 15:07 Ответить
Тю, все люди, как люди.. Одного муйлушу тока торкнуло... В дурдоме солнышко- все без изменений.
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17.02.2021 15:47 Ответить
Так вроде же шмаркля - агент пуйла. Шмаркля закрывает телеканалы кума пуйла и ....собственно, пуйло негодует по этому поводу. Вопрос, что лучше, крестик снять или рубашку одеть? Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 6691
Меня терзают смутные сомнения.... ©))
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17.02.2021 16:12 Ответить
Вот и я удивляюсь.Три прямо самых ведущих канала в Украине прихлопнули одним махом и все молчат.
Где протесты и митинги любителей этих каналов? Где вообще негодующая общественность!
А ответ прост - эти каналы в общем-то никому и нужны были, нет у них горячих сторонников, как бы ни старался Рабинович поднять страну огромную на их защиту,а страна не встаёт.
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17.02.2021 18:24 Ответить
Зеля - молодець. Гарненько пукіну по губам провів.
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17.02.2021 20:15 Ответить
жалко шо далі нічого не буде....
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17.02.2021 23:22 Ответить
Путин прикрыл все каналы опозиции.Многие трындели,трындели и нечиго не изменилось.
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17.02.2021 20:56 Ответить
Главное ,чтобы их не открыли эти каналы.
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17.02.2021 20:57 Ответить
так ото ж....
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17.02.2021 23:20 Ответить
усе прото......Медведчук не виконав пледадені на нього завдання.....
Новий куратор по Україні від москалів прийшов і буже впроваджувати свою доктрину, де За ЖО немає міся, ось і зливають ......На їх місце готують нову програму, наприклад будуть вкладати у ультрас
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17.02.2021 22:14 Ответить
жалко что эти каналы это пик борьбы зельца с рашистами. думаю что на большее он не решитсяи засцыт.... а такое красивое было начало.....
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17.02.2021 23:19 Ответить
Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 7710Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 7440
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18.02.2021 10:09 Ответить
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