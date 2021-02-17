Путин о блокировке каналов Медведчука: Три ведущих канала прихлопнули одним росчерком пера и все молчат
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Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что закрытие трех телеканалов в Украине является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты", - отметил Путин.
Для примера Путин привел Украину: "В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
Ранее в Верховный Суд поступило три иска относительно санкций против телеканалов.
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Революція у кацапів, матрос Железняк телефонує у Смольний,
"Альо, це Смольний ?
-так, Смольний
-я матрос Железняк Вам наказую негайно....)))) Як це пішов *****?
піддержують!
это ситуация,когда на душе так хорошо,когда опзж+рашку аж плющит от злости
Так ці канали вели Україну назад, в імперію. Тобто в @опу.
бункерная крыса недавольна
Очень много врагов у украинцев!!
А когда народ протестует - это тоталитарность!
(тим, що іще не всі рогаті канали закрили)
как говорится - Боже, допоможи Україні того сатану смертоносного в образі расії здолати!
Меня терзают смутные сомнения.... ©))
Где протесты и митинги любителей этих каналов? Где вообще негодующая общественность!
А ответ прост - эти каналы в общем-то никому и нужны были, нет у них горячих сторонников, как бы ни старался Рабинович поднять страну огромную на их защиту,а страна не встаёт.
Новий куратор по Україні від москалів прийшов і буже впроваджувати свою доктрину, де За ЖО немає міся, ось і зливають ......На їх місце готують нову програму, наприклад будуть вкладати у ультрас