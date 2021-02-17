Антоненко поддержал выдвижение Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду от "ЕС"
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Андрей (Рифмастер) Антоненко поддержал выдвижение Юлии Кузьменко кандидатом в депутаты от "Европейской Солидарности" на довыборах в Верховную Раду по 50 округу Донецкой области и поблагодарил "ЕС" за поддержку настоящей патриотки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Узнал, что наша Юля идет по мажоритарке в Донецкой области. Я ее поздравляю и поддерживаю. Спасибо всем патриотическим силам, воинам, волонтерам, добровольцам, которые выдвинули кандидатуру Юлии Кузьменко и поддержала это партия "Европейская Солидарность". Это не только поддержка нас, которых власть пытается уничтожать и дискредитировать. Это поддержка всех военных волонтеров, добровольцев в борьбе. Поддержка тех, кто с самого начала помешал российским силам, которые пошли против нас войной. Поддержка тем, кто сейчас имеет возможность и силы защитить Украину от пророссийского реванша, который происходит в нашей стране", - сказал Антоненко.
Также он призвал все патриотические силы к объединению в защиту государства и его защитников от атаки пророссийских сил.
"Мы друг друга должны поддерживать, а не искать, кто не так воевал, не так волонтерил, не так сидел. Прекращайте это. Мы должны бить единым кулаком и единым фронтом", - подчеркнул Антоненко.
Напомним 15 февраля съезд партии "Европейская Солидарность" выдвинул известного волонтера, детского кардиохирурга, кандидата медицинских наук Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе 50 Донецкой области.
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я за Свободу например и что?
С уверенностью можно сказать одно - что все московиты и предатели Украины за ОПЗЖ - вот это правда на 100%..
в первом туре за Кошулинского, во 2-ом за Порошенко..
А про Васю ничего..
Она же по львовской области идет, да?
Кошулинский от Свободы шел...
Он же знал расклады..
Після чого та свобода для мене й " вмерла" повністю .. .
я никогда не страдал меньшевартостью..
да ничо, сходи отметься в амбарной книге Овоща за проделанную работу ))
так что шансов пройти наверное мало..
Чи порошенківські вирішили підмахнути Коломойському, щоб виграв міліонер Шевченко???
Європейська солідарність НАХРІНА ВИ ТАКЕ РОБИТЕ,МЛЯ!!!
Це ж треба бути таким упоротим і недалеким.