Антоненко поддержал выдвижение Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду от "ЕС"

Андрей (Рифмастер) Антоненко поддержал выдвижение Юлии Кузьменко кандидатом в депутаты от "Европейской Солидарности" на довыборах в Верховную Раду по 50 округу Донецкой области и поблагодарил "ЕС" за поддержку настоящей патриотки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Узнал, что наша Юля идет по мажоритарке в Донецкой области. Я ее поздравляю и поддерживаю. Спасибо всем патриотическим силам, воинам, волонтерам, добровольцам, которые выдвинули кандидатуру Юлии Кузьменко и поддержала это партия "Европейская Солидарность". Это не только поддержка нас, которых власть пытается уничтожать и дискредитировать. Это поддержка всех военных волонтеров, добровольцев в борьбе. Поддержка тех, кто с самого начала помешал российским силам, которые пошли против нас войной. Поддержка тем, кто сейчас имеет возможность и силы защитить Украину от пророссийского реванша, который происходит в нашей стране", - сказал Антоненко.

Также он призвал все патриотические силы к объединению в защиту государства и его защитников от атаки пророссийских сил.

"Мы друг друга должны поддерживать, а не искать, кто не так воевал, не так волонтерил, не так сидел. Прекращайте это. Мы должны бить единым кулаком и единым фронтом", - подчеркнул Антоненко.

Напомним 15 февраля съезд партии "Европейская Солидарность" выдвинул известного волонтера, детского кардиохирурга, кандидата медицинских наук Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе 50 Донецкой области.

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