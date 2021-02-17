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Новости Политика Украины
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Европейская Солидарность (998) Антоненко Андрей (259) Кузьменко Юлия (167)

Антоненко поддержал выдвижение Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду от "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Антоненко поддержал выдвижение Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду от

Андрей (Рифмастер) Антоненко поддержал выдвижение Юлии Кузьменко кандидатом в депутаты от "Европейской Солидарности" на довыборах в Верховную Раду по 50 округу Донецкой области и поблагодарил "ЕС" за поддержку настоящей патриотки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Узнал, что наша Юля идет по мажоритарке в Донецкой области. Я ее поздравляю и поддерживаю. Спасибо всем патриотическим силам, воинам, волонтерам, добровольцам, которые выдвинули кандидатуру Юлии Кузьменко и поддержала это партия "Европейская Солидарность". Это не только поддержка нас, которых власть пытается уничтожать и дискредитировать. Это поддержка всех военных волонтеров, добровольцев в борьбе. Поддержка тех, кто с самого начала помешал российским силам, которые пошли против нас войной. Поддержка тем, кто сейчас имеет возможность и силы защитить Украину от пророссийского реванша, который происходит в нашей стране", - сказал Антоненко.

Также он призвал все патриотические силы к объединению в защиту государства и его защитников от атаки пророссийских сил.

"Мы друг друга должны поддерживать, а не искать, кто не так воевал, не так волонтерил, не так сидел. Прекращайте это. Мы должны бить единым кулаком и единым фронтом", - подчеркнул Антоненко.

Напомним 15 февраля съезд партии "Европейская Солидарность" выдвинул известного волонтера, детского кардиохирурга, кандидата медицинских наук Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе 50 Донецкой области.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Всі Українці це ЄС, малороси в слюгі наріда.
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17.02.2021 11:17
+12
Респект!....
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17.02.2021 11:16
+6
Удачи и стойкости ! Потерпевший 🤢🤡🤬 памперсы меняет 😂 ! В противовес выдвинет Сердючку
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17.02.2021 11:26
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Респект!....
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17.02.2021 11:16 Ответить
Всі Українці це ЄС, малороси в слюгі наріда.
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17.02.2021 11:17 Ответить
ну за всех не нужно...
я за Свободу например и что?
С уверенностью можно сказать одно - что все московиты и предатели Украины за ОПЗЖ - вот это правда на 100%..
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17.02.2021 11:32 Ответить
за алєжика тягнибока? мацковську-камуняцьку консерву ? дивне вподобання....
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17.02.2021 11:34 Ответить
не знаю за консервы, НО знаю что когда Свобода была в ВР она не проголосовала ни за один анти-украинский закон и она реально дралась (физически) против 5-й колоны Московии, а не только выступала с трибуны..
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17.02.2021 11:37 Ответить
якщо не знаєш то і мовчи. до речі на виборах президента в 2019 році за кого ти проголосував?
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17.02.2021 11:51 Ответить
ты мне рот не затыкай хлопчик..
в первом туре за Кошулинского, во 2-ом за Порошенко..
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17.02.2021 11:53 Ответить
Я тобі не хлопчик, в першому турі проголосував за Кошулинського, в другому за Порошенка, і надалі буду за нього.
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17.02.2021 12:00 Ответить
Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 5416 а что же ты не хлопчик в 1-ом туре не проголосовал за Порошенко?
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17.02.2021 12:03 Ответить
Тупо помилився. До речі по окрузі балотуються Маруся Звіробій та якесь Васько зєвірастьюк, твої прогнози на виграш?
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17.02.2021 12:06 Ответить
Маруся победит - ее на львовских каналах крутят нон-стоп.., и она убедительно говорит.
А про Васю ничего..
Она же по львовской области идет, да?
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17.02.2021 12:09 Ответить
Так, по 87 окрузі, який вважається вотчиною свободи.
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17.02.2021 12:11 Ответить
значит должна пройти..
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17.02.2021 12:12 Ответить
цілком можливо
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17.02.2021 12:21 Ответить
и как тебя тогда понимать?
Кошулинский от Свободы шел...
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17.02.2021 12:07 Ответить
Ну тому, що мабуть знаю Кошулинського....., а свобода мені до дупи з її недолугим керівництвом.
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17.02.2021 12:10 Ответить
тем не менее Тягнибок отказался от своего участия из за большого анти-рейтинга в пользу Кошулинского, а Порошенко с еще большим анти-рейтингом не захотел дать шанс кому то другому ..
Он же знал расклады..
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17.02.2021 12:16 Ответить
Я б на місці Порошенка так само зробив би. Бо тягнібок є ворогом Порошенка.
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17.02.2021 12:46 Ответить
и она реально дралась (физически) против 5-й колоны Московии))....А ще кидала бойові гранати у строковиків Нацгвардії , які не є московитами ,, і робила це вочевидь - на замовлення ,для ствонення "картинки" кацапським ЗМІ !!

Після чого та свобода для мене й " вмерла" повністю .. Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 799 .
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17.02.2021 11:53 Ответить
а мне и тогда было и сейчас похер что там писали и пишут сейчас кацапские СМИ...
я никогда не страдал меньшевартостью.. Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 3652
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17.02.2021 11:55 Ответить
Що вони там пишуть , і мені похер ,, але не похер те -як деякі політичні сили в Україні , на них працюють . Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 4649 .
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17.02.2021 12:00 Ответить
"я за Свободу например и что?"

да ничо, сходи отметься в амбарной книге Овоща за проделанную работу ))
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17.02.2021 11:35 Ответить
зєсцикун вже себе показав. свобода себе потихеньку себе показує.і не з кращої сторони.
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17.02.2021 11:41 Ответить
не палай малорос

Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 8115
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17.02.2021 12:20 Ответить
Удачи и стойкости ! Потерпевший 🤢🤡🤬 памперсы меняет 😂 ! В противовес выдвинет Сердючку
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17.02.2021 11:26 Ответить
я не знаю где конкретно этот 50-й округ, но это Донецкая обл зомбированной ваты...
так что шансов пройти наверное мало..
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17.02.2021 11:27 Ответить
От нахріна???!!! Там є Кошулинський.
Чи порошенківські вирішили підмахнути Коломойському, щоб виграв міліонер Шевченко???
Європейська солідарність НАХРІНА ВИ ТАКЕ РОБИТЕ,МЛЯ!!!
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17.02.2021 11:37 Ответить
********** такі,як ти . Сором .
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17.02.2021 11:40 Ответить
Мля ... подивись рейтинги... або Кошулинський,або шевченко. А ЄС відбере голоси в Кошулинського.
Це ж треба бути таким упоротим і недалеким.
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17.02.2021 11:45 Ответить
Упороті і недалекі були ті, хто в 2019 голосував "аби не Порох". Тепер маете . Як ви не розумієте , націоналісти завжди мали низький процент на виборах . Теперь жеріть на повну .
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17.02.2021 11:49 Ответить
Поки Кошулинський у Свободі ( маргінальній партії незрозуміло якої ідеолоії ) , в нього шансів нема . Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 4758 .
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17.02.2021 11:43 Ответить
А свобода кому вечно подмахивает,агитируя за кандидатов от слуги урода против ЕС?только один раз,во Львове,Кошулинский поддержал...
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17.02.2021 13:22 Ответить
Хоч я і противник того що в Раду йдуть люди без найменшого поняття про законодавчу діяльність , але нехай вже в парламенті буде краще Кузьменко , ніж якийсь черговий - каломойський тупий собачий рот ,, або ідіот який роздає поради космічного масштабу і космічної дурості ( як от- продати собаку ) . Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 8077 .
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17.02.2021 11:40 Ответить
Свобода це вождиська партія. Поки Тягнибока не погонять, партії нічого не світить. В цівілізованих країнах лідер сам іде, якщо партія не проходить в парламент.
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17.02.2021 12:11 Ответить
Кстати, тетка из фсб, которая подходит под фоторобот подозреваемой в убийстве шеремета, была успешно поменяна зеленским на какого-то таксиста из дыры.
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17.02.2021 12:53 Ответить
Тому що ЄС це волонтери, добровольці, військові, патріоти, майданівці. Все інше або або відверті вороги або фуфло під видом патріотів.
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17.02.2021 13:15 Ответить
 
 