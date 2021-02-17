Полномасштабное вторжение РФ в Украину может иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году, - директор НИСИ Литвиненко
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Ударные возможности РФ сильно уступают возможностям государств НАТО, в частности США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко.
По словам Литвиненко в НИСИ делают анализ российского способа ведения войны.
"Война на Донбассе - это очень специфический опыт. За эти годы произошло очень важное изменение. Если в 2014 году россияне собирали подразделения для формирования ударной группировки, как говорится, с бору по сосенке, то на сегодня такие группировки уже сформированы и развернуты на границе с нашей страной. Эта группировка готова к наступлению", - подчеркнул директор Института.
Кроме того, создана достаточно серьезная группировка в оккупированном Крыму, которая обладает как оборонительными, так и наступательными возможностями.
"Происходит активное перевооружение Черноморского флота. Хотя, по моему мнению, не следует преувеличивать успехи россиян в этой области. В любом случае их ударные возможности сильно уступают возможностям государств НАТО, в частности США. Если руководство РФ примет решение о полномасштабном вторжении, то боевые действия могут иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году. И поэтому предыдущий опыт не стоит переоценивать, хотя следует внимательно изучать", - подчеркнул Литвиненко.
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Поверь мне, русские если нужно катком пройдут по Украине, но им этого не нужно. Выгоден бардак на востоке, это гарантия не принятия Украины в НАТО. А вы "полезные идиоты" им в этом помогаете.
В Украине добывают в 100 раз меньше нефти чем в ОАЭ, газа в 3 раза меньше.
А живу т люди в Украине не хуже чем в раше. Но этим людям не важно, что они должны жить лучше чем в ОАЭ, главное удовольствие это насрать соседям, украсть хоть горсть и махать как обезьяна гранатой, чтоб все шарахались,думают что это уважение. Лишь бы в Украине было хуже,а там хоть камни с неба... Стадо баранов, не представляющих себя без пастуха...
Источник: https://ru.citaty.net/avtory/golda-meir/
у нас должно быть тактическое ядерное и носители где-то под 500км - как только кацапьё на-
чинает полномасштабную войну должен быть официально утверждённый план по разрушению ракетными ударами в радиусе ок 200-250км от нашей границы всей инженерной
инфраструктуры крупных городов ж/д узлов и баз ну и эл.станций даже атомных - получат за пару дней пару млн. беженцев и не пишите мне что это больные диванные фантазии по дру-
гому орду не здержать да и еропа тоже обосрётся не шуточно и примет наконец реальные меры кроме глубокой обеспокоенности.