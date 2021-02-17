РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10619 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
77 222 325
война (46795) Крым (26017) Литвиненко (71) Институт стратегических исследований (10)

Полномасштабное вторжение РФ в Украину может иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году, - директор НИСИ Литвиненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Полномасштабное вторжение РФ в Украину может иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году, - директор НИСИ Литвиненко

Ударные возможности РФ сильно уступают возможностям государств НАТО, в частности США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко.

По словам Литвиненко в НИСИ делают анализ российского способа ведения войны.

"Война на Донбассе - это очень специфический опыт. За эти годы произошло очень важное изменение. Если в 2014 году россияне собирали подразделения для формирования ударной группировки, как говорится, с бору по сосенке, то на сегодня такие группировки уже сформированы и развернуты на границе с нашей страной. Эта группировка готова к наступлению", - подчеркнул директор Института.

Кроме того, создана достаточно серьезная группировка в оккупированном Крыму, которая обладает как оборонительными, так и наступательными возможностями.

"Происходит активное перевооружение Черноморского флота. Хотя, по моему мнению, не следует преувеличивать успехи россиян в этой области. В любом случае их ударные возможности сильно уступают возможностям государств НАТО, в частности США. Если руководство РФ примет решение о полномасштабном вторжении, то боевые действия могут иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году. И поэтому предыдущий опыт не стоит переоценивать, хотя следует внимательно изучать", - подчеркнул Литвиненко.

Также читайте: Вдова отравленного полонием офицера ФСБ Литвиненко судится с Россией в ЕСПЧ

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
США и НАТО - запаслись "попкорном" и ждут куйловских ихтамнетов)
Полномасштабное вторжение РФ в Украину может иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году, - директор НИСИ Литвиненко - Цензор.НЕТ 4586
показать весь комментарий
17.02.2021 11:35
+32
какие теплые отношения Украины и Китая...??? стоит только посмотреть, как голосует Китай в ООН, вот и все отношения....
показать весь комментарий
17.02.2021 11:45
+31
Да никто не будет. Только обрати внимание, за день или два, точно не помню, до кацапских учений в Крыму, которые могли перерасти в вторжение орды из Крыма к днепровской дамбе, американцы показательно залетели на Б52 в Херсонскую обл и отработали нанесение ударов по кацапне крылатыми ракетами, а потом демонстративный пролет британского десантного конвертоплана через все большие города по направлению юга херсонщины дорогого стоят. После этого кацапня как-то совсем приуныла и быстренько закончила свои учения.
показать весь комментарий
17.02.2021 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
тактическая выучка у рейха сравнима с техническим обеспечением, тоесть вооружением. анализ их действий при взятии в сирии нефтезавода - яркая иллюстрация. БТГ ночью прибыла в район, развернули батарею 152, на фланги 22 танка. по немецкой (1942 года) тактике построение 3 боевых групп с манрезервом для усиления удара в любом направлении А потом трагические кадры- настоящая охота на дроф. вся мехтяга уничтожена, живые убегают в пустыню, Америкосы в конце после вертолетов применили вооруженный с-130, и все. 1 час и БТГ в прямом смысле испарилась. и следующий "подвиг" - расстреляли су 25 колонну турков. Пока вывозка тел и траур, рассредоточили в населенных пунктах и укрыли БТ и МВ, Не будут стрелять по своим. Турки подняли дроны и опять началась охота на дроф. За сутки 133 танка, крупные силы артилерри, 3200 иранцев и русских, под замес сняли 2 сухих, выбили все панцири и ЗРК. Никакой защиты с воздуха.Никакого ПВО. В армении группировка обороны насчитывала около 400 градов, ни один не ушел, всю артиллерию 122,152 уничтожали поштучно. И это в обороне. Так что тактика рейха в наступлении проста - обстрел НУРСами всех видов, а потом, как вещает ихний стратег Герасимов, - "одним броском костей бессмертного полка" и весь мир у ног.
показать весь комментарий
17.02.2021 23:15 Ответить
Это тебе лично Герасимов доложил? Вагнеровцы не подчиняются напрямую ВС РФ. И ведут работу напрямую с ВС Сирии, Хесболой и иранцами. Про танки ты вообще загнул, у них никогда не было ничего кроме бронеавтомобилей и машин связи. Ибо частные компании не могут ими владеть, танками например. Как например, чушь про якобы Панцири в Ливии, это не Панцири, это на базе МАНа машины которые русские сделали для ОАЭ. Там были и экипажи арабские, и из русского там только ракеты, электронника немецкая, связь французская. Немецкие даже пушки. А у вагнеровцев 80% бойцов из Средней Азии, ани к русским, как ты к индейцам Навахо. Самое глупое дело недооценивать противника, да еще и делать это на основе цирка из Ютьюба. А вот что точно зафиксировано Евросоюзом, русские в 2008, по моему году, зашли 800 человек, через Аргунское ущелье с местными встретились и 30 тыс. грузин рвануло бежать, так это русские еще облажались с системой свой-чужой, и принимали грузинские ПВО сначала за свои, дали сбить 2 самолета. Так что, кричать "Шапками закидаем" очень глупо.
показать весь комментарий
21.02.2021 13:23 Ответить
"вагнеровцы" это характеристика всех иновооруженных сил рейха. псевдоним Уткина (любит немецкого композитора Вагнера- композитора гитлера, который организовывал Байройтский фестиваль) он родился в Кировограде, отец служил там же в бригаде ГРУ МО СССР. идею таких формирований подсмотрели в америкосов в Ираке, где после вывода 82 и 101 дивизий по быстрому частные компании сформировали такие же группы для наведения порядка. на данный момент истинные вагнеровцы где то охраняют в африке местных людоедов. А в сирии все эти вооруженный отряды прячутся на базе рейха (хезболла, иранцы и т.д.) потому что Цахал уничтожил всю новую иранскую и сирийскую ифраструктуру. А по взятию нефтезавода, то рейх засекретил все, даже звезда говорит иносказательно. Из песни слов не выбросиш. А панцири стали лебединой песней ПВО рейха. немецкое,французкое есть, ракеты рейха но не стреляет, может, как говорил Жванецкий -пацану руки помыть. Это просто мишени. Вот турки довели до сведения результаты испытаний с-400. И что, из четырех ракет только две устремились в сторону мишеней, а две упали в району пуска, естественно, мишени целы. ПВО рейха уверенно поражает только что-нибудь гражданское, что медленно летит. А в грузии рейх потерял за один день 10 самолетов, в том числе ту-16. А как война закончилась - ну это просто анекдот. Прилетела Конди Райс, сама решила, кстати, позвонила путину, и сообщила, что она в Тбилиси, в аеропорту, потопталось войско минут 40 и развернулись назад.И как потом сама Райс писала, она знала, что Вольдемар ее панически боится. И герасимов именно тогда стал рулить Генштабом. А у Вас все средняя азия вино вата, а как же боевые племена потомков Чингисхана.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:36 Ответить
Тебе лечиться нужно, из за таких как ты русские ржут над украинцами, тебе повоевать бы стоило в "местах украинских побед", а не черпать свои знания о русских в интернете. Вы так уже "переможники" всем надоели.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:38 Ответить
И ты чудо насчет Кандолизы Райс, когда она прилетела, уже 10 часов назад не Россия-1, русские сообщили, что не пойдут в Тбилиси, и уйдут из Грузии, если грузинское руководство гарантирует неприкосновенность мирных жителей и миротворцев в Осетии. А американцы сыканули даже в порты Грузинские заходить, хоть и стучали себя пяткой в грудь.
Поверь мне, русские если нужно катком пройдут по Украине, но им этого не нужно. Выгоден бардак на востоке, это гарантия не принятия Украины в НАТО. А вы "полезные идиоты" им в этом помогаете.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:47 Ответить
особенно сейчас, когда страной рулит клоун, который только отводит войска что б не раздражать путина и вводит штрафы за огонь в ответ, то для россии самое благоприятное время для полномасшабного вторжения
показать весь комментарий
17.02.2021 23:38 Ответить
Это прямо провокация соблазном в таким действиям.....благодать просто ..... отступили все отдали и не стреляют в ответ..... наступай - нехочу))))
показать весь комментарий
18.02.2021 12:38 Ответить
ЛЮДЕЙ ЕЖЕДНЕВНО КАК МИНИМУМ В СМИ ДОВОДЯТ К САМОУБИЙСТВАМ И ПРИ ЭТОМ ДЕЛАЮТ ЗАКОН ОБ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА !!! ТАК КАК ЖЕ ЦИНИКОВ НЕ УБИВАТЬ !?) ТОЛЬКО ОНИ ПРИ ВЛАСТИ С ДВУХ СТОРОН, А ПРОСТЫЕ НАРОДЫ ПОСЕРЕДИНКЕ !!!
показать весь комментарий
17.02.2021 23:52 Ответить
Это всё словоблудие.Широкомаштабное вторжение это прямая война.Тогда прийдёт ответка как от ВСУ так и по всей РФ от украинцев.Будет такая партизанская война что мало не покажется.И каждый путиноид будет сидеть на толчке и дрожать от каждого шороха.
показать весь комментарий
17.02.2021 23:55 Ответить
Нема на роісі українців
показать весь комментарий
18.02.2021 16:44 Ответить
Росія до війни готується, а Україна сьомий рік робить вигляд, що теж готується. Тих вісім десятків ракет для "Вільхи", що не потрібні Хомчаку, та декілька десятків "Джавелінів" не достатньо для відбиття удару агресора, а інші ********** в дифіциті, тому шансів у нас мало. Велика "подяка" за це всім, хто приклав руку. Ні тероборони, ні заводів з виробництва ***********, тільки постійна балаканина про те, як нас візьмуть у НАТО, та знищені арсенали.
показать весь комментарий
17.02.2021 23:59 Ответить
Глупо надеятся на НАТО или США. Надо готовиться к драке один на один, а если кто-то встрянет на стороне Украины...то, вдвоем легче бить батьку.)
показать весь комментарий
18.02.2021 00:01 Ответить
Для тебе кацопідри - батько ???
показать весь комментарий
18.02.2021 16:46 Ответить
так, кацапи стоять і тільки чекають, щоб напасти! Для цього буде потрібно 1-2 мільйони вояк - майбутніх трупів (якщо весь південний-схід України красти), але так багато навряд чи знайдуть охочих... Москалі просто ще почекають 20-30 років - населення України знову зменшиться на 10-15 млн і тоді легше буде вкрасти ще більше землі.
показать весь комментарий
18.02.2021 00:05 Ответить
Рф огромная страна и её войска её как охраняют так и защищают.Их как таковых качественных как раз и не хватает.Общая реально боевая часть в центральном регионе и у наших границ.Всё остальное хлам на колёсах и хлам в сапогах.Ни флот ни наземные войска РФ не способны вести прямую войну против реально соперника.Это даже показал 2014 год когда мы в тапочках со старыми калашами противостояли против них ,дальнейшие военные операции РФ хоть у нас хоть в Сирии хоть в Африке показали малоэффективность и данной армии.Основная группировка РФ боевая реальная составляет не более 250 тыс .Это то что раскидано везде.И в этой группе частей находятся основные вооружение остальная армия хлам !Брать тупо телами как раньше не получиться нам негде их будет хоронить.Даже в ЦАР русская группа войск типа Вагнера наёмники которые умеют воевать не способна вести боевые действия против местных партизан с калашами.В Рф есть ударная группа которая решает определённые задачи и т.д но не более вести полномаштабную войну против Украины они попросту физически и технически сейчас не смогут.
показать весь комментарий
18.02.2021 00:14 Ответить
Взять к примеру совок, в боевом полку в ГСВГ был некомплект и процентов до 90 других национальностей, далее по количеству: узбеки, азера, казахи и прочая Средняя Азия, которые уже отпочковались от эсссера, в десяти процентах россияне, украинцы, грузины, армяне и т.д.Так что кроме спонсирования терроризма никто воевать за эту гигантскую разваливающуюся помойку не будет.
показать весь комментарий
18.02.2021 10:21 Ответить
На россии добывают нефти в 4 раза больше чем в ОАЭ, газа в 10 раз больше.
В Украине добывают в 100 раз меньше нефти чем в ОАЭ, газа в 3 раза меньше.
А живу т люди в Украине не хуже чем в раше. Но этим людям не важно, что они должны жить лучше чем в ОАЭ, главное удовольствие это насрать соседям, украсть хоть горсть и махать как обезьяна гранатой, чтоб все шарахались,думают что это уважение. Лишь бы в Украине было хуже,а там хоть камни с неба... Стадо баранов, не представляющих себя без пастуха...
показать весь комментарий
18.02.2021 00:07 Ответить
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."

Источник: https://ru.citaty.net/avtory/golda-meir/

у нас должно быть тактическое ядерное и носители где-то под 500км - как только кацапьё на-
чинает полномасштабную войну должен быть официально утверждённый план по разрушению ракетными ударами в радиусе ок 200-250км от нашей границы всей инженерной
инфраструктуры крупных городов ж/д узлов и баз ну и эл.станций даже атомных - получат за пару дней пару млн. беженцев и не пишите мне что это больные диванные фантазии по дру-
гому орду не здержать да и еропа тоже обосрётся не шуточно и примет наконец реальные меры кроме глубокой обеспокоенности.
показать весь комментарий
18.02.2021 00:49 Ответить
Опыт люлей преподанный рашке турками в Сирии, Ливии и Карабахе, говорит, что политическая воля, адекватное оснащение новыми технологиями и креативными тактиками может деморализовать большое целое через небольшие , но убедительные частности.
показать весь комментарий
18.02.2021 03:05 Ответить
Надо бы мнение дедули Кравчука узнать, а то у него так бизнес подгорает (который дедуля по результатам распила СССР получил), что деулю Кравчук с Пушилиным беседы ведет, и не перекосило дедулю.
показать весь комментарий
18.02.2021 05:41 Ответить
При зелупах не надо бояться никакой войны,они и так Украину сдают каждый день кацапью без единого выстрела,зато с убитыми и ранеными нашими солдатами.
показать весь комментарий
18.02.2021 08:24 Ответить
Прочитав всі коменти і спокійно можу написати - тримтіть кацапські терористи. Ви просто не освідомлюєте з ким маєте справу. То у 2014 році Вован не знав яка армія його і побіг в Москву і звідти відсовував наші кордони, а зараз він буде бомбити. Правда він ще точно не розібрався хто є його, але за Крим бомбити буде і за Дамбас.
показать весь комментарий
18.02.2021 08:40 Ответить
Ну в 1941 тоже СССр блистал своими силами и более чем 4 миллиона сбежали в Европу. Когда япошек сдавшихся было всего два чела и то к уже после 1945. Скорее в Крыму это уже Украинское войско!
показать весь комментарий
18.02.2021 11:04 Ответить
Ти пошто Залесская орда на Русь меч точишь? На вашу рать - нас рать!
показать весь комментарий
18.02.2021 12:34 Ответить
Как считает Джангиров --войны не будет .Европа не допустит-Гарантией этого служат украинские АЭС .Европе хватило с головой одного 4-го блока Чернобыльской АЭС .Так что война отменяется .Да и зачем война России --Украина как индустриальное государство и так разваливается . бедная аграрная страна . управляемая компрадорским олигархатом .Это даже смешно воевать против державы с самым большим ядерным арсеналом в мире .--быть зависимыми от ее даже солярки. для своих устаревших танков .Легко блокируемыми из моря и с закрытым воздушным .Да и Зпад только науськивает-но никогда не рискнет расписаться за какую то окраину на заднем дворе Европы.(кстати британцы так и назвали)
показать весь комментарий
20.02.2021 23:57 Ответить
Страница 4 из 4
 
 