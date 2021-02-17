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Новости Политика Украины Годовщина Революции Достоинства
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ВР (28728) революция (1370) евромайдан (7083)

ВР признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. ОПЗЖ и "слуга народа" Бужанский голосовали против

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. ОПЗЖ и

Верховная Рада поддержала заявление в связи с годовщиной событий Революции Достоинства.

"За" проголосовали 295 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Против проголосовали 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава профильного подкомитета ВР Неклюдов о делах Майдана: По 10 основным фигурантам уже есть подозрения, думаю, в 2021-м документы передадут в суд

Документ одобрили, чтобы дать политическую оценку событиям Евромайдана, Революции Достоинства и их последствиям. В частности, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений "Беркут" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия.

Рада таким образом заявила, что Революция достоинства - один из ключевых моментов образования украинского государства и выразитель национальной идеи свободы.

Приводим текст заявления ВР на языке оригинала:

"Верховна Рада України заявляє:

1. Революція Гідності — один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.

2. Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності має бути завершене і проведене ефективно. Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме, бо непокаране зло зростає.

3. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір — бути частиною Європи. Герої Небесної Сотні — українці та іноземці, віддали життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам’ять про їхній героїчний чин є частиною історії національного державотворення.

4. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані Конституцією України найвищою соціальною цінністю. Акти приниження людської гідності, які відбувалися шість років тому в самому серці України — на Майдані Незалежності у Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій державі, не мають повторитися.

5. Узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.

6. Трагічні події Революції Гідності, анексія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч національним інтересам України.

7. Протиправна діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення "Беркут", міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції Гідності засуджується як така, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству.

8. Мирні зібрання є надзвичайно дієвим інструментом громадського контролю за інститутами публічної влади, а безпека учасників мирних зібрань усіх видів і форм, зокрема одночасних, контрзібрань та спонтанних зібрань, як і їхнє право висловлювати свою думку, мають бути захищені державою.

9. Держава або окремі посадові особи не можуть свавільно обмежувати свободу зібрань. Випадки, коли свободу зібрань може бути обмежено, передбачені Конституцією України і не можуть тлумачитись розширювально.

10. Європейські цінності, за які віддали свої життя Герої Небесної Сотні, — гідність, демократія, рівність та верховенство права, необхідні для нормального функціонування суспільства. Верховна Рада України послідовно стоїть і стоятиме на позиціях утвердження цих цінностей в усіх сферах суспільного життя".
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Топ комментарии
+21
а я рад, что формулировка именно такая - РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА. А не Евромайдан.
Евромайдан - это морковка для европейцев и россиян, на самом деле возмущение людей было не столько за европейские ценности, сколько против полицейского произвола, который достал (события во Врадиевке, ментовский произвол повсеместный на местах), и последней каплей было избивание студентов в ночь на 30 ноября.
Так что по сути оба Майдана - и Оранжевый и Революция Достоинства были буржуазными революциями. Потому что после падения социалистического строя у нас не появилось нормальных капиталистических отношений, основанных на свободной и конкуренции и равного доступа к капиталам и средствам производства.
Средний класс - класс буржуазии уже достаточно укрепился, чтобы понимать, ЧТО они хотят от власти. А власть захватили олигархи- бывшие руководители ЦК КПСС и "красные директора".
Так что Майдан может произойти еще и в третий раз, и так - до тех пор, пока власть не узаконит равные правила игры в экономике для ВСЕХ, и не будет поддерживать не только крупный, но и мелкий и крупный бизнес.
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17.02.2021 13:36
+20
слуги уродів спочатку голосувати не хотіли. Виокремилась група прокасапських зажопів в фракції уродів на чолі з Гетманцевим, Качурою, Бужанським, Є.Шевченко, Брагаром
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17.02.2021 11:41
+19
Отличается тем что выявило в Раде предателей и колоборантов !
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17.02.2021 12:17
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Не голосували:
Гетманцев Д.О.
Гунько А.Г.
Качура О.А.
Сушко П.М.
Яковлєва Н.І.
Аллахвердієва І.В.
Дмитрук А.Г.
Каптєлов Р
Колюх В.В.В.
Копиленко О.Л.
Савченко О.С.
Устенко О.О.
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17.02.2021 14:24 Ответить
Такая же ватная шваль как и опожоповцы
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17.02.2021 14:35 Ответить
Ця постанова № 2739 від 15.01.2020 лежала у Верховній Раді більше року http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67882.
От що Байден животворящий робить. ВР визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів становлення України. ОПЗЖ і "слуга народу" Бужанський голосували проти - Цензор.НЕТ 5117
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17.02.2021 14:28 Ответить
Ось чому там фраза "шість років тому".
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17.02.2021 15:37 Ответить
він ( разумков) був дуже знервованим прощаю
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17.02.2021 18:43 Ответить
Відсутні

Василевська-Смаглюк О.М.
Володіна Д.А.
Лис О.Г.
Маріковський О.В.
Новіков М.М.
Петруняк Є.В.
Прощук Е.П.
Северин С.С.
Скічко О.О.
Ткаченко М.М.
Федієнко О.П.
Федієнко О.П.
Вагнєр В.О.
Васильковський І.І.
Галушко М.Л.
Герасименко І.Л.
Герус А.М.
Діденко Ю.О.
Касай К.І.
Кісєль Ю.
Ковальов О.І.
Козак В.В.
Культенко А.В.
Нагорняк С.В.
Ткаченко О.М.
Третьякова Г.М.
Юнаков І.С.
Янченко Г.І.
Володіна Д.А.
Лис О.Г.
Маріковський О.В.
Новіков М.М.
Петруняк Є.В.
Прощук Е.П.
Северин С.С.
Скічко О.О.
Ткаченко М.М.
Федієнко О.П.
Федієнко О.П.
Вагнєр В.О.
Васильковський І.І.
Галушко М.Л.
Герасименко І.Л.
Герус А.М.
Діденко Ю.О.
Касай К.І.
Кісєль Ю.
Ковальов О.І.
Козак В.В.
Культенко А.В.
Нагорняк С.В.
Ткаченко О.М.
Третьякова Г.М.
Юнаков І.С.
Янченко Г.І.
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17.02.2021 14:31 Ответить
знайома практика. Коли не хочеться голосувати - виходять з залу. Застосовується всіма. Коли О.Гончаренко з попререднього питання не хотів голосувати за бан для Сергія Рудика - він вийшов з залу під час голосування і роздавав в'ю журналістам в холі.
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17.02.2021 15:33 Ответить
Ан Мур не прикидываййтесь, извините, совсем уж простофилей
Что вы равняете бан какого-то Рудика
с голосованием за признание Революции Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины?
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17.02.2021 18:40 Ответить
Порошенко П.О.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9548
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17.02.2021 15:49 Ответить
Його, Южаніної і Вятровича взагалі сьогодні в Раді нема
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17.02.2021 15:51 Ответить
не правда - вони були і в наступних голосуваннях приймали участь !
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17.02.2021 21:14 Ответить
«ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА - ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА»:
БУЖАНСКИЙ
ВЫСТУПИЛ С ГРОМКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

Известный блогер Максим БУЖАНСКИЙ, избранный депутатом от партии «Слуга народа», дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.

Как сообщает replyua.net, БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу..
Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация нацизма в Украине.

«История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
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17.02.2021 14:36 Ответить
«Оболванивание людей и легализация нацизма»: Бужанский назвал главные «успехи» Вятровича

Депутат от партии президента Максим Бужанский прокомментировал увольнение Владимира Вятровича с должности директора Института национальной памяти. Депутат назвал главные «успехи и провалы» Вятровича, о чём он написал на своей странице в Facebook.
«Что удалось: легализовать нацизм, , максимально ухудшить отношения с Польшей, оболванить уйму народа», - пишет Бужанский.
По его словам, среди провалов Вятровича нужно отметить то, что ему не удалось сделать Скоропадского, Петлюру и УНР интересными для граждан. Также у Вятровича не получилось дотянуться до 130 миллионов гривен, которые были выделены в бюджете на следующий год для института.
«Декоммунизацию в заслугу не ставлю. У каждого приличного человека она произошла в конце восьмидесятых, а в 21 веке, довести пенсионеров до тотальной нищеты, а потом попрекать их ностальгией к чему то, это не декоммунизация. Это депенсионеродизация», - добавил депутат.
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17.02.2021 14:39 Ответить
Бужанское быдло угрожало Вятровичу 12 листопада 2019

Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0
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17.02.2021 14:40 Ответить
Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» БУЖАНСКИЙизбивал жену и разыскивался как рейдер

Максим Бужанский
Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» БУЖАНСКИЙ избивал жену и разыскивался как рейдер
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
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17.02.2021 14:41 Ответить
только такая полубандитская гопота как Бужанский и может топить за "рузьгемир" и "совок", этой антиукраинской швали место в парРаше, а не в Верховной Раде Украины...
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17.02.2021 16:00 Ответить
Згоден. Але він знайшов тепле місце саме у Раді, у фракції Слуг.
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17.02.2021 16:46 Ответить
"Я благодарна Портнову.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
ВИДЕО
Экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов делает многое для восстановления справедливости.
"Я благодарна ему. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк об экс-замглавы АП Януковича Портнове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ.
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17.02.2021 14:45 Ответить
Лише 2 партії в повному складі підтримали цей законопроєкт. Це ЄС та Голос. У всіх інших знайшлись гниди, які відкрито проголосували проти, або намагились приховати свою позицію та утримались або не голосували за це визнання.
Не підтримали Революцію Гідності:
Слуги - 16 депутатів
ОПЗЖ - 34 депутата
Батьківщина - 2 депутата
За майбутнє - 5 депутатів
Довіра - 2 депутата
Позафракційні - 7 депутатів
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17.02.2021 15:06 Ответить
порошенко та 2 його депутати взагалі відсутні в сесійній залі. який повний склад? а з "голосу" 5 відсутніх.
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17.02.2021 18:10 Ответить
у тебя соьнения относительно Порошенко ? Или так перднул неподумав?
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17.02.2021 18:34 Ответить
сомнения? никаких сомнений, твердая уверенность в том, что он спецом не появился в зале, чтобы не палиться.
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18.02.2021 10:51 Ответить
Повний склад з присутніх у Раді депутатів. Шо не зрозуміло?? Якщо депутата у Раді немає фізично, як він може голосувати за чи проти. Чи це зауваження з серії аби шось *********?
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17.02.2021 21:07 Ответить
Головні особливості порохоботів це хамство і ненависть до свого народу. Як можна вважати патріотами людей, які називають 3/4 народу ідіотами.
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18.02.2021 11:08 Ответить
ЕС - не в полном составе...сволочёвый гетьман не голосовал...
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18.02.2021 05:21 Ответить
ВР визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів становлення України. ОПЗЖ і "слуга народу" Бужанський голосували проти - Цензор.НЕТ 2737
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17.02.2021 15:27 Ответить
Декларация ничего не стоит на фоне того, что зеленые б...ди вытворяют.
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17.02.2021 18:30 Ответить
ахахаха))) лизни ему клитор раз так разгорячился
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17.02.2021 19:25 Ответить
Уже продался восточным
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17.02.2021 19:47 Ответить
А с какого это ...уя он должен продаваться за деньги западным кураторам? Ему и кремлёвские не плохо платят.
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17.02.2021 22:50 Ответить
кацапсинка захаров,твоему мудаку бужанскому и азиопские ордынские кураторы,вечные враги Украины,нехило башляют... Ишь ты, принципы у него...
лапоть, ты очень глуп, не засоряй больше ветку своими тупыми высерами,убогий.
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18.02.2021 08:16 Ответить
ключевой момент, что похерил Барыга и его свита, и не нужно пинять на путлера, коль на воре шапка горит, всегда есть виноватые
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17.02.2021 19:11 Ответить
Я, конечно, дико извиняюсь, ничего, как говориться, личного ..., просто хочется, для себя, уточнить. Понравилась фраза: - " ... признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины ..." Куда мы встали и в чём мы стоим? Я с этой фразы пока ничего не понял. Такое впечатление, что её произнёс выдающийся революционер всех времён и народов господин пагубий. Ни в коей мере не умоляю историческую значимость этого события но, как то, если верить ВР, стать стали, а стоять пока не очень удобно, мало что не удобно ..., а всё хуже и хуже ... Я не говорю уже об ребятах идеалистах, погибших на барикадах рвущихся к власти аферистов. Очень жалко этих, с обострённым чувством справедливости, голым нервом порядочности и чести, людей! Они верили в идеалы лучшей, справедливой жизни украинцев, они были чисты в своих помыслах как слёзы ихних матерей, оплакивающих их, безвременно ушедших в борьбе за справедливость. Они боролись и гибли за светлое будущее своих соотечественником, за процветание Украины, за нас, Украинцев, они мечтали ... Потратившиеся на барикады, организацию палаток, сцену, музыку, прочие организационные расходы уже и отбили затраты ..., а ребят нет! Нет ни тех кого народ наделил полномочиями поддержания конституционного порядка, которые приняв присягу поклялись народу её соблюсти, нет и тех, кто готов был перемолоть эту конституционную неразбериху ради социальной справедливости, ради благополучия "простолюдин" ... Не сложилось, и это очевидно. Как всегда, строго по мудрому высказыванию Отто фон Бисмарка: - "Революции ..., делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы". Позволю себе не согласится с класиком относительно нескольких, пропущенных мной, слов, поскольку у нас с гениями как то, в последнее время не очень. Сегодня продолжают гибнуть воины на восточных рубежах Отечества, пытаясь остановить ползучую москальскую орду, а аферисты процветают, "учат" нас счастливо жить, при этом на собственном примере демонстрируют что такое, эта самая, счастливая жизнь и, всячески этому "способствуют" в "заботах" о нас. А ребят не вернуть, а воины гибнут ...
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17.02.2021 23:22 Ответить
Ветеран АТО: нет прощения тем чудовищам, кто устроил сафари в центре Киева

Как информирует Replyua.net, ветеран АТО, блогер Алексей Петров пишет на своей странице в Facebook, семь лет назад протестующих на Майдане начали расстреливать. Десятки гражданских людей с палками в руках погибли в центре Киева. Снайперы в черном били на выбор, с расстояния в сотню метров можно перечислить веснушки на лице человека. Снайперы в черном, среди которых нет сомнений были и русские, потому что откуда таковая не человечная жестокость, раз за разом нажимали спусковые крючки. Выстрел, гильза звякнула на асфальте и на землю упал человек. Простреленный железный шлем слетел с головы. И тоненькая струйка крови пульсируя начала вытекать на асфальт.

«Когда мне начинают рассказывать российскую народную сказку «Государственный переворот», у меня желание притащить этого человека к могиле Сергея Нигояна, поставить на колени и заставить громко сказать дату гибели. А потом к могиле Михаила Жизневского, и сделать то же самое. И чтобы навсегда выучил, сколько было лет Роману Гурику и Устиму Голоднюку», - написал Петров.

Он добавляет, нет прощения тем чудовищам, кто устроил сафари в центре Киева - расстреливал людей, забивал насмерть, похищал, пытал, а уже после убивал. Нет прощения тем, кто отдавал приказы «Беркуту» забивать людей на смерть, нет прощения тем, кто выполнял эти приказы. И слава Всевышнему, вчера Верховная Рада наконец-то приняла постановление, которое четко называет события зимы 2013-2014 годов своим настоящим именем - Революцией Достоинства! Так и никак иначе. Событие, которое разбудило нацию, событие, которое изменило историю Украины, событие, которое еще раз напомнило, чего мы стоим.
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18.02.2021 08:08 Ответить
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