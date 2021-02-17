ВР признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. ОПЗЖ и "слуга народа" Бужанский голосовали против
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала заявление в связи с годовщиной событий Революции Достоинства.
"За" проголосовали 295 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Против проголосовали 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.
Документ одобрили, чтобы дать политическую оценку событиям Евромайдана, Революции Достоинства и их последствиям. В частности, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений "Беркут" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия.
Рада таким образом заявила, что Революция достоинства - один из ключевых моментов образования украинского государства и выразитель национальной идеи свободы.
Приводим текст заявления ВР на языке оригинала:
"Верховна Рада України заявляє:
1. Революція Гідності — один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.
2. Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності має бути завершене і проведене ефективно. Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме, бо непокаране зло зростає.
3. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір — бути частиною Європи. Герої Небесної Сотні — українці та іноземці, віддали життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам’ять про їхній героїчний чин є частиною історії національного державотворення.
4. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані Конституцією України найвищою соціальною цінністю. Акти приниження людської гідності, які відбувалися шість років тому в самому серці України — на Майдані Незалежності у Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій державі, не мають повторитися.
5. Узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.
6. Трагічні події Революції Гідності, анексія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч національним інтересам України.
7. Протиправна діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення "Беркут", міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції Гідності засуджується як така, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству.
8. Мирні зібрання є надзвичайно дієвим інструментом громадського контролю за інститутами публічної влади, а безпека учасників мирних зібрань усіх видів і форм, зокрема одночасних, контрзібрань та спонтанних зібрань, як і їхнє право висловлювати свою думку, мають бути захищені державою.
9. Держава або окремі посадові особи не можуть свавільно обмежувати свободу зібрань. Випадки, коли свободу зібрань може бути обмежено, передбачені Конституцією України і не можуть тлумачитись розширювально.
10. Європейські цінності, за які віддали свої життя Герої Небесної Сотні, — гідність, демократія, рівність та верховенство права, необхідні для нормального функціонування суспільства. Верховна Рада України послідовно стоїть і стоятиме на позиціях утвердження цих цінностей в усіх сферах суспільного життя".
Пожалуйста, подождите...
Гетманцев Д.О.
Гунько А.Г.
Качура О.А.
Сушко П.М.
Яковлєва Н.І.
Аллахвердієва І.В.
Дмитрук А.Г.
Каптєлов Р
Колюх В.В.В.
Копиленко О.Л.
Савченко О.С.
Устенко О.О.
От що Байден животворящий робить.
Василевська-Смаглюк О.М.
Володіна Д.А.
Лис О.Г.
Маріковський О.В.
Новіков М.М.
Петруняк Є.В.
Прощук Е.П.
Северин С.С.
Скічко О.О.
Ткаченко М.М.
Федієнко О.П.
Федієнко О.П.
Вагнєр В.О.
Васильковський І.І.
Галушко М.Л.
Герасименко І.Л.
Герус А.М.
Діденко Ю.О.
Касай К.І.
Кісєль Ю.
Ковальов О.І.
Козак В.В.
Культенко А.В.
Нагорняк С.В.
Ткаченко О.М.
Третьякова Г.М.
Юнаков І.С.
Янченко Г.І.
Володіна Д.А.
Лис О.Г.
Маріковський О.В.
Новіков М.М.
Петруняк Є.В.
Прощук Е.П.
Северин С.С.
Скічко О.О.
Ткаченко М.М.
Федієнко О.П.
Федієнко О.П.
Вагнєр В.О.
Васильковський І.І.
Галушко М.Л.
Герасименко І.Л.
Герус А.М.
Діденко Ю.О.
Касай К.І.
Кісєль Ю.
Ковальов О.І.
Козак В.В.
Культенко А.В.
Нагорняк С.В.
Ткаченко О.М.
Третьякова Г.М.
Юнаков І.С.
Янченко Г.І.
Что вы равняете бан какого-то Рудика
с голосованием за признание Революции Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9548
БУЖАНСКИЙ
ВЫСТУПИЛ С ГРОМКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ
Известный блогер Максим БУЖАНСКИЙ, избранный депутатом от партии «Слуга народа», дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.
Как сообщает replyua.net, БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу..
Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация нацизма в Украине.
«История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
Депутат от партии президента Максим Бужанский прокомментировал увольнение Владимира Вятровича с должности директора Института национальной памяти. Депутат назвал главные «успехи и провалы» Вятровича, о чём он написал на своей странице в Facebook.
«Что удалось: легализовать нацизм, , максимально ухудшить отношения с Польшей, оболванить уйму народа», - пишет Бужанский.
По его словам, среди провалов Вятровича нужно отметить то, что ему не удалось сделать Скоропадского, Петлюру и УНР интересными для граждан. Также у Вятровича не получилось дотянуться до 130 миллионов гривен, которые были выделены в бюджете на следующий год для института.
«Декоммунизацию в заслугу не ставлю. У каждого приличного человека она произошла в конце восьмидесятых, а в 21 веке, довести пенсионеров до тотальной нищеты, а потом попрекать их ностальгией к чему то, это не декоммунизация. Это депенсионеродизация», - добавил депутат.
Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0
Максим Бужанский
Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» БУЖАНСКИЙ избивал жену и разыскивался как рейдер
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
ВИДЕО
Экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов делает многое для восстановления справедливости.
"Я благодарна ему. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк об экс-замглавы АП Януковича Портнове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ.
Не підтримали Революцію Гідності:
Слуги - 16 депутатів
ОПЗЖ - 34 депутата
Батьківщина - 2 депутата
За майбутнє - 5 депутатів
Довіра - 2 депутата
Позафракційні - 7 депутатів
лапоть, ты очень глуп, не засоряй больше ветку своими тупыми высерами,убогий.
Как информирует Replyua.net, ветеран АТО, блогер Алексей Петров пишет на своей странице в Facebook, семь лет назад протестующих на Майдане начали расстреливать. Десятки гражданских людей с палками в руках погибли в центре Киева. Снайперы в черном били на выбор, с расстояния в сотню метров можно перечислить веснушки на лице человека. Снайперы в черном, среди которых нет сомнений были и русские, потому что откуда таковая не человечная жестокость, раз за разом нажимали спусковые крючки. Выстрел, гильза звякнула на асфальте и на землю упал человек. Простреленный железный шлем слетел с головы. И тоненькая струйка крови пульсируя начала вытекать на асфальт.
«Когда мне начинают рассказывать российскую народную сказку «Государственный переворот», у меня желание притащить этого человека к могиле Сергея Нигояна, поставить на колени и заставить громко сказать дату гибели. А потом к могиле Михаила Жизневского, и сделать то же самое. И чтобы навсегда выучил, сколько было лет Роману Гурику и Устиму Голоднюку», - написал Петров.
Он добавляет, нет прощения тем чудовищам, кто устроил сафари в центре Киева - расстреливал людей, забивал насмерть, похищал, пытал, а уже после убивал. Нет прощения тем, кто отдавал приказы «Беркуту» забивать людей на смерть, нет прощения тем, кто выполнял эти приказы. И слава Всевышнему, вчера Верховная Рада наконец-то приняла постановление, которое четко называет события зимы 2013-2014 годов своим настоящим именем - Революцией Достоинства! Так и никак иначе. Событие, которое разбудило нацию, событие, которое изменило историю Украины, событие, которое еще раз напомнило, чего мы стоим.