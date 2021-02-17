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Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений

Нужно изменить культуру отношений в плоскости "командир-подчиненный", полагаться на инициативу младших командиров.

Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко, информирует Цензор.НЕТ.

Литвиненко отметил, что пройдет еще немного лет, и техника и вооружение советского образца, которые сейчас используются в Вооруженных Силах, исчерпают свой ресурс (как физически, так и морально).

"Поэтому в условиях ограниченного финансирования мы должны искать асимметричные подходы для перевооружения. Здесь прежде всего нужно четко понимать, как будет воевать наш противник. Соответственно - разрабатывать способности, которые могли бы нанести врагу неприемлемых потерь. То есть нужно делать такие шаги, где вложения средств дало бы наибольший эффект. Это прежде всего развитие систем управления, разведки, связи, применение современных информационных технологий", - объяснил он.

По словам Литвиненко, самое главное - нужно изменить культуру отношений в плоскости "командир подчиненный", полагаться на инициативу младших командиров.

"Дисциплина - это хорошо, но должна быть дисциплина свободных людей, а не "я - начальник, ты дурак...". То есть избавиться от этой советской философии взаимоотношений", - подытожил директор НИСИ.

Также читайте: Полномасштабное вторжение РФ в Украину может иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году, - директор НИСИ Литвиненко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко - Цензор.НЕТ 3008
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17.02.2021 11:57
+3
«Есть только четыре типа офицеров. Первый тип - это ленивые и глупые офицеры. Оставьте их, они не приносят вреда... Второй тип - это умные и трудолюбивые офицеры. Их них получаются превосходные офицеры штаба, от внимания которых не ускользнут мельчайшие детали. Третий тип - трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны и должны быть расстреливаемы на месте. Они нагружают всех совершенно ненужной работой. И наконец, последний тип - это умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей».© Эрих фон Манштейн
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17.02.2021 12:26
+3
"Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария - это одна сплошная армия"."
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17.02.2021 12:48
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Современная концепция украинской армии - дурак-г@внн@командующий... Ну как дурак... Клоун!...
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17.02.2021 11:53 Ответить
Предлагается новая система взаимоотношений: я - начальник, ты - разбойник. Ты - начальник, разбойник я. По-моему гениально.
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17.02.2021 11:56 Ответить
Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко - Цензор.НЕТ 3008
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17.02.2021 11:57 Ответить
эт реальное фото?
просто там бы фотогруппа такого не допустила, как и у Пусина - ну реально не верится
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17.02.2021 11:59 Ответить
О, Вовік навіть пиняходи почав носити!
Але не рятують....
Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 8167
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17.02.2021 12:02 Ответить
Дєрмак 2м. зросту шолі має?
В принципі, на Байденщині хоча б був клоун, але який-не-який патріот, а у нас... Яхве прости його та наведи на шлях добрий.. а, Мікі Маус тобто наведи та прости, бо Яхве - нема.є?
нету никакого боба
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17.02.2021 12:07 Ответить
У Зеленського зріст офіційно 1.63, але очевидці стверджують що й того немає.
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17.02.2021 13:36 Ответить
так это тупо показатель, шо деятель может просто страну на гроб, или что хуже - к Рашке поставить любимым кацапами местом, бо его типо унижали в школе.
ну я х.з., какими ..... "избирателями" надо быть шоб твою страну унижали и.т.д., а оно бл., идет и сует голос заЗе
я бы даже Бойко понял если бы выбрали эти ... даааа... "избиратели"(сдохните уже - разом)
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17.02.2021 14:39 Ответить
Математик:
- 2+2= не три.
Солдик:
- Разрешите убирать снег?
Прапор:
- Да какой снег, лето на плацу, иди грузить... ээээ "непригодные консервы" в мою "Ниву".
Солдик:
- Я воль так точно(вот бы скушать да с хлебушком)
Прапорщик:
- Отставить! сам сожру(чуєть хряскіт банок та сум солдата, котрий спостерігає як прапор зукусує горівку консервами і згадує товариша Жукова)
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17.02.2021 11:57 Ответить
Принцип первого руководителя - главный! Главнейший ! Об этом еще наши пра-пра… знали "В одной стае обезьяна научилась мыть фрукты в ручье. И два года прошло, прежде чем друге обезьяны стали это делать - мыть фрукты.
А в другой стае обезьяна научилась мыть фрукты в ручье, и на следующий день это делала вся стая. В чем разница между двумя стаями? Очень просто: вторая обезьяна, с которой все обезьянничали, она была альфа-самцом. Это всегда так: если альфа-самец делает то и то, то все общество повторяет." Нынешний Top management-о так поступать не привык! Не умеет сам - потому не может быть примером, - потому прячется! И гонорово-дикое, как девка с хутора - как всякий тупой и не настоящий Top management-о, - считает ниже своего достоинства, - не царское это дело. Ленивое мурло это нынешнее Top management-о.
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17.02.2021 11:58 Ответить
Что бы избавиться от этой философии, необходимо избавиться от генералов, которые выросли на такой философии и которая у них в крови.
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17.02.2021 12:01 Ответить
Да не, в нынещней Украине что не начальник - то дурак.
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17.02.2021 12:02 Ответить
армия не детсад и выборчий участок..уважаимый эксперд..почитайте про иерархию в американской армии....
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17.02.2021 12:03 Ответить
"Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария - это одна сплошная армия"."
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17.02.2021 12:48 Ответить
Командиров больше, чем солдат!
Ты начальник - ты и дурак. Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 4059
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17.02.2021 12:23 Ответить
"я - начальник, ты дурак"Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 5085
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17.02.2021 12:24 Ответить
«Есть только четыре типа офицеров. Первый тип - это ленивые и глупые офицеры. Оставьте их, они не приносят вреда... Второй тип - это умные и трудолюбивые офицеры. Их них получаются превосходные офицеры штаба, от внимания которых не ускользнут мельчайшие детали. Третий тип - трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны и должны быть расстреливаемы на месте. Они нагружают всех совершенно ненужной работой. И наконец, последний тип - это умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей».© Эрих фон Манштейн
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17.02.2021 12:26 Ответить
Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 6470
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17.02.2021 22:28 Ответить
пока не будет отправлена на обучение в США, Канаду, Германию, Францию и т.п. группа молодых ребят, которые в украинской армии не служили - так и будет... нынешние офицеры обученные, старой школой, не способны перестроиться... ТОЛЬКО НОВОЕ С НУЛЯ ПОКОЛЕНИЕ... а это еще плюс 10 лет... но именно новому поколению должна быть отдана вся власть в обустройстве новой армии, по законом, традициям и обычаям тех стран, где не было руской вони, а есть традиции...
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17.02.2021 13:16 Ответить
Согласен. Как и невозможность воспитания достойной смены продажным судьям и полицейским в рамках существующей системы.
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17.02.2021 13:28 Ответить
Литвиненко - классический мастер "***********-развлекательного жанра": За все хорошее, против всего плохого. Для начала, неплохо было бы сказать: Кто автор всего этого "совка" в Армии?
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17.02.2021 13:23 Ответить
Нельзя менять армию. Иначе Украина утратит целый пласт культурного наследия. Копать отсюда и до обеда. Грузить чугуний и люминий и тд
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17.02.2021 13:26 Ответить
Цього не буде. Принаймні найближчим часом, бо будь яка воша, що пролізла у керівні кола , намагається строїти з себе слона.
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17.02.2021 14:35 Ответить
Це можна зробити дуже швидко, головне - захтіти. Спочатку -позбутися корупції.
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17.02.2021 16:06 Ответить
Для початку потрібно змінити в народі підхід до влади в цілому. Хоча б до виборної влади. Доки у нас народ не почне формувати хоча б власні профспілки та політичні організації, говорити про реформування таких структур, як армія не має сенсу. Подібні речі командним чином не впроваджуються.
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17.02.2021 16:44 Ответить
Интересно, этот "директор НИСИ" сам служил хоть в какой-нибудь армии. В советской точно нет. Иначе знал бы, что там фактически рулили сержанты и старослужащие, офицеров изредка видели. Во всяком случае, в 2-х частях, где я служил, было так.
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18.02.2021 00:12 Ответить
 
 