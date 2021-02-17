Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко

Нужно изменить культуру отношений в плоскости "командир-подчиненный", полагаться на инициативу младших командиров.

Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко, информирует Цензор.НЕТ.

Литвиненко отметил, что пройдет еще немного лет, и техника и вооружение советского образца, которые сейчас используются в Вооруженных Силах, исчерпают свой ресурс (как физически, так и морально).

"Поэтому в условиях ограниченного финансирования мы должны искать асимметричные подходы для перевооружения. Здесь прежде всего нужно четко понимать, как будет воевать наш противник. Соответственно - разрабатывать способности, которые могли бы нанести врагу неприемлемых потерь. То есть нужно делать такие шаги, где вложения средств дало бы наибольший эффект. Это прежде всего развитие систем управления, разведки, связи, применение современных информационных технологий", - объяснил он.

По словам Литвиненко, самое главное - нужно изменить культуру отношений в плоскости "командир подчиненный", полагаться на инициативу младших командиров.

"Дисциплина - это хорошо, но должна быть дисциплина свободных людей, а не "я - начальник, ты дурак...". То есть избавиться от этой советской философии взаимоотношений", - подытожил директор НИСИ.

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