Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко
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Нужно изменить культуру отношений в плоскости "командир-подчиненный", полагаться на инициативу младших командиров.
Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко, информирует Цензор.НЕТ.
Литвиненко отметил, что пройдет еще немного лет, и техника и вооружение советского образца, которые сейчас используются в Вооруженных Силах, исчерпают свой ресурс (как физически, так и морально).
"Поэтому в условиях ограниченного финансирования мы должны искать асимметричные подходы для перевооружения. Здесь прежде всего нужно четко понимать, как будет воевать наш противник. Соответственно - разрабатывать способности, которые могли бы нанести врагу неприемлемых потерь. То есть нужно делать такие шаги, где вложения средств дало бы наибольший эффект. Это прежде всего развитие систем управления, разведки, связи, применение современных информационных технологий", - объяснил он.
По словам Литвиненко, самое главное - нужно изменить культуру отношений в плоскости "командир подчиненный", полагаться на инициативу младших командиров.
"Дисциплина - это хорошо, но должна быть дисциплина свободных людей, а не "я - начальник, ты дурак...". То есть избавиться от этой советской философии взаимоотношений", - подытожил директор НИСИ.
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просто там бы фотогруппа такого не допустила, как и у Пусина - ну реально не верится
Але не рятують....
В принципі, на Байденщині хоча б був клоун, але який-не-який патріот, а у нас... Яхве прости його та наведи на шлях добрий.. а, Мікі Маус тобто наведи та прости, бо Яхве - нема.є?
нету никакого боба
ну я х.з., какими ..... "избирателями" надо быть шоб твою страну унижали и.т.д., а оно бл., идет и сует голос заЗе
я бы даже Бойко понял если бы выбрали эти ... даааа... "избиратели"(сдохните уже - разом)
- 2+2= не три.
Солдик:
- Разрешите убирать снег?
Прапор:
- Да какой снег, лето на плацу, иди грузить... ээээ "непригодные консервы" в мою "Ниву".
Солдик:
-
Я вольтак точно(вот бы скушать да с хлебушком)
Прапорщик:
- Отставить! сам сожру(чуєть хряскіт банок та сум солдата, котрий спостерігає як прапор зукусує горівку консервами і згадує товариша Жукова)
А в другой стае обезьяна научилась мыть фрукты в ручье, и на следующий день это делала вся стая. В чем разница между двумя стаями? Очень просто: вторая обезьяна, с которой все обезьянничали, она была альфа-самцом. Это всегда так: если альфа-самец делает то и то, то все общество повторяет." Нынешний Top management-о так поступать не привык! Не умеет сам - потому не может быть примером, - потому прячется! И гонорово-дикое, как девка с хутора - как всякий тупой и не настоящий Top management-о, - считает ниже своего достоинства, - не царское это дело. Ленивое мурло это нынешнее Top management-о.
Ты начальник - ты и дурак.