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Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах "дел Майдана"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана".

За проголосовали 299 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан с целью обеспечения неотвратимости наказания лиц, совершивших уголовное преступление и с целью избежания уголовной ответственности, выехавших или находящихся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Проект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

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Закон предусматривает два основания для объявления розыска подозреваемого:

  • если местонахождение подозреваемого неизвестно;
  • если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Документ разрешает рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

Предусмотрено, что в случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Определены основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства:

  • уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда;
  • вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК.

Документ предусматривает возможность завершить уголовные производства, в которых были вынесены постановления о проведении специального досудебного расследования, однако они не были еще переданы в суд.
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Єнакуєвський крадун шапок перелякався і заховався в льох.
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17.02.2021 12:10 Ответить
Спочатку поміняли вже спійманих беркутів на донецьких бабуль, а тепер будуть заочно арештовувати у Мацкві. Сміх та й годі. Коміки при владі блін.
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17.02.2021 12:21 Ответить
Не треба так недолуго брехати- пан Бутусов писав, що їх обміняли на наших розвідників.
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17.02.2021 12:23 Ответить
если бы ПАП не был настолько.... правослабен, то это уже было бы 5 лет как взад, а Ахметка не покупал бы зАмок за четверть милярда, а сидел бы в кпз., как некто Юрик Луценко, которого... ну смешно, засадили на бутылку бо типо чет там на 40к. гривен вроде мол премию дал шоферу....чотаржу(это пи Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах "дел Майдана" - Цензор.НЕТ 6296 )
ну, нам видней - ПАП типо делал все шоб страна ..... оказалась в лапах.... тех кто над ней издевался.
******* - даже есть ролик бл...ин, амерский комик грит - слушайте, а в Украине презиком стал то ..... кто бл* играл роль .... презика Украины... Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах "дел Майдана" - Цензор.НЕТ 3142
Мужики, это реально есть ролик то.. я правда чуть не обосрался, но потом стало как-то не очень ловко Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах "дел Майдана" - Цензор.НЕТ 3070 Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах "дел Майдана" - Цензор.НЕТ 3902
Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах "дел Майдана" - Цензор.НЕТ 9051
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17.02.2021 12:15 Ответить
Мудрому наріду видніше кого обирати.
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17.02.2021 12:25 Ответить
браток, а ви слухав напр. Даниленко і Лещенка?
просто грамотно аналізують, так шо ти просто не все розумієш.
якшо тупо заПо = сайт Антиколорадоса є, зайди, там всі за По.
сам от читаю, правда вже з Трампом запр... всьо тепер - або трампи і спейсікси, а ще дебіл київський гравоман пише там.. зайди, чо
https://defence-line.org/чото не вставляється
https://defence-line.org/
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17.02.2021 12:34 Ответить
Почему это не сделала предыдущая Рада?
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17.02.2021 12:29 Ответить
срана.уа видаляє зі свого ютуба такий коментар. він їм очко прожигає.

УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
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17.02.2021 12:29 Ответить
Сумно, чогось, від того, що ось вміємо ми всі, від малого до великого, після бійки кулаками махати і заднім розумом міркувати .. А ще лікті кусати. От би все робити сміливіше і вчасно, може і не сиділи б зараз так надовго і глибоко в дупі
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17.02.2021 14:14 Ответить
 
 