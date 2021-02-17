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Тарифы на электроэнергию (1905) электроэнергия (763)

Повышение тарифа на передачу электроэнергии может оставить без работы целый город,– эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Повышение тарифа на передачу электроэнергии может оставить без работы целый город,– эксперт

В случае повышения тарифа на передачу электроэнергии промышленные предприятия вынуждены будут закрываться, без работы останутся жители целых городов.

 Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев.

По его словам, очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии станет серьезным ударом для промышленных предприятий и некоторые из них будут вынуждены остановиться. Так, в частности, по его мнению, такая судьба может постичь никелевый комбинат в Побужье. "Никелевый комбинат расположен в чистом поле в Кировоградской области, на границе с Николаевской. У него получается самый большой тариф на передачу. Потому что у Никополя, у Запорожья, которые расположены на сетях облэнерго и каким-то образом могут балансировать за счет большого объема потребления, предварительных договоров. А как бороться одному предприятию? Достаточно сложная ситуация получается. Если у нас что-нибудь случится с этим предприятием - целый город останется без работы", - рассказал Кудрявцев.

Он также подчеркнул, что работникам комбината в Побужье практически невозможно будет найти другую работу, и они окажутся без средств к существованию. "Если в Никополе есть куда пойти людям, в Запорожье есть куда пойти людям пока еще, потому что все остальные тоже такие, с трудом выживают в нынешних условиях", - объяснил Кудрявцев.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге более чем вдвое - со 113 грн/МВт*ч до 293,93 грн/МВт*ч. Генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии заставит промышленные предприятия закрываться и сокращать персонал. В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак предупреждает, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.
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Топ комментарии
+5
Первый раз Цензор назвал электроэнергию...электроэнергией....обычно он пишет "ток"...что меня очень веселит...
Что случилось то??
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17.02.2021 12:18
+2
да жиды и и москали будут вам расширять булки пока вы будете это терпеть.
а когда вас захлестнет возмущение, они чуть попустят нажим. и вы будете счастливы.
других способов обобрать вас просто нет.
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17.02.2021 12:26
+2
А при якій владі Рижому погано жилося?
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17.02.2021 12:31
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17.02.2021 12:15 Ответить
Не все так погано в ахметівській хаті. Ахмєтка і Фірташ подадуть милостиню безробітним. А на рахунок Побужського все вірно. Стоїть селище в степу. До великих міст сотні км.
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17.02.2021 12:30 Ответить
и бедное несчастное село жалуется на высокий тариф на передачу электричества,

получая при этом само электричество по цене ниже себестоимости
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17.02.2021 14:03 Ответить
Даже без вникания в суть--это ахметкины претензии самому себе с целью всё равно поиметь со всех сторон.
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17.02.2021 12:17 Ответить
А при якій владі Рижому погано жилося?
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17.02.2021 12:31 Ответить
Первый раз Цензор назвал электроэнергию...электроэнергией....обычно он пишет "ток"...что меня очень веселит...
Что случилось то??
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17.02.2021 12:18 Ответить
Не расстраивайся. Читай выше статью. ТОК вернулся!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 1328 Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 3479 Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 3479 Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 3479
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17.02.2021 12:45 Ответить
да жиды и и москали будут вам расширять булки пока вы будете это терпеть.
а когда вас захлестнет возмущение, они чуть попустят нажим. и вы будете счастливы.
других способов обобрать вас просто нет.
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17.02.2021 12:26 Ответить
Ну и фиг с ними, с людьми. Главное, что бы детям деньги были на новую яхту и Бентли.
(с) Олигархи и их прихвостни.
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17.02.2021 12:26 Ответить
Паравоз у тебя двойные стандарты!!!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 5238Когда коммуняки облажались в 90х с "Перестройкой" и начали массово увольнять ИТР и другой "ненужный" персонал с заводов и фабрик-то советские люди восприняли этот факт с радостью,мол избавляемся от бездельников и шалопаев!!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 443А теперь когда частник вынужденно уволит со СВОЕГО предприятия людей-то он злодей!!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 1999 Получается если ты покупал водку в гос магазине,то тебя там не спаивали...а если ты пркупал бухло у самогонщика,то тебя там обязательно спаивали!!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 3187
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17.02.2021 13:17 Ответить
Если не понятен посыл, может лучше спросить?
Это не о частниках и заводах!
Это о контролирующих и перепродающих электроэнергию.
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17.02.2021 13:20 Ответить
Повысят все равно! Для них Украина и украинский народ - средство обогащения.
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17.02.2021 12:43 Ответить
ты слегка спутал Беню с Украиной и украинским народом.

Это Беня жалуется
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17.02.2021 14:04 Ответить
Интересно а как же там до этого переживали повышения тарифов на передачу?
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17.02.2021 12:46 Ответить
Редакция а почему не написать что повышение тарифа на передачу электроэнергии Укрэнерго для осуществления увеличивающихся выплат зеленой генерации, спасибо скажите шоколадным что они в 2018 своим законом обязали Украинцев платить самый высокий тариф в Мире до2030 года
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17.02.2021 13:15 Ответить
Провода не трубы. Бездельники хреновы. Кто бы мог подумать что за 20 с лишним лет общество отупеет настолько. Удобно когда потребитель туп и глуп.
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17.02.2021 13:37 Ответить
Скоро будем платить за передачу мегабайтов в интенете.
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17.02.2021 13:58 Ответить
якщо вони у полі розташовані, то можна панельок сонячних натикати навколо і забезпечити себе електроенергією по 2-3 цента за кВт*год
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17.02.2021 18:33 Ответить
 
 