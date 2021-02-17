Повышение тарифа на передачу электроэнергии может оставить без работы целый город,– эксперт

В случае повышения тарифа на передачу электроэнергии промышленные предприятия вынуждены будут закрываться, без работы останутся жители целых городов.

Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев.

По его словам, очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии станет серьезным ударом для промышленных предприятий и некоторые из них будут вынуждены остановиться. Так, в частности, по его мнению, такая судьба может постичь никелевый комбинат в Побужье. "Никелевый комбинат расположен в чистом поле в Кировоградской области, на границе с Николаевской. У него получается самый большой тариф на передачу. Потому что у Никополя, у Запорожья, которые расположены на сетях облэнерго и каким-то образом могут балансировать за счет большого объема потребления, предварительных договоров. А как бороться одному предприятию? Достаточно сложная ситуация получается. Если у нас что-нибудь случится с этим предприятием - целый город останется без работы", - рассказал Кудрявцев.

Он также подчеркнул, что работникам комбината в Побужье практически невозможно будет найти другую работу, и они окажутся без средств к существованию. "Если в Никополе есть куда пойти людям, в Запорожье есть куда пойти людям пока еще, потому что все остальные тоже такие, с трудом выживают в нынешних условиях", - объяснил Кудрявцев.