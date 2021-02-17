РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10838 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины
24 307 29
контрразведка (486) Россия (91269) СБУ (18685) Харьков (6515) государственная измена (949)

Ученого, передававшего военные секреты Генштабу ВС РФ, приговорили к 12 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ученого, передававшего военные секреты Генштабу ВС РФ, приговорили к 12 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Верховный Суд Украины подтвердил приговор организатору агентурной сети российской военной разведки - 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Летом 2017 контрразведчики спецслужбы выявили и пресекли деятельность завербованного представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ жителя Харькова, ученого, который собирал информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора.

Правоохранители задержали агента при попытке получения секретных сведений от работника Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Орджоникидзевским районным судом Харькова гражданина Украины признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

18.11.2019 Харьковским апелляционным судом приговор первой инстанции оставлен без изменений.

В феврале 2021 Верховный Суд Украины также отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

Продолжается досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети.

Читайте: Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР". ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Молодці що посадили. Інше питання, які є військові таємниці в українського Генштабу від Єрмака та Ерефії?
показать весь комментарий
17.02.2021 12:33
+11
Бубачка обміняє на якогось таксиста.
показать весь комментарий
17.02.2021 12:21
+4
По факту -гандон штопаний. А так мабуть якесь прізвище є...
показать весь комментарий
17.02.2021 12:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубачка обміняє на якогось таксиста.
показать весь комментарий
17.02.2021 12:21 Ответить
Молодці що посадили. Інше питання, які є військові таємниці в українського Генштабу від Єрмака та Ерефії?
показать весь комментарий
17.02.2021 12:33 Ответить
Те , що піймали і дали срок,не сам же прийшов здаватися, яка не яка, але заслуга і його є, так що все правильно, навіть коли і обміняє
показать весь комментарий
17.02.2021 13:36 Ответить
Яка в біса його(Бубачкі) заслуга?! Зраднику ухвалили вирок ще за часів президентства Порошенка. Більше двох років тривав розгляд касаційних скарг.
показать весь комментарий
17.02.2021 14:57 Ответить
в мене є друг, теж вчений (в нього 7 класів освіти), так він за пів-години десятку так намалює - від справжньої не відрізнити!
показать весь комментарий
17.02.2021 12:22 Ответить
Джентльмен удачі?
показать весь комментарий
17.02.2021 12:37 Ответить
Скажи мені, хто твій друг, тоді я скажу, хто ти. Малюєш теж?
показать весь комментарий
17.02.2021 13:58 Ответить
Руцкій мір це присудок інтелекту людини ....
З виду нормальна, а по своїм діям неадекватна.
показать весь комментарий
17.02.2021 12:22 Ответить
не особо.
если человек поймет всю мерзость этого "мирка", то лучше антисоветчика - не найти.
если за попов, то Невзоров в пример - заслушаться мона как грамотно поповщинку множит на ноль то Ученого, передававшего военные секреты Генштабу ВС РФ, приговорили к 12 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 4527
я тоже - ненавижу совок и попов, бо раньше думал "фрицынапале" и "обожеюоже" (*********)
показать весь комментарий
17.02.2021 12:28 Ответить
Орджоникидзевским районным судом Харькова Источник: https://censor.net/ru/n3248418\\\\\\\
Именем чЛенина, Приказываю, срава Сралину - обменять скромного мужичка, который просто что-то писал в гондакте, обмену на 0.1 ополченцев которые просто стреляли, ой, просто стояли на быкпостах, судья Волкожоп, оминь, православный итог заседания, Маша неси бухло, бл? камеру не вык............
показать весь комментарий
17.02.2021 12:24 Ответить
А прізвище в цього "вчьогого" є?
показать весь комментарий
17.02.2021 12:26 Ответить
По факту -гандон штопаний. А так мабуть якесь прізвище є...
показать весь комментарий
17.02.2021 12:36 Ответить
интересно пишут: организатор и агент, агентурная сеть, ученый.... и какие такие сверх секреты это были?! Сміх та й годі, три роки дізнавалися і виносили рішення!!! Всі відомства показують свою лояльність і демонструють "титанічну роботу" з захисту держави....
показать весь комментарий
17.02.2021 12:32 Ответить
Краще прикопали б чи раків покормили б. Ато зараз поміняють на якогось таксиста чи лярву, що "засумувала за рідним краєм"...
показать весь комментарий
17.02.2021 12:34 Ответить
При слуге Коломойского Баканове слуга Путина Козырь на нары не сядет. Главу Офиса президента обвинили в срыве спецоперации СБУ по задержанию «вагнеровцев», воевавших на Донбассе .17 августа 2020
показать весь комментарий
17.02.2021 12:41 Ответить
Видно обошелся за копейки шпион, раз не смог обычную таксу собрать для того чтобы откупиться. Теперь будет сидеть до упора, ведь на сокращения срока в ученых денег тоже не будет...
показать весь комментарий
17.02.2021 12:42 Ответить
МАЛОВАТО ...будет ...
показать весь комментарий
17.02.2021 12:45 Ответить
Вченого зрадник априговорили це добре. А де вироки високопосадовцям, суддям зрадникам ДЕ? Це не добре!
показать весь комментарий
17.02.2021 12:49 Ответить
а коли черга дійде до мертвечука, шуфріча, бойко?
показать весь комментарий
17.02.2021 12:55 Ответить
А че без фамилии???
показать весь комментарий
17.02.2021 13:04 Ответить
СБУ - ЭТО СБОРИЩЕ БЕЗМОЗГЛЫХ ТУПАРЕЙ... И после таких "разоблачений" все больше подозрений, что РУКОВОДСТВО СБУ ЗАВАЛЕНО КАЦАПСКОЙ АГЕНТУРОЙ... ТОЛЬКО ДОЛБОПУСТОГОЛОВЫЕ РАЗОБЛАЧАЮТ! нормальные спецслужбы - ПЕРЕВЕРБОВЫВАЮТ! тем более на канале научно-техническом...
показать весь комментарий
17.02.2021 13:06 Ответить
Ну если только действительно учёный, то Малюське-Пепиське в "местах не столь отдалённых" можно создавать "шарагу", шоб учёность зря не пропадала. А ежели учёный не возжелает корпеть в шараге, то годик в каменоломне - и всё нормуль.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:10 Ответить
В ОП поищите "ученных". Там "вагнер гейт" поболе, чем на 12 лет тянет. Не? Баканов не кусает кормящую руку?
показать весь комментарий
17.02.2021 13:15 Ответить
Чогось зацікавила ця історія і от що я накопав:
(обережно, агресивне русособако ЗМІ)
http://antifashist.online/item/ukrainskoe-pravosudie-ostavilo-umirat-v-tyurme-85-letnego-uchenogo-mehti-logunova.html

А ось і інтерв'ю з фігурантом
https://www.youtube.com/watch?v=yHEbUpLDWlc

Тобто його встигли затримати, дати вирок, і випустити зусиллями ЗЕ ще до зміни курса. Все як і підозрювали дописувачи згори. А Цензор трішки ввели в оману датами, все це дійсно відбувалось але рік тому, дєдушка вже давно відпочиває в РФ.
показать весь комментарий
17.02.2021 14:29 Ответить
Таких екземплярів треба на довічне без права ПОМИЛУВАННЯ
показать весь комментарий
17.02.2021 16:18 Ответить
Расстреляйт пособника свинособак!
показать весь комментарий
17.02.2021 18:32 Ответить
ЭВТАНАЗИЮ ВВОДИТЕ !!!! НАФИГ ЕГО 12 ЛЕТ КОРМИТЬ !!!???
показать весь комментарий
17.02.2021 20:27 Ответить
 
 