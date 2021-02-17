Ученого, передававшего военные секреты Генштабу ВС РФ, приговорили к 12 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Верховный Суд Украины подтвердил приговор организатору агентурной сети российской военной разведки - 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Летом 2017 контрразведчики спецслужбы выявили и пресекли деятельность завербованного представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ жителя Харькова, ученого, который собирал информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора.
Правоохранители задержали агента при попытке получения секретных сведений от работника Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".
Орджоникидзевским районным судом Харькова гражданина Украины признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
18.11.2019 Харьковским апелляционным судом приговор первой инстанции оставлен без изменений.
В феврале 2021 Верховный Суд Украины также отказал в удовлетворении кассационной жалобы.
Продолжается досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети.
Пожалуйста, подождите...
З виду нормальна, а по своїм діям неадекватна.
если человек поймет всю мерзость этого "мирка", то лучше антисоветчика - не найти.
если за попов, то Невзоров в пример - заслушаться мона как грамотно поповщинку множит на ноль то
я тоже - ненавижу совок и попов, бо раньше думал "фрицынапале" и "обожеюоже" (*********)
Именем чЛенина, Приказываю, срава Сралину - обменять скромного мужичка, который просто что-то писал в гондакте, обмену на 0.1 ополченцев которые просто стреляли, ой, просто стояли на быкпостах, судья Волкожоп, оминь, православный итог заседания, Маша неси бухло, бл? камеру не вык............
(обережно, агресивне русособако ЗМІ)
http://antifashist.online/item/ukrainskoe-pravosudie-ostavilo-umirat-v-tyurme-85-letnego-uchenogo-mehti-logunova.html
А ось і інтерв'ю з фігурантом
https://www.youtube.com/watch?v=yHEbUpLDWlc
Тобто його встигли затримати, дати вирок, і випустити зусиллями ЗЕ ще до зміни курса. Все як і підозрювали дописувачи згори. А Цензор трішки ввели в оману датами, все це дійсно відбувалось але рік тому, дєдушка вже давно відпочиває в РФ.