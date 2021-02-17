Если с COVID-вакцинацией возникнут проблемы, можно будет ставить вопрос отставки Степанова на обсуждение, - "слуга народа" Кравчук

Депутатская фракция "Слуга народа" может поставить на обсуждение вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, если начало процесса вакцинации от COVID-19 не будет начато на текущей неделе и не будет организовано надлежащим образом.

Об этом сказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук во время брифинга в среду, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я наблюдаю, что таких народных депутатов, которые уже хотели бы отправить министра Степанова в отставку, становится больше. Поэтому мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины, и дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если увидим, что и там есть проблемы, тогда, очевидно, можно будет ставить этот вопрос, но, по крайней мере, на обсуждение во фракции", - отметила Кравчук.

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