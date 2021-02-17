Если с COVID-вакцинацией возникнут проблемы, можно будет ставить вопрос отставки Степанова на обсуждение, - "слуга народа" Кравчук
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Депутатская фракция "Слуга народа" может поставить на обсуждение вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, если начало процесса вакцинации от COVID-19 не будет начато на текущей неделе и не будет организовано надлежащим образом.
Об этом сказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук во время брифинга в среду, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я наблюдаю, что таких народных депутатов, которые уже хотели бы отправить министра Степанова в отставку, становится больше. Поэтому мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины, и дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если увидим, что и там есть проблемы, тогда, очевидно, можно будет ставить этот вопрос, но, по крайней мере, на обсуждение во фракции", - отметила Кравчук.
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У пфайзера 92 процента. Немцы начинают массово изготавливать Пфайзер. В очередь надо сейчас становится, чтобы летом уже было. Своих тест систем у нас нет, полный провал. Завтра будет смертность за декабрь. Степанов опять будет рассказывать про другие болезни. Если в ноябре было 20 тысяч излишней смертности, по сравнению с октябрем