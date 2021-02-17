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Крым (26017) обыск (1845) ФСБ (1863) крымские татары (2689)

Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму

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Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму

Представительство президента Украины в Автономной Республики Крым осуждает обыски российских силовиков у крымских татар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Представительства в Facebook.

"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает очередные действия Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, направленные на преследование граждан исключительно за их политическую позицию или религию, которую они исповедуют. Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, а настоящая цель оккупанта - уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму. Команда Представительства фиксирует каждый случай незаконного политического преследования, осуществляемые оккупационными администрациями и передает информацию в правоохранительные органы, а также использует ее в работе на национальном и международном уровнях", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 17 февраля в Крыму началось с серии обысков в домах крымских татар и дальнейших задержаний в Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Севастополе и в Советском районе.

Первые сообщения о незаконных действиях силовиков на территории временно оккупированного Крымского полуострова начали поступать в 4 утра.

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"Крымская солидарность" сообщает, что обыски проходили у активистов: Махамадаминова Абдулбория Махамадина оглы, Эюпова Азмата
Ялкабова Тимура Муминовича, Федорова Олега, Ибрагимова Эрнеста, Сейдаметова Ленура, Шихаметова Яшара.

Среди задержанных участник протеста на Красной площади в Москве Азмат Эюпов, а также активист инициативы "Крымское детство" Эрнест Ибрагимов.

Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму 01
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Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1815
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17.02.2021 12:42
+3
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6367
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17.02.2021 12:56
+2
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5447
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17.02.2021 12:50
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СРОЧНО!!! найти глаза путина - и пристально в них посмотреть!!!!
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17.02.2021 12:34 Ответить
Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7045
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17.02.2021 12:39 Ответить
Так. Це було неможливо. Іловайськ, Дебальцево, склади з БК, Іл із десантного, свинарчуки...
Сивий зрадник і мародер має сидіти довічно.
Камінь.
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17.02.2021 12:45 Ответить
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1467
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17.02.2021 12:47 Ответить
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8156
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17.02.2021 12:48 Ответить
Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1815
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17.02.2021 12:42 Ответить
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6367
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17.02.2021 12:56 Ответить
это не военное преступление,это геноцид.кстати ты вова вносиш свою лепту уничтожая единственный телеканал крымлы АТР,лишая его финансирования.
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17.02.2021 12:43 Ответить
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4467
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17.02.2021 12:43 Ответить
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3206
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17.02.2021 12:49 Ответить
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5447
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17.02.2021 12:50 Ответить
Що тупе ***********, бздишь нашого Пороху?
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17.02.2021 13:36 Ответить
то це беда, так беда, и що зеля не может путену выговор сделать, бо авторитетней? авторитет зели сейчас, как николы высок и должен раздавить авторитет путена, як молот скорлупу
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17.02.2021 13:21 Ответить
 
 