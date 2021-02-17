Убыток превысил 5 млрд грн: три парламентские фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Более 15 депутатов из 5 парламентских фракций и групп призвали спикера Дмитрия Разумкова содействовать рассмотрению законопроекта о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси на ближайшем пленарном заседании.
Об этом говорится в копии обращения депутатов, которую обнародовал заместитель главы комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.
Речь идет о законопроекте №4493, зарегистрированном в парламенте еще 14 декабря 2020 г. "С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн", - говорится в обращении депутатов.
Призыв к Разумкову немедленно рассмотреть законопроект о запрете импорта подписали, в частности Юлия Тимошенко, Степан Кубив, Тарас Батенко, Сергей Шахов и другие.
Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также с января Украина закупает электроэнергию на Белорусской АЭС режима Лукашенко. Основным импортером российской электроэнергии является компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука. С начала года импортировано 450 млн кВт час российской электроэнергии на сумму 700 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Но что это меняет: зеленский - подстилка Пинчука, Коломойского и Ахметова, а среднестатистическому зебилу на хлеб придется мазать платежку. Все остальное осталось прежним.
Спасібо зебілам і їх мудрому вибору...
Но тут появился зеленский...
Беспрецедентная операция словацкой полиции
13. 03. 2020 13:53 |
Рано утром в среду сотрудники словацкого Национального агентства по борьбе с преступлениями - NAKA начали невиданную ранее крупномасштабную акцию по задержанию представителей судебного корпуса, подозреваемых в сотрудничестве с содержащимся под стражей бизнесменом Марианом Кочнером, обвиняемым в организации убийства молодого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Задержания в рамках полицейской операции под названием «Буря» прошли сразу в нескольких городах республики. В результате временно под стражей оказались 13 действующих судей, одна бывшая судья, одна представительница коммерческого арбитражного суда, адвокат и два гражданских лица. Таким образом по прошествии всего лишь нескольких дней после парламентских выборов, словацкие правоохранительные органы начали практическую борьбу за очищение рядов судебной системы страны, о которой много говорили оппозиционные кандидаты в ходе предвыборной кампании. Как и ожидалось, самой крупной «рыбой» сотрудников NAKA стала бывшая государственный секретарь министерства юстиции Моника Янковска. Не менее громким можно назвать и задержание заместителя председателя Верховного суда республики Ярмилы Урбанцовой, которая к тому же в последнее время исполняла обязанности председателя этой высшей судебной инстанции. Примечательно, что в системе словацкой юстиции такой беспрецедентой ситуации не было в ее новейшей истории вообще. Она даже не предусмотрена соответствующим законодательством, регламентирующим работу судов.
Полиция начала расследование деятельности судей после того, как в рамках изучения материалов, связанных с убийством журналиста Куциака, была установлена интенсивная коммуникация с помощью зашифрованного мобильного приложения Threema многочисленных судебных работников разного уровня с обвиняемым по делу предпринимателем Кочнером. Выяснилось, что он активно использовал в своих отношениях с судьями шантаж, подкуп и другие методы влияния на принятие ими важных для него судебных решений. Например, самыми тесными «деловыми отношениями» с Кочнером отличился заместитель председателя районного суда Братислава-1 Владимир Скленка, который практически в постоянном режиме обменивался с предпринимателем сообщениями, касающимися различных судебных дел. Судя по тому, что Скленка в ходе полицейской операции «Буря» не был задержан, в прессе высказывается небезосновательное предположение о том, что в эти дни он активно сотрудничает со следствием. Несмотря на то, что действия сотрудников NAKA вызвали в обществе большой положительный резонанс, словацкая пресса задается вопросом - почему операция «Буря» прошла лишь на этой неделе, если огромный поток информации, компромитирующей целый ряд судей, поступал в органы полиции уже в течение нескольких последних месяцев? Министр юстиции Габор Гал также заявил о том, что ожидал от органов полиции более оперативных действий.
Сразу же после задержания подозреваемых судей перевезли в Нитру, где в центральном оффисе NAKA прошли их допросы. Некоторые из задержанных были потом переправлены в Кошице, где Конституционный суд должен в течение 48 часов вынести постановление о взятии их под стражу. Без решения Конституционного суда полиция судебных работников задержать не имеет права. После получения согласия Конституционного суда о возможном взятии их под стражу должен принять решение Специальный уголовный суд, причем тоже в течение 48 часов. Только после этого станет ясно, окажутся ли недобросовестные и скомпромитировавшие себя судьи под надзором органов правопорядка. Сегодня такая вероятность развития событий очень высока.
Особенно классно если он украл его у тебя
Или это умышленная диверсия?
Не законопроект нужно рассматривать, а в тюрьму сажать виновных.
Суки...
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12 января 2021 года первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности[55], 16 января отключен от сети после срабатывания системы защиты. 21 января энергоблок был снова подключен в сеть
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собственно вы ЭЭ РФ через прокладку БР покупали, Станция практически весь январь не работала