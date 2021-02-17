Если до конца недели вакцины в Украине не будет, то нардепы поднимут вопрос увольнения Степанова, - "слуга народа" Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если к концу недели в Украине не начнется вакцинация, то главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Гетманцев согласился, что Министерство здравоохранения не уложилось в сроки, которые были определены для начала вакцинации в стране.

"Министерство не справилось с теми сроками, о которых они говорили. Но, с другой стороны, мы уже имеем официальное заявление министра Степанова о том, что до конца недели вакцинация начнется. Есть некоторые технические препятствия, но так или иначе вакцинация будет", - отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что если кампания не стартует к установленному сроку, то нардепы поднимут вопрос увольнения главы ведомства.

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При этом нардеп добавил, что вопрос отставки Степанова сегодня не обсуждается вообще. Это просто "предложение" реакции на то, что министр здравоохранения своевременно не начал вакцинацию.

Хоть сам Гетманцев не убежден, что именно такое решение нужно будет принимать. По его мнению, отсрочка вакцинации с 15 на 20 или 22 число не является решающим для противодействия коронавирусу. Но вместе с тем нардеп отметил, что каждый чиновник должен выполнять свои обещания.

"А что нам еще остается? Поменяем на того человека, который будет вовремя выполнять все то, что он сам на себя брал. Если чиновник что-то обещает, то он определенно должен это выполнять", - сказал нардеп.

Ранее Степанов заявил, что вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней.

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