Если до конца недели вакцины в Украине не будет, то нардепы поднимут вопрос увольнения Степанова, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если к концу недели в Украине не начнется вакцинация, то главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Гетманцев согласился, что Министерство здравоохранения не уложилось в сроки, которые были определены для начала вакцинации в стране.
"Министерство не справилось с теми сроками, о которых они говорили. Но, с другой стороны, мы уже имеем официальное заявление министра Степанова о том, что до конца недели вакцинация начнется. Есть некоторые технические препятствия, но так или иначе вакцинация будет", - отметил он.
Гетманцев подчеркнул, что если кампания не стартует к установленному сроку, то нардепы поднимут вопрос увольнения главы ведомства.
При этом нардеп добавил, что вопрос отставки Степанова сегодня не обсуждается вообще. Это просто "предложение" реакции на то, что министр здравоохранения своевременно не начал вакцинацию.
Хоть сам Гетманцев не убежден, что именно такое решение нужно будет принимать. По его мнению, отсрочка вакцинации с 15 на 20 или 22 число не является решающим для противодействия коронавирусу. Но вместе с тем нардеп отметил, что каждый чиновник должен выполнять свои обещания.
"А что нам еще остается? Поменяем на того человека, который будет вовремя выполнять все то, что он сам на себя брал. Если чиновник что-то обещает, то он определенно должен это выполнять", - сказал нардеп.
Ранее Степанов заявил, что вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней.
Пожалуйста, подождите...
(не приведи Господь)
это что за покемон, шо европейскую... ну да, у нас членоземов две трети в мире - Байден, не завидуй - усадил после Бангладеш и Конго и Заира и Тегусигальпы, столицы вроде Гондураса.
Стебанов, ану-ка, попробуй тока? обосравшись так = увольнение? ВЫ там бл?*, очемели что-ли???
Вообще-то єто он брал под "личный контроль".
Аналитики JP Morgan заявили, что пандемия может закончиться через 40-70 дней на эффективном вакцинировании.
Хороший пример дает не только Израиль, но и Великобритания. В последней первый укол сделали уже более 15 млн.чел. (22% населения страны).
Отдельно отметим, что статистика повсеместно показывает спад пандемии.
Dima Bekinin
Тем временем в Украине вакцинировано: 0 человек.
Напомню, что именно пан Степанов, будучи главой МОЗ, принял документы на регистрацию производства «Спутника» на одном из предприятий семьи Богатырёвых «Біолік»
И еще напомню, что среди всех стран в Европе, вакцинацию не начали до сих пор только мастера спорта Украины и Черногории.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3464715.html
Власне, усе як завжди. Вони не можуть не обгидитись. Йо*ане шапіто.
Міністерство охорони здоров'я придбало валюти на 1,3 млрд грн, щоб розрахуватися за вакцину проти Covid-19.
Трансакція зафіксована 9 лютого на офіційному порталі публічних фінансів. Це вже другий відомий офіційний транш за вакцину.
Раніше, StateWatch публікував інформація про аванс у розмірі 964,3 млн грн, сплачений «Лекхіму» за китайську вакцину CoronaVac.
Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський звернув увагу, що з держбюджету України вже витратила 2,3 мільярди на вакцину, якої досі не доставили.
«Достеменно, скільки таких траншів було - не відомо. На сайті МОЗ немає ані речення про те, кому, за яку саме вакцину, і на яких умовах сплачено 1,3 млрд грн.
Навіть попри шалену увагу ЗМІ, депутатів та НАБУ, міністр Максим Степанов продовжує платити кошти за вакцину в атмосфері таємничості.
Вибачте, але що купують українцями за їх же податки, це точно не державний секрет. І ми маємо право знати, чим нас будуть прищепляти… і коли», - Написав Канєвський на своїй сторінці у Фейсбук.
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народу конечно многовато, многие приходят целыми группами от работы.
ну делают быстро - заняло всего 15 минут, вместе с регистрацией и собственно уколом вакциной.
17.02.2021, 16:16 • 334 • 2
"27 января мне позвонил Виталий Кличко и клятвенно пообещал, что уже в течении двух-трех недель он привезёт в Киев вакцину от коронавируса. Мой аргумент о том, что во все мире дефицит вакцины он отмел, как малозначащий факт, а он её привезёт.
Правда Виталий не смог назвать мне ни производителя вакцины, ни её цены. Я улыбнулся и сказал, что он ничего не привезёт, но я готов три недели подождать. Подождал. Вакцины нет. Как нет её и от Степанова. Громкие обещания так и остались пустым сотрясением воздуха, а я в очередной раз оказался прав, когда чётко указал на то, что это банальный пиар", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
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"С утра я дважды набрал Кличко, чтоб спросить, как ситуация с доставкой вакцины? Но он не взял трубку. И это логично. А что бы он мне сказал? Что это была его попытка начать президентскую компанию с того, что он залихватски пообещал привезти вакцину? Так надо же не только обещать, но и делать. Или он думал, что все забудут? Так я не забыл. А ещё я так и не получил от Кличко название вакцины, которую он якобы хотел привезти и её цену. Потому что нельзя назвать то, чего у тебя нет. Я почему был такой уверенный в том, что и Кличко и Степанов занимаются пиаром? Потому что я проанализировал ситуацию с дефицитом производства вакцины и с тем, что страны, которые резервировали её заранее, в отличие от Украины, не получают вакцину в полном объёме. А еще сделал несколько звонков в Эстонию, Израиль, Францию и Германию. И получил информацию, которая подтвердила мои выводы. Видимо для Кличко и Степанова это слишком сложный алгоритм. Хотя все же во имя пиара. А санврач Ляшко вообще скатился до банального вруна и подпевалы власти, который знает, что вакцины не будет, но говорит обратное. Тьфу.
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Есть правда ещё один нюанс в этой истории. 21 декабря в ЕС была официально сертифицирована вакцина BNT162b2, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Та самая вакцина, которая в количестве 117 000 доз должна поступить в Украину и до сих пор не получила сертификат и лишь вчера была подана на сертификацию. Почему? Потому что некомпетентные люди у руля Украины. Забыли связаться с производителями, забыли забронировать квоты вакцины, забыли закупить специальные шприцы, забыли сертифицировать вакцину. Не забыли только попиариться на этом и потратить, без тендеров, деньги на дороги из фонда по противодействию COVID-19. А могли бы на эти деньги закупить вакцину. Но наивные избиратели ждут от них чуда. Чудес не бывает. Бывает заслуженный результат после качественно проделанной работы. Вот, кого избрали, вот так они и наработали", - завершает Береза.