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Украина вернется к карантинному зонированию 22 февраля, сам карантин продлен до 30 апреля, - Шмыгаль (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина вернется к карантинному зонированию 22 февраля, сам карантин продлен до 30 апреля, - Шмыгаль (обновлено)

В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения.

"Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", - говорится в сообщении.

Как передает Интерфакс-Украина, согласно соответствующему проекту постановления, вернуться к режиму карантина с четырьмя уровнями эпидемиологической опасности – "зеленый", "желтый", оранжевый" и "красный" - намечено с 22 февраля.

В то же время сам карантин будет продлен с конца февраля до 30 апреля этого года.

Также читайте: Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС 2-3 марта, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Шоб сделать хорошо, нужно сначала сделать плохо, а потом как было...
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17.02.2021 13:19 Ответить
но.....со страдальческим выражением лица и героическими рассказами
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17.02.2021 13:23 Ответить
шмигаль, ссучене ахмєтовське чючєло, яке зонірованіє, в країні немає ні епідемії, ні пандемії.
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17.02.2021 13:23 Ответить
Бедные кафе и рестораны . А как на счёт запотевшего общественного транспорта ?
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17.02.2021 13:23 Ответить
Пока не снимите намордники всю жизнь больными будете
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17.02.2021 16:12 Ответить
 
 