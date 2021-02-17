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Признание парламентом Революции Достоинства не даст возможности называть ее в судах как-то по-другому, - Устинова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Признание парламентом Революции Достоинства не даст возможности называть ее в судах как-то по-другому, - Устинова

Заявление Верховной Рады относительно политической оценки Революции Достоинства дает правовые основания говорить, что это было историческое событие.

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ один из авторов постановления, нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"Если ЕСПЧ еще в 2015 году признал Революцию Достоинства историческим событием, частью процесса становления государства, то Верховная Рада это не сделала. Соответственно, сейчас, и вы видите на примере ОАСК, где Портнов заставил исключить из учебников Украины и никогда не вспоминать Революцию Достоинства как государственное событие, а как переворот... это сейчас снимает все эти возможные инсинуации в судах. То есть, когда на законодательном уровне есть четкое определение чем это было, очень трудно в суде потом играть по-другому. Что в международном, что в местном", - сказала Устинова.

По ее словам, в суде нельзя будет назвать события на Майдане "переворотом".

"В суде невозможно будет это сделать, потому что это уже официально на законодательном уровне закреплено. Есть постановление Верховной Рады, которая четко определяет, чем было это событие, кто были участники Революции Достоинства и, что осуждает противоправные деяния отдельных работников милиции, судов, прокуратуры и должностных лиц", - сказала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах "дел Майдана"

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 февраля, парламент признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. "За" проголосовали 295 народных депутатов, против - 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане
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Топ комментарии
+14
Шоб ні одна прокацаплена падлюка з жопоблоків всяких, навіть не думала відкрити свого вонючого рота, в якому повно *********** випорожнень і не воняти про якийсь там пєрєвАрот! СЛАВА УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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17.02.2021 13:29
+7
Сім років назад революцію потрібно було завершити гірляндами корупціонерів на ліхтарях і зараз не потрібно було б доводити що "революція" взагалі мала місце. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 2351
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17.02.2021 13:43
+6
Это нужно было сделать СЕМЬ лет назад ,но лучше поздно чем никогда ...
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17.02.2021 13:36
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вот поди сейчас и разберись - где парламент, а где достоинство, слошь лакеи да гыднота
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17.02.2021 13:25 Ответить
Шоб ні одна прокацаплена падлюка з жопоблоків всяких, навіть не думала відкрити свого вонючого рота, в якому повно *********** випорожнень і не воняти про якийсь там пєрєвАрот! СЛАВА УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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17.02.2021 13:29 Ответить
Уверен на 100%, что это продолжение того, что случилось 2 недели назад:
Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 9859
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17.02.2021 13:35 Ответить
ага... самый-самый присамый сильный удар. А закрытие всяких мэйл.сру, одноглазников, контактов это была фигня.
Просто в конце 2018/начале 2019 кацапы начали подымать голову (с чего бы это? неужели это как-то связано с выполнением населения Украины требований *****?), а тут сопля чувствует, что пистона ей могут вставить с разных сторон и пришел к кучмовско/януковской политике многовекторности. В основном все векторы направлены ему в офшоры.
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17.02.2021 14:18 Ответить
Не скоро, а вот скоро зебильё (пока ещё не всё) получит санкции от Байдена. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 1240
Тогда успокоишься ты сам. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 7671
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18.02.2021 14:28 Ответить
Только после того, как твоё }{уйло сдохнет. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 5856
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18.02.2021 17:54 Ответить
Это нужно было сделать СЕМЬ лет назад ,но лучше поздно чем никогда ...
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17.02.2021 13:36 Ответить
Да, СН показали, что реклама Вовкой продукции Рошен не проходит для слуг зря! Они проголосовали за идеи Пороха.
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17.02.2021 14:02 Ответить
Сім років назад революцію потрібно було завершити гірляндами корупціонерів на ліхтарях і зараз не потрібно було б доводити що "революція" взагалі мала місце. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 2351
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17.02.2021 13:43 Ответить
Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 9859
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17.02.2021 14:17 Ответить
За цей законопроект не проголосувало 17 депутатів із ОПЗЖ і один із Слуги Народу!
Хто ці падлюки, народ повинен знати, хто має інформацію обнародуйте!
Щоб земля горіла під ногами цих падлюк!!!
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17.02.2021 13:57 Ответить
Ну от СН это мог быть тока засланный казачок Бужанский, после вытуренного оттуда Дубинского, других таких откровенных опизжистов там больше не осталось...
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17.02.2021 14:14 Ответить
це - маланський кізячок, з т.з. сінайського казачого полку..
А якщо без жартів, то цю потовору вже зачекався кобздон
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17.02.2021 14:19 Ответить
Мені вже можна не боятися що мене закриють як уасника "держперевороту"??)
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17.02.2021 15:07 Ответить
Да, да,конечно. У Чорновол на руках обвинение с формулировкой-" участь у масових заворушеннях, направлених на повалення влади, погромах, насильством проти осіб....", так шо есть рекламные постановления ВР, а есть статьи УПК, и их никто не отменял и не собирается.
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17.02.2021 21:57 Ответить
шо делается. под триста голосов. только только ермак в страхе перед байденом животворящем ослабил вожжи, и понеслось. забужанский как лось сохатый, сжался и исходит зеленым поносом. диктовну прорвало, все будет окей. надолго ли ?
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17.02.2021 22:28 Ответить
Ветеран АТО: нет прощения тем чудовищам, кто устроил сафари в центре Киева

Как информирует Replyua.net, ветеран АТО, блогер Алексей Петров пишет на своей странице в Facebook, семь лет назад протестующих на Майдане начали расстреливать. Десятки гражданских людей с палками в руках погибли в центре Киева. Снайперы в черном били на выбор, с расстояния в сотню метров можно перечислить веснушки на лице человека. Снайперы в черном, среди которых нет сомнений были и русские, потому что откуда таковая не человечная жестокость, раз за разом нажимали спусковые крючки. Выстрел, гильза звякнула на асфальте и на землю упал человек. Простреленный железный шлем слетел с головы. И тоненькая струйка крови пульсируя начала вытекать на асфальт.

«Когда мне начинают рассказывать российскую народную сказку «Государственный переворот», у меня желание притащить этого человека к могиле Сергея Нигояна, поставить на колени и заставить громко сказать дату гибели. А потом к могиле Михаила Жизневского, и сделать то же самое. И чтобы навсегда выучил, сколько было лет Роману Гурику и Устиму Голоднюку», - написал Петров.

Он добавляет, нет прощения тем чудовищам, кто устроил сафари в центре Киева - расстреливал людей, забивал насмерть, похищал, пытал, а уже после убивал. Нет прощения тем, кто отдавал приказы «Беркуту» забивать людей на смерть, нет прощения тем, кто выполнял эти приказы. И слава Всевышнему, вчера Верховная Рада наконец-то приняла постановление, которое четко называет события зимы 2013-2014 годов своим настоящим именем - Революцией Достоинства! Так и никак иначе. Событие, которое разбудило нацию, событие, которое изменило историю Украины, событие, которое еще раз напомнило, чего мы стоим.

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18.02.2021 08:19 Ответить
 
 