Признание парламентом Революции Достоинства не даст возможности называть ее в судах как-то по-другому, - Устинова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заявление Верховной Рады относительно политической оценки Революции Достоинства дает правовые основания говорить, что это было историческое событие.
Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ один из авторов постановления, нардеп "Голоса" Александра Устинова.
"Если ЕСПЧ еще в 2015 году признал Революцию Достоинства историческим событием, частью процесса становления государства, то Верховная Рада это не сделала. Соответственно, сейчас, и вы видите на примере ОАСК, где Портнов заставил исключить из учебников Украины и никогда не вспоминать Революцию Достоинства как государственное событие, а как переворот... это сейчас снимает все эти возможные инсинуации в судах. То есть, когда на законодательном уровне есть четкое определение чем это было, очень трудно в суде потом играть по-другому. Что в международном, что в местном", - сказала Устинова.
По ее словам, в суде нельзя будет назвать события на Майдане "переворотом".
"В суде невозможно будет это сделать, потому что это уже официально на законодательном уровне закреплено. Есть постановление Верховной Рады, которая четко определяет, чем было это событие, кто были участники Революции Достоинства и, что осуждает противоправные деяния отдельных работников милиции, судов, прокуратуры и должностных лиц", - сказала нардеп.
Как сообщалось ранее, сегодня, 17 февраля, парламент признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. "За" проголосовали 295 народных депутатов, против - 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.
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Просто в конце 2018/начале 2019 кацапы начали подымать голову (с чего бы это? неужели это как-то связано с выполнением населения Украины требований *****?), а тут сопля чувствует, что пистона ей могут вставить с разных сторон и пришел к кучмовско/януковской политике многовекторности. В основном все векторы направлены ему в офшоры.
Тогда успокоишься ты сам.
Хто ці падлюки, народ повинен знати, хто має інформацію обнародуйте!
Щоб земля горіла під ногами цих падлюк!!!
А якщо без жартів, то цю потовору вже зачекався кобздон
Как информирует Replyua.net, ветеран АТО, блогер Алексей Петров пишет на своей странице в Facebook, семь лет назад протестующих на Майдане начали расстреливать. Десятки гражданских людей с палками в руках погибли в центре Киева. Снайперы в черном били на выбор, с расстояния в сотню метров можно перечислить веснушки на лице человека. Снайперы в черном, среди которых нет сомнений были и русские, потому что откуда таковая не человечная жестокость, раз за разом нажимали спусковые крючки. Выстрел, гильза звякнула на асфальте и на землю упал человек. Простреленный железный шлем слетел с головы. И тоненькая струйка крови пульсируя начала вытекать на асфальт.
«Когда мне начинают рассказывать российскую народную сказку «Государственный переворот», у меня желание притащить этого человека к могиле Сергея Нигояна, поставить на колени и заставить громко сказать дату гибели. А потом к могиле Михаила Жизневского, и сделать то же самое. И чтобы навсегда выучил, сколько было лет Роману Гурику и Устиму Голоднюку», - написал Петров.
Он добавляет, нет прощения тем чудовищам, кто устроил сафари в центре Киева - расстреливал людей, забивал насмерть, похищал, пытал, а уже после убивал. Нет прощения тем, кто отдавал приказы «Беркуту» забивать людей на смерть, нет прощения тем, кто выполнял эти приказы. И слава Всевышнему, вчера Верховная Рада наконец-то приняла постановление, которое четко называет события зимы 2013-2014 годов своим настоящим именем - Революцией Достоинства! Так и никак иначе. Событие, которое разбудило нацию, событие, которое изменило историю Украины, событие, которое еще раз напомнило, чего мы стоим.
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