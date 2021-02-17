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Новости Политика Украины
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денонсация (57) Кабмин (13801) СНГ (424)

Кабмин денонсировал еще одно соглашение с СНГ: о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин денонсировал еще одно соглашение с СНГ: о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи

Кабинет Министров Украины вышел из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данное соглашение было подписано 9 октября 1992 года, в Бишкеке (Кыргызстан).

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Подписанты документа договорились координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.

Отмечается, что за период с момента подписания Соглашение для Украины оно не было практически реализовано.

Кроме того, в правительстве подчеркивают, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.
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Топ комментарии
+1
Краще забороніть купувати ліктрічество у окупантів та інше вугілля.
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17.02.2021 13:41
+1
Не прошло и семи лет .
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17.02.2021 13:41
+1
Там бабло . Они не готовы .
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17.02.2021 13:42
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Краще забороніть купувати ліктрічество у окупантів та інше вугілля.
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17.02.2021 13:41 Ответить
Там бабло . Они не готовы .
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17.02.2021 13:42 Ответить
Та да, чумадан вже занесли.
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17.02.2021 13:46 Ответить
ну почему же, неготовы!? Посмотрите на великого энергетика, угробившего производителя э/э, пана Геруса. Как он в прыжке переобувается. Буквально на днях, оно заявило, что будет принят закон о запрете покупки э/э виз Курятника и Белоруси.
Тупиковая ветка политиуи "Загляни в очко северному соседу" подходит к концу. Тем более, что эти предприятия уже сейчас можно приобрести за смешные деньги - это то чего герус и ко и добивались.
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17.02.2021 13:50 Ответить
Не прошло и семи лет .
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17.02.2021 13:41 Ответить
а много еще осталось???
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17.02.2021 13:46 Ответить
та шо они там все тянут, як кита за хвист, порвали бы усе разом и не церемонились перед москалями
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17.02.2021 13:56 Ответить
Кого за "хвист"?))
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17.02.2021 14:06 Ответить
Радость-то какая. Блеать,какой нах снг?!
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17.02.2021 14:05 Ответить
Я, года два назад, читал вью зкс - министра энергетики, времен Януковича. Он говорил страшные вещи. Тогда, с его слов, ресурс был выработан у 70% блоков АЭС, и продлевался без соответствующего регламента, просто на бумаге.
Из окна моей квартиры, видно ЗАЭС, там ТВЭЛы американские используют, так там постоянные отключения В Украине никакие электростанции, давным давно не строятся, и толком не обслуживаются. Белорусам спасибо надо сказать, что излишками делятся.
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17.02.2021 14:17 Ответить
ну как не повлияет, а как они посылки теперь будут получать ?
валенки и прочую теплую одежду например ?
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17.02.2021 17:21 Ответить
 
 