Рассмотрение "дел Майдана" в судах: в "Слуге народа" хотят урегулировать процедуру заочного ареста до июля

В парламенте рассчитывают до июля рассмотреть во втором чтении законопроект №2164 об урегулировании процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана".

Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в Украине нет доведенных до конца уголовных производств в "делах Майдана" в отношении лиц, находящихся за пределами страны, поскольку не урегулирован вопрос заочного ареста. По словам Монастырского, институт заочного досудебного расследования существует с 2014 года, однако он предполагает открытие производства только после объявления человека в международный розыск.

"А Интерпол квалифицирует любое уголовное производство, связанное с войной на востоке, с оккупированным Крымом, как производства с пометкой "политические"... и поэтому не выставляет в международный розыск", - рассказал Монастырский.

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По его словам, поэтому правоохранители с 2014 года собирают доказательства, но не могут привлечь к ответственности лиц, находящихся за пределами Украины.

"Каждый год, когда приходит годовщина Майдана мы снова слышим: объявлены подозрения, но только тем, кто находится в Украине, кого можно задержать. Фактически, никаких нормальных производств, доведенных до конца по лицам, совершившим преступления и находятся за пределами - нет. Редким исключением является дело о Януковиче. Поэтому этот институт снимет возможности привлечения межгосударственного розыска, откроет возможность достаточно быстро привести это в стадию судебного разбирательства. И я думаю, что если мы примем его в этом году, то уже в следующем реально сможем сказать, что те лица, которые виновны или подозреваются в совершении преступлений по Майдану, их дела будут в суде... Когда мы сможем вынести законопроект в зал? Я думаю, что в течение этой сессии - до июля месяца - этот закон может оказаться ко второму чтению в зале. Наибольший срок - это осень этого года", - сказал Монастырский.

Ранее Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах "дел Майдана"

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