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Кабмин установил "желтый" уровень эпидопасности на всей территории Украины с 24 февраля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин установил

Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 30 апреля 2021 года и установил "желтый" уровень эпидопасности на всей территории Украины с 24 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление правительство с однодневной доработкой утвердило на заседании в среду.

"Мы предлагаем продлить на территории Украины срок действия карантина до 30 апреля 2021 года и установить адаптивный карантин с внедрением уровней эпидопасности. Предлагаем распределение на четыре уровня – зеленый, желтый, оранжевый и красный", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

По его словам, "желтый" уровень эпидопасности – это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями.

"Желтый" уровень – будет базовым для всей страны, пока мы не достигнем "зеленого" или "красного" уровня. Это те ограничения, которые действуют на сегодняшней день с некоторыми послаблениями", - объяснил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вернется к карантинному зонированию 22 февраля, сам карантин продлен до 30 апреля, - Шмыгаль (обновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Желтый уровень по всей стране говорите, и в Ивано-Франковской области тоже?

"В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов"
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17.02.2021 14:15 Ответить
все нормально: вся страна в желтой, Ив-Франковская в красной. у тебя недержание. Он же туда поехал чи Ляшко, пока ознакомился и вот принял решение - красная.
https://censor.net/ru/news/3248463/v_ivanofrankovskoyi_oblasti_ujestochili_karantin_do_krasnogo_urovnya_izza_kriticheskoyi_situatsii_s
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17.02.2021 15:23 Ответить
А мы давно на ты?
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17.02.2021 16:54 Ответить
чи навчились давать людям час на вхід у карантин? прогрес.
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17.02.2021 14:26 Ответить
У меня разрыв парадигмы восприятия! Они же трубили, что идет снижение заражаемости! Где я?
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17.02.2021 15:00 Ответить
ну идет снижение по Украине окромя ІВ-Фанковской. Вот уже в красной зоне. https://censor.net/ru/news/3248463/v_ivanofrankovskoyi_oblasti_ujestochili_karantin_do_krasnogo_urovnya_izza_kriticheskoyi_situatsii_s
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17.02.2021 15:21 Ответить
Головне,що ОАЕ позеленіли і тепер знаходяться
в зеленій зоні!
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17.02.2021 16:32 Ответить
 
 