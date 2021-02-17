Кабмин установил "желтый" уровень эпидопасности на всей территории Украины с 24 февраля

Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 30 апреля 2021 года и установил "желтый" уровень эпидопасности на всей территории Украины с 24 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление правительство с однодневной доработкой утвердило на заседании в среду.

"Мы предлагаем продлить на территории Украины срок действия карантина до 30 апреля 2021 года и установить адаптивный карантин с внедрением уровней эпидопасности. Предлагаем распределение на четыре уровня – зеленый, желтый, оранжевый и красный", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

По его словам, "желтый" уровень эпидопасности – это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями.

"Желтый" уровень – будет базовым для всей страны, пока мы не достигнем "зеленого" или "красного" уровня. Это те ограничения, которые действуют на сегодняшней день с некоторыми послаблениями", - объяснил Степанов.

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