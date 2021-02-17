Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина""

Президент РФ Владимир Путин считает, что противники строительства газопровода "Северный поток 2" стремятся заставить Россию заплатить за "их геополитический проект "Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Почему так все крутится вокруг "Северного потока – 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина", вот и все", - сказал он.

Вместе с тем, президент РФ не уточнил, что именно он имеет ввиду говоря о неком "геополитическом проекте" Запада.

"На самом деле все достаточно примитивно, всё просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живём", - резюмировал Путин.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы"и думает над санкциями для его прекращения.

Глава МИД Германии Маас в свою очередь заявил, что отмена строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ.

6 февраля возобновилась укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток-2" в водах Дании, остановленная почти полтора года назад из-за американских санкций.