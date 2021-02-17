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Новости За рубежом
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геополитика (247) Путин (29862) Россия (91269) Северный поток (1428)

Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина""

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин о

Президент РФ Владимир Путин считает, что противники строительства газопровода "Северный поток 2" стремятся заставить Россию заплатить за "их геополитический проект "Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Почему так все крутится вокруг "Северного потока – 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина", вот и все", - сказал он.

Вместе с тем, президент РФ не уточнил, что именно он имеет ввиду говоря о неком "геополитическом проекте" Запада.

"На самом деле все достаточно примитивно, всё просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живём", - резюмировал Путин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином, - Кулеба. ВИДЕО

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы"и думает над санкциями для его прекращения.

Глава МИД Германии Маас в свою очередь заявил, что отмена строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ.

6 февраля возобновилась укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток-2" в водах Дании, остановленная почти полтора года назад из-за американских санкций.
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Топ комментарии
+84
ніт, *****.
Цивілізований світ намагається загнати худобу до клітки, де її справжнє місце.
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17.02.2021 14:15
+84
а мне почему-то кажется, что

россияне платят за фальшивый проект "Великая Россия",


инспирируемый одним человечком Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 5354
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17.02.2021 14:26
+45
Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина"" - Цензор.НЕТ 8284 Сколька можна этат сабака терпеть?Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина"" - Цензор.НЕТ 4397
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17.02.2021 14:17
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Страница 2 из 2
Президент РФ Владимир Путин считает, что противники строительства газопровода "Северный поток 2" стремятся заставить Россию заплатить за "их геополитический проект "Украина". все оккупанты одинаковые и мировое отношение к ним тоже одинаковое-(какое отношение ссср было к немецким оккупантам? и чем отличается рашистская оккупация Украины от фашистской?-"На самом деле все достаточно примитивно, всё просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живём",
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17.02.2021 14:53 Ответить
Skoro dlia raski budet poslenyje( uglia )eto tolko tak nazyvajet dlia uglia,nefti i gaza .Vsio takoje import v ES dolzni oblozatsia poslenymii eto ciut ne dva raza cena podnimitisia
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17.02.2021 14:55 Ответить
От урод сраний...
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17.02.2021 15:00 Ответить
Хотели бы сделать геополитический проект - сделали бы !!!
Вместе с летальным оружие и эмбарго на энергоресурсы....
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17.02.2021 15:03 Ответить
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Нужно бороться с врагами страны, а не с конкурентами власти
....

Открою небольшую политическую тайну. И Путин, и Лукашенко - это президенты одного срока. Просто они зачистили все политическое поле, уничтожили саму возможность конкуренции. И правят десятилетиями. А в демократической стране можно и проиграть. Тем более в такой хаотичной и анархичной, как наша. У нас Беларуси не получится.
Именно поэтому с врагами государства в наших условиях нужно бороться для того, чтобы спасти страну, а не для того, чтобы удержаться у власти. Шансы Зеленского переизбраться стремятся к нулю. Большая часть людей, которые воспользовались успехом Зеленского как социальным лифтом и стали депутатами или министрами, тоже исчезнут из политики навсегда. Но шансы участвовать вместе с государственниками и патриотами в строительстве эффективного государства, способного противостоять российской агрессии, у всех этих людей все еще есть.
Для этого нужно просто перестать думать о себе. И подумать об Украине.
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17.02.2021 15:04 Ответить
PTN PNX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.02.2021 15:09 Ответить
Т В А Р Ь лживая. Ты же падло сам и разработал проект развала.
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17.02.2021 15:10 Ответить
Так он прямым текстом и заявляет, что не признает право Украины на существование...
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17.02.2021 15:36 Ответить
нет. )(уйло. именно твой геополитический прожект. только не Украина, а новоотбросия.
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17.02.2021 15:11 Ответить
Відчуває кремлівська потвора, що здіпець підкрадається "Русскому миру" та всій недоімперіі !!!)))
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17.02.2021 15:13 Ответить
Існує такий собі Русанівський фіз.мат.ліцей у Києві. Так от, буквально до недавнього часу випускники поголовно їхали вчитись чомусь у Москву, типу, там краща освіта. І це тільки один ліцей з багатьох в Україні. Це який проект?)
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17.02.2021 15:11 Ответить
Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 8785 Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 6308
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17.02.2021 15:14 Ответить
Ублюдочное )(уйло,твоя империя подохнет в страшных муках,за всё горе, принесённое вами кацапами соседним народам,от вас и следа не останется!!!подохни мразь!!!
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17.02.2021 15:15 Ответить
США,Канада та ЄС заважают здійсненню кремлівського сценарія повернення України в "родную говєнь,Московію !!!)))
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17.02.2021 15:15 Ответить
Ай-ай-ай! Такая "вяликая и багатая рассея" а сцарь заскулил! Санкции уже не на пользу? Искандеры уже не смеются?
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17.02.2021 15:17 Ответить
Коли регочуть "Томагавки" ,то "Іскандерам" не до сміху !!!)))
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17.02.2021 15:19 Ответить
Этого ничтожного слизняка и труса зовут *****!
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17.02.2021 15:23 Ответить
Абидна пуйлушке, стока денЕг вложил в свой геополитический проект "уничтожение Украины", покупая европейских марионеток, а тут такой облом - с трампушком не выгорело дело. А против Байдена не попрут закупленные еврошлюшки.
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17.02.2021 15:29 Ответить
Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 3694
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17.02.2021 15:30 Ответить
Что там за плямканье раздается из бункера?
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17.02.2021 15:33 Ответить
А где же наш поклонник ***** Паравоз?))) Он так распинался, что доктрина руцкогомира бредовая и в нее верят только идиоты?))) Ну насчет идиотов я не спорю... Но Украине этот идиотизм уже стоил 14 тыс погибших...
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17.02.2021 15:33 Ответить
хйло-дурко, "геополітичний проєкт "Україна" існує вже кілька віків, а Росія, щойно вилупилась з комуністичного, зозулячого яйця кілька десятиліть тому, і одразу почала бикувати до всіх, до кого дотягнеться..
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17.02.2021 15:37 Ответить
Волею долі ,Україна повсякчас опиняється в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з ординською Московією !!!)))
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17.02.2021 15:40 Ответить
Какое же это Х...ло глупое! Продолжает мычать про искусственно созданную Украину!
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17.02.2021 15:38 Ответить
Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 3153
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17.02.2021 15:40 Ответить
Он реально верит, что Украину придумали в австровенгерском генштабе, как антирашкинский проект?))) Или рашиков в этом убеждает?)))
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17.02.2021 15:41 Ответить
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,споконвічна панівна ідеологія Московіі ,тому параноїдальна маячня "Русского мира" вже ментальна риса ,на генному рівні, московитів (росєян) !!!)))
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17.02.2021 15:46 Ответить
Ну да... Вспоминаю визит Виноградова(тот что рассказывал, как он воевал в Чечне) в Украину... Так он реально верил, что украинцы разговаривают на украинском на зло русским, чтобы отличаться от них)))
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17.02.2021 15:52 Ответить
Он верит, что Совдепию разделили на части согласно геополитическому плану мировой закулисы и соответственно, все осколки, которые лижут зад масковским, мешают этому заговору, а вот Украина - прямо геморрой путинский.
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17.02.2021 15:47 Ответить
Ведь не даром он называл членинский "союзный договор" бомбой замедленного действия подложенной под совок... Особенно статью про право выхода)
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17.02.2021 15:56 Ответить
Империализм. Все по Марксу. Насосавшийся бабла капитализм в крупной стране при отсутствии демократических рычагов сдерживания по любому стремится к экспансии и захвату территорий, рассматриваемых как источники сырья и зоны для сбыта своей продукции. Правда периодически на этом обжигались практически все и трансформировали свои государства. Но у кацапов все и всегда в общественном развитии идет с отставанием от цивилизации на 50-100 лет.
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17.02.2021 16:01 Ответить
никто его за его руцкий изыг не тянул. обычная проекция, широко известная в наридных массах, как то - что присуще самому человеку он видит в других (бревно и пылинка - одна из форм выражения)
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17.02.2021 15:42 Ответить
Комуно-фашиста лукаша демократический мир не считает презом, на бесе путлере висит гораздо, больше преступлений, весь цивилизованный мир просто обязан обьяаить ему бойкот.
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17.02.2021 15:46 Ответить
Для амёбы мир устроен просто.
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17.02.2021 15:56 Ответить
Хто перднув?! Я питаю хто перднув?!
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17.02.2021 16:04 Ответить
Блин, шо это здых начал отсвечивать... Пыня, скажи лучше, когды ты нас порадуешь своим лебединым озером, дурачок северопоточный...
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17.02.2021 16:07 Ответить
То есть кремлёвский шизофреник наконец то понял что платить прийдётся Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 5504
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17.02.2021 16:09 Ответить
Хтось придушить, нарешті, цього з.лупенфюрера зеленим шаликом, чи мені самому доведеться втручатися у кремльовську підкилимну штурханину після півлітра самогону?
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17.02.2021 16:19 Ответить
Ещё о каком сближении копростана с Китаем идёт речь? Китай и так, засунул свой орган от Владика до Урала. Может ещё язык китайский, моржовая звизда сделает первым государственным, а вторым - язык предков монгольский?
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17.02.2021 16:21 Ответить
Хай ще трохи почекає і буде платити репарації.
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17.02.2021 16:36 Ответить
Реально захочет заставить - заставит. Головой думать надо, а не позвоночным столбом...
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17.02.2021 17:00 Ответить
Это, типа:" Граждане, что же это делается? Раздевают! Я думал, что грабить буду сам, а платить заставляют меня".
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17.02.2021 17:06 Ответить
Не уточнив, що мав на увазі? Перекладаю: України нема, її створили на зло Вялікому Запорєбрику.
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17.02.2021 17:44 Ответить
Все выссеры ***** рассчитаны на то, что никто не посмеет возразить или уточнить. Поэтому и несет что ни попадя.
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17.02.2021 18:13 Ответить
ботоксному педофілу остаточно промили залишку мозку дугіни, проханови... і цей дебіл їм повірив.)))
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17.02.2021 18:17 Ответить
МЫ РОССИЮ ПОРОДИЛИ, МЫ ДОЛЖНЫ ЕЁ И УБИТЬ !!!
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17.02.2021 18:27 Ответить
Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 7864Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 8892Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 3264
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18.02.2021 12:05 Ответить
Збірка цитат від різних росіських авторів про Московщину та московітів.




«Мы, московиты, споили киргизов, черемис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, зпретили даже богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину.
Европе мы дали анархистов - П. Кропоткина, М. Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п.
Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал и изрыгнул бы на землю…».
(В. Розанов, российский философ, 1856-1919 гг.).

«У русского человека недостаточно сильно сознание того, что честность обязательна для каждого человека, что она формирует личность. Нравственная самодисциплина личности никогда у нас не рассматривалась, как самостоятельная и высшая задача. В нашей истории отсутствовало рыцарское начало, и это было неблагоприятно для развития и для выработки личности. Русский человек не ставил себе задачей выработать и дисциплинировать личность, он слишком склонен был полагаться на то, что органический колектив, к которому он принадлежит, всё сделает для его нравственного здоровья…».
(Н. Бердяев, русский философ).

Николай Лесков. Писатель 1883 год.
"Под Москвою, где народ несравненно бойче и находчивее, а также и менее разборчив на средства, подобные случаи с девушками, как известно из литературы и из живых наблюдений, находят другой исход: проступившиеся подмосковные девушки в изобильном числе приходят по зимам в город и предлагают в банях свои услуги мужчинам в качестве "мыльщиц", но малороссийская девушка к таким смелым услугам не способна, да и самое это занятие не в обычаях ее родины. Жить таким ремеслом для малороссиянки наверно показалось бы далеко хуже...

Далее тоже Лесков:
"То же самое подтверждают и живые наблюдения, которые доступны каждому проехавшему хоть раз по России. Стоит только вспомнить деревни малороссийские и великорусские, черную, курную избу орловского или курского мужика и малороссийские хутора. Там опаленная застреха и голый серый взлобок вокруг черной и полураскрытой избы,-- здесь цветущая сирень и вишня около белой хаты под густым покровом соломы, чисто уложенной в щетку. Крестьяне малорусские лучше одеты и лучше едят, чем великороссы. Лаптей в Малороссии не знают, а носят кожаные чоботы; плуг возят здесь двумя, тремя парами волов, а не одною клячонкою, едва таскающею свои собственные ноги. И при этом, однако, еще малороссийский крестьянин гораздо ленивее великорусского и более его сибарит: он любит спать в просе, ему необходим клуб в корчме, он "не уважает" одну горилку, а "потягает сливняк и запеканку, яку и пан пье", его девушка целую зиму изображает собою своего рода прядущую Омфалу, а он вздыхает у ее ног. Она прядет с комфортом не у скаредного дымящего светца, в который воткнута лучина, а у вымоканной жидом свечки, которую приносит девушке вежливый парубок и сам тут же сидит вечер у ног своей Омфалы. Это уже люди, которым доступны и нужны душевные нежности. По совести говоря, не надо быть особенно зорким и особенно сильным в обобщениях и сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин среднего достатка живет лучше, достаточнее и приятнее соответственного положения крестьянина в большинстве мест великой России."

«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые,
без принуждения не сделают ничего даже себе.
Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотные и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов...
Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в
доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...»
Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Kriżanicz).
Historia de Sibiria Jurij Kriżanicz, 1680.


«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - А. Чехов в беседе с М. Горьким.
"...Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на 200, и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающего собственные штаны, в очередной раз показывает,что с ним нельзя,дружить так как он рассматривает дружбу как слабость..." А.П.Чехов

Лев Толстой о Петре І "С Петра I начинаются особенно близкие и понятные ужасы русской истории. Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живыми в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествуе... сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой... коронует б...дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына... и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему"
ПСС, М., 1936, т. 26, С. 568

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» -И.С.Шмелёв.

«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве
"Ох, тяжело жить в Московии, в этой вонючей среде физической и моральной грязи, подлости, лжи, коварства, воровства хлебосольных взяточников, гостеприимных мошенников, хороших подлецов, набожных развратников. Чего же можно ожидать от народа, который создал и удерживает такой общественный строй, в нем должны перейти через болото лжи и подлости, чтобы прийти к законности''
Аксаков
«Cамо название Русь узурпировано москалитами.
Русские не только не являются славянами, но даже не принадлежат к индо-европейской рассе. Они пришельцы, которых надо выгнать обратно за Днепр… Я хотел бы, чтобы этот взгляд стал преобладающим среди славян».
К.Маркс , Ф.Енгельс ( Сочинения, том 31,

Москва, 1963)
Чаадаев о русской цивилизации: Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унизительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, - вот печальная история нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа - ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом только злодеяниями и смягчаемом только рабством.
Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них нет ничего; все их знание поверхностно, вся их душа вне их. Таковы же и мы.
"Он (Достоевский) изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и - противоположность её - мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства, однако, рисуясь им пред всеми и пред самим собою." М.Горький.
«Проклятые кацапы едят щи даже с тарак
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17.02.2021 19:22 Ответить
*****.
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17.02.2021 21:34 Ответить
плешивый окурок а ты как думал что за жизни 14 тыс украинцев тебе безплатные талоны на повидло дадут? будешь платить падонок и платить долго и много и даже после того как ты пощезнешь будут твои дятлы рашистские платить, потому что головой думать надо а не ж о п ой!
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17.02.2021 23:15 Ответить
Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 4232Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 4334
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18.02.2021 12:03 Ответить
Треба змусити Золоту орду платити за її геополітичний проєкт - Московію.
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18.02.2021 13:22 Ответить
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