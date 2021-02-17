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СБУ разоблачила коммерсанта на присвоении 3,5 млн бюджетных средств от поставок медоборудования. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины в Полтавской области задокументировала многомиллионную махинацию при закупке за бюджетные средства медицинского оборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного следствия установлено, что Департамент здравоохранения Полтавской облгосадминистрации заключил договор с коммерческой структурой. По условиям соглашения бизнесмен должен был поставить медицинское оборудование, в частности, для диагностики кардиозаболеваний.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант незаконно установил наценку к стоимости продукции вопреки государственному регулированию цен, которое действовало в то время. В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства.

СБУ разоблачила коммерсанта на присвоении 3,5 млн бюджетных средств от поставок медоборудования 01
Фото: сайт СБУ

По заключению экспертизы, злоумышленник незаконно получил из бюджета как минимум 3,5 млн грн.

Сейчас коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский написал письмо Разумкову и Шмыгалю: предупреждает о коррупции в сфере публичных закупок

Разоблачение манинации проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.
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Топ комментарии
+3
СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 2929СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 6132
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17.02.2021 14:41
+2
Бред. Особенно умиляет фраза " В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства." В отличие от проверки подлинности заносимых купюр.
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17.02.2021 15:28
+2
Согласен. Чушь полная. Коммерсант обвиняется в том, что посмел включить прибыль в цену. Это протсо какой-то совдеповский отстой. Скоро ещё за спекуляцию будут сажать эти рэкетиры из СБУ. Уверен, что человек просто на шантаж не повёлся, и тут его "разоблачили".
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17.02.2021 15:44
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Напоминает дело Навального по Кировлесу СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 5333
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17.02.2021 14:40 Ответить
откуда прям такое неопреодолимое желание разбираться в делах Кировлеса ?
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17.02.2021 14:47 Ответить
Методы гебни нужно изучать, чтобы не допустить очередного голодомора.
Кстати, ЕСПЧ уже разобрался...
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17.02.2021 14:53 Ответить
а без детального изучения дела Кировлеса были какие-то сомнения в методах ?
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17.02.2021 14:55 Ответить
Была надежда, что в нашей стране такие трюки не проходят. Теперь вижу - ГБ-шные упыри там и тут - молочные братья
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17.02.2021 14:59 Ответить
какие, нахрен, гэбэшные упыри ? !!!

чувак знал, что на медтовары для бюджетных закупок установлена граница наценки.

чувак наценил свыше разрешенного законом

чувак надеялся, шо прокатит.

не прокатило.

в чём ты тут борца с гэбнявой системой увидела ?
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17.02.2021 18:56 Ответить
Бессмертные "орлы Семочко" продолжают торбить бизнес! После взятия Неговелова на взятке 200 тыс долл - о чем можно говорить и кому верить? Это, наверное, Беззубенко в статусе помощника Ермака раздает указания бывшим сослуживцам - на кого наехать? Забегая вперед - утверждаю - дело = пшик, сдерут с коммерса "откупные" 100-150 тыс долл, и дело закроют. Бутусов после ущербной атаки сбу на Шария готов подсвечивать любую белиберду от рэкетиров из сбу! Юра, не позорься))))
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17.02.2021 14:41 Ответить
СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 2929СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 6132
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17.02.2021 14:41 Ответить
Хто же будет ловить воров после реформы сбу? Вай вай!
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17.02.2021 14:51 Ответить
очень давно тошнит от мерзкого мусорского словечка "коммерсант"
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17.02.2021 15:00 Ответить
лучше бы занялись своими непосредственными обязанностями или это и есть дело всей жизни СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 4681
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17.02.2021 15:19 Ответить
Бред. Особенно умиляет фраза " В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства." В отличие от проверки подлинности заносимых купюр.
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17.02.2021 15:28 Ответить
Согласен. Чушь полная. Коммерсант обвиняется в том, что посмел включить прибыль в цену. Это протсо какой-то совдеповский отстой. Скоро ещё за спекуляцию будут сажать эти рэкетиры из СБУ. Уверен, что человек просто на шантаж не повёлся, и тут его "разоблачили".
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17.02.2021 15:44 Ответить
а документа, регулирующего верхнюю границу наценки на некоторые виды товаров как бы в природе и не существует ?

он не соседке Клавке дыню продал, а кардиооборудование государству.

неужели ты считаешь, шо чувак работает в таком бизнесе и не знает законодательства ?
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17.02.2021 19:00 Ответить
Вот этот самый документ, регулирующий наценку, и есть советский пережиток. Такой регуляции быть не должно, а должен быть единственный документ: договор между покупателем и продавцом.
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17.02.2021 19:52 Ответить
ну мы же обсуждаем не то, как должно быть в принципе, потому что на это в Украине 40 миллионов точек зрения, а то, что соответствует имеющемуся законодательству
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17.02.2021 22:49 Ответить
Особенно умиляет фраза " В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства."


а чем именно тебя умиляет эта фраза ?

Да, проверка действительно не входит в их компетенцию точно так же, как в компетенцию балерины театра не входит проверка пожароопасности супермаркета или в компетенцию кондуктора трамвая не входит проверка счётчиков в квартирах.
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17.02.2021 19:10 Ответить
Если бы от департамента здравоохранения, осуществляющего закупку мед. обуродования за деньги налогоплательщиков, требовали проверку счетчиков в квартирах, компрессию в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания, предел прочности на сжатие бетонов, используемых при строительстве наших мостов или уровня социологической поддержки той или иной полит. партии и т. д., то у меня извлеченная из текста фраза никоим образом умиления не вызвала бы. Но когда вороватый чинуша за деньги граждан приобретает респиратор по цене аппарата МРТ, аргументируя тем, что не "царское"это дело в цены вникать и законы изучать, то уже не до умиления. Рисковые ребята. Спору нет.
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17.02.2021 20:00 Ответить
чинуша в законы вник и знает, кому в Украине предоставлено право проверять, а кому (ему, работнику департамента,в частности) это строжайше запрещено.
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17.02.2021 22:48 Ответить
коммерсант незаконно установил наценку
СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 1792
Не установи наценку - нарушение Устава. Штрафы от налоговой.
Установил наценку - СБУ.
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17.02.2021 16:20 Ответить
 
 