СБУ разоблачила коммерсанта на присвоении 3,5 млн бюджетных средств от поставок медоборудования. ФОТО
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Служба безопасности Украины в Полтавской области задокументировала многомиллионную махинацию при закупке за бюджетные средства медицинского оборудования.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе досудебного следствия установлено, что Департамент здравоохранения Полтавской облгосадминистрации заключил договор с коммерческой структурой. По условиям соглашения бизнесмен должен был поставить медицинское оборудование, в частности, для диагностики кардиозаболеваний.
Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант незаконно установил наценку к стоимости продукции вопреки государственному регулированию цен, которое действовало в то время. В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства.
По заключению экспертизы, злоумышленник незаконно получил из бюджета как минимум 3,5 млн грн.
Сейчас коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение манинации проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.
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Кстати, ЕСПЧ уже разобрался...
чувак знал, что на медтовары для бюджетных закупок установлена граница наценки.
чувак наценил свыше разрешенного законом
чувак надеялся, шо прокатит.
не прокатило.
в чём ты тут борца с гэбнявой системой увидела ?
он не соседке Клавке дыню продал, а кардиооборудование государству.
неужели ты считаешь, шо чувак работает в таком бизнесе и не знает законодательства ?
а чем именно тебя умиляет эта фраза ?
Да, проверка действительно не входит в их компетенцию точно так же, как в компетенцию балерины театра не входит проверка пожароопасности супермаркета или в компетенцию кондуктора трамвая не входит проверка счётчиков в квартирах.
Не установи наценку - нарушение Устава. Штрафы от налоговой.
Установил наценку - СБУ.