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Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина: праздники и концерты без зрителей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина: праздники и концерты без зрителей

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина со следующей недели.

"На всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень, согласно которому запрещается посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения. Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей)", - написал Шкарлет в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что "красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения.

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В случае его установлени продолжать свою работу будут детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. Для всех остальных соискателей образования вводится дистанционное обучение.

"Моя позиция по очному обучению учащихся начальной школы остается неизменной. И я благодарю коллег, которые учли и поддержали предложения не только МОН, но и родителей и педагогов", - добавил Шкарлет.

Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина: праздники и концерты без зрителей 01
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ШКАРЛЕТА УСЛІД ЗА ШАРІЄМ!
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17.02.2021 14:56 Ответить
Они и так с одного корыта кормятся... Как грится, один и тот же конечный бенефициар...
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17.02.2021 14:58 Ответить
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Нужно бороться с врагами страны, а не с конкурентами власти
....

Открою небольшую политическую тайну. И Путин, и Лукашенко - это президенты одного срока. Просто они зачистили все политическое поле, уничтожили саму возможность конкуренции. И правят десятилетиями. А в демократической стране можно и проиграть. Тем более в такой хаотичной и анархичной, как наша. У нас Беларуси не получится.
Именно поэтому с врагами государства в наших условиях нужно бороться для того, чтобы спасти страну, а не для того, чтобы удержаться у власти. Шансы Зеленского переизбраться стремятся к нулю. Большая часть людей, которые воспользовались успехом Зеленского как социальным лифтом и стали депутатами или министрами, тоже исчезнут из политики навсегда. Но шансы участвовать вместе с государственниками и патриотами в строительстве эффективного государства, способного противостоять российской агрессии, у всех этих людей все еще есть.
Для этого нужно просто перестать думать о себе. И подумать об Украине.
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17.02.2021 15:01 Ответить
шо с кандидатской?
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17.02.2021 15:04 Ответить
Відеопідтвердження кнопкодавне голосування за кандидатуру цього ПРОКРЕМЛІВСЬКО УБЛЮДКА у ВР ЗНИЩЕНЕ!
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17.02.2021 15:10 Ответить
не хвилюйтеся. все є
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17.02.2021 15:26 Ответить
Сайт Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях
В.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета вже давно звинувачують у плагіаті щодо його наукових робіт. Проте дослідники проаналізували його докторську дисертацію та помітили, що там понад 87% роботи - плагіат.
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17.02.2021 15:58 Ответить
 
 