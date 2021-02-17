В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки и разбилась
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала с общего балкона на 16-м этаже и погибла на месте. Начато уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"В столичную полицию поступила информация о падении девочки с многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. В результате падения, несовершеннолетняя получила телесные повреждения не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщалось ранее, 15 февраля в Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа.
Пожалуйста, подождите...
каждый день.
подростки
девочки
Что за фигня происходит?
Но соответствующим органам нужно работать, а не только за зарплатой ходить, - уж больно кучно в последнее время малолетки с балконов выпадать начали.
kyiv.media "Ii готували зазделегiть"
У результаті мужик, сарака, одразу перетворився на суповий набір, а переламана бабіща із виваленими тельбухами іще хвилин 40 випробовувала смертельні борошна, поки не померла.
Ну, з бабиськом все зрозуміло: знайшло, що шукало, нехай із бонусом у вигляді ждуна з борошном. А мужикові направду не пощастило.