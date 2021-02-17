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В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки и разбилась

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки и разбилась

В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала с общего балкона на 16-м этаже и погибла на месте. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступила информация о падении девочки с многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. В результате падения, несовершеннолетняя получила телесные повреждения не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине две семиклассницы отравились неизвестными веществами: одна девочка умерла, - ОГА

Как сообщалось ранее, 15 февраля в Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа.
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Топ комментарии
+27
судя по всему, опять появилась какая то хрень типа "синего кита"
каждый день.
подростки
девочки
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17.02.2021 15:00
+22
таблетки, многоэтажки.... Тик-ток и его дебильные челенжы...
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17.02.2021 15:03
+17
Да чтож это происходит? Каждую неделю по пару девчонок с высоты летят.
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17.02.2021 14:59
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Да чтож это происходит? Каждую неделю по пару девчонок с высоты летят.
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17.02.2021 14:59 Ответить
Просто так ничего не бывает,-это или убийства или наркотики.
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17.02.2021 15:20 Ответить
может раньше об этом просто не писали...
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17.02.2021 15:43 Ответить
Писали та ми не замічали. У всі часи то об'їдяться таблеток, то з криші сігоне, то водярою ужруться, то на стовпа до проводів ВВ полізе, попілом повертаясь.. А зараз ще й "лизуни" пральні з'явились.
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17.02.2021 16:30 Ответить
Почти каждый день девочки почти одного возраста......Похоже парашная сатанинская нечисть теперь и так начала убивать Украинцев. Ау, Аваков, Геращенко!! Так трудно создать следственную группу с компьюторщиками? Проверить у каждой !!! погибшей девочки телефон и компьютер? Найти даже в помойной матскве падалей кто убивает Украинских детей?
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17.02.2021 18:03 Ответить
судя по всему, опять появилась какая то хрень типа "синего кита"
каждый день.
подростки
девочки
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17.02.2021 15:00 Ответить
Лжелетеха Баканов мышей совсем не ловит. Его главная заслуга - друг самого Бубочки!
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17.02.2021 15:08 Ответить
Уже ж писали что синй кит - это спецоперация московской мрази
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17.02.2021 18:04 Ответить
таблетки, многоэтажки.... Тик-ток и его дебильные челенжы...
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17.02.2021 15:03 Ответить
То травятся, то с окон выпадают.
Что за фигня происходит?
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17.02.2021 15:03 Ответить
Шо за нах ???
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17.02.2021 15:05 Ответить
Могет вам еще сбу подавай для выяснения ?
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17.02.2021 15:08 Ответить
Зараз маніяки через інтернет вбивають.
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17.02.2021 15:59 Ответить
естественный отбор. Умные выживают
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17.02.2021 15:14 Ответить
Еслиб все были такие умные как ты, нормалных людей неосталось бы
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17.02.2021 17:51 Ответить
Это ты сейчас попыталось мне комплимент сделать или оскорбить? Или твое тело не знает, что в постиндустриальную эпоху естественный отбор перешел несколько в другую плоскость и выживают не сильнейшие, а умнейшие?
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18.02.2021 12:07 Ответить
если человек произошел от обезьяны, то ты проделал лишь половину этого пути
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18.02.2021 13:44 Ответить
Люди, талантливые, одареные, известные (явно поумнее тебя) многие из них не прожили и половины жизни. У каждого свои слабинки которые тянут вниз: наркомания, алоколизм, гомосексуализм и прочие прелести. И вроди человек умный, а организм хочет покурить, и понимаешь это вредно, а курить стал еще больше.
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18.02.2021 14:06 Ответить
" (явно поумнее тебя)" Забавно как такие примитивные организмы вроде тебя любят навешивать ярлыки не понимая, что эти ярлыки лишены какой либо логики... развивайся, амёба, может ты еще успеешь эволюционировать хотя бы до многоклеточных
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18.02.2021 16:16 Ответить
К весне всегда обострение...
Но соответствующим органам нужно работать, а не только за зарплатой ходить, - уж больно кучно в последнее время малолетки с балконов выпадать начали.
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17.02.2021 15:16 Ответить
Точно очередной синий кит.
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17.02.2021 15:23 Ответить
Да, вы правы.
kyiv.media "Ii готували зазделегiть"
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17.02.2021 15:53 Ответить
Может последствия короны, корона некоторым осложнения на голову дает, или родоки платежки получили, и сэкономили на карманных деньгах, одежке, гаджетах новых, а если серьезно не дай Бог, и таких случаев по всей стране много, не помню где, вроде в Кривом Роге недавно такое тело приземлилось на мужика, который с подъезда выходил, и ему сломало позвоночник, и никто этим не занимается значит, не обсуждают на передачах, только обсуждают Шария, и закрытие медведчуковских каналов, власти зебилов похрен...
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17.02.2021 16:06 Ответить
У Дніпрі колись був випадок у одній із багатоповерхівок на Хельденштрассе, Зіген-Штадтмасив 4 (проспект Героїв, ж/м Перемоги 4 У Дарницькому районі Києва з балкона багатоповерхівки випала 15-річна дівчина і розбилася - Цензор.НЕТ 5484 ) - мужик "низуя себе за хлебушком сходил". Тільки вийшов з під'їзду - і тут на нього зверху грандіозних габаритів бабіща-суїцидниця - ГЕПСЬ!
У результаті мужик, сарака, одразу перетворився на суповий набір, а переламана бабіща із виваленими тельбухами іще хвилин 40 випробовувала смертельні борошна, поки не померла.
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17.02.2021 17:00 Ответить
Жесть...
Ну, з бабиськом все зрозуміло: знайшло, що шукало, нехай із бонусом у вигляді ждуна з борошном. А мужикові направду не пощастило.
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17.02.2021 20:26 Ответить
Шото молодежь ,совсем жизнь не ценит ☹️
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17.02.2021 16:09 Ответить
Речдок, вдарила себе по маківці тупим предметом, а перед цим згвалтувала сама себе і випадково випала. Таке тут теж можливе
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17.02.2021 16:24 Ответить
Может, отчим приставал - от двойки по математике с белкона не прыгают.
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17.02.2021 16:26 Ответить
девушек надо на поводке водить, пока замуж не выдадут
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17.02.2021 21:38 Ответить
 
 