РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14353 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
3 921 11
Ивано-Франковск (793) карантин (16730) Ивано-Франковская область (838) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Ивано-Франковской области ужесточили карантин до "красного" уровня из-за критической ситуации с коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Ивано-Франковской области ужесточили карантин до

Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, состоявшегося при участии министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже, я бы сказал, почти критическая", - заявил Ляшко в начале заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина: праздники и концерты без зрителей

Он отметил, что руководство области полностью выполнило требования министерства здравоохранения, подготовив 50% всех больничных коек в регионе для размещения пациентов с COVID-19, при этом 80% этих коек обеспечены подачей кислорода. Однако даже несмотря на это, мест для пациентов с коронавирусом в COVID-больницах Прикарпатья все равно не хватает.

"Последние 10 дней наблюдается значительный рост числа случаев коронавирусной болезни, и что больше всего нас пугает - госпитализаций", - подчеркнул он.

Для предотвращения распространения опасной болезни в регионе, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении карантина "красного" уровня с 22 по 28 февраля.

В этот период заведениям общественного питания с 22 по 28 февраля воспринимать, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны временно прекратить работу.

Кроме того, на время действия жестких карантинных ограничений в регионе запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учениками 5-11 классов.

"Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно", - сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 24 февраля общепиты смогут работать на час дольше, болельщикам разрешили посещать спортивные мероприятия, но с ограничениями, - решение Кабмина

Члены комиссии приняли ряд решений, направленных на увеличение коечного фонда для COVID-пациентов Прикарпатья, в частности, перепрофилирование нескольких медучреждений для лечения больных с коронавирусом и установка дополнительных коек в уже работающие с такими больными медучреждениями.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС в ближайшее время рассмотрит вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
А подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, не в этой ли области скоро выборы с Марусей Звиробий?..
показать весь комментарий
17.02.2021 15:55
+1
А бухавель прикрыть низзя, я так понимаю. Ах, ну, да, это ж святое.)
показать весь комментарий
17.02.2021 15:37
+1
Це просто пригадують мерові його позицію на початку карантину...Коли він сказав - пішли нахрєн,школи,ринки закривати не буду...
показать весь комментарий
17.02.2021 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... ПОВНИЙ маланський ЗВІЗДЬОЖ .. Вас ЗОМбуюить Люди .. УБЛЮДКИ сіоністського злодійського племені .. НАМАГАЮТЬСЯ загасити ЗАХИСТ Громадян від ... кадіжки СвЗемлі України ..- ВСІ ці маланці ЗАФІКСОВАНІ і будуть ЗНЕШКОДЖЕНІ ... будьте СПОКІЙНІ і АКТИВНІ Українці..Наснаги ...
показать весь комментарий
17.02.2021 15:19 Ответить
Напрягайтесь!
показать весь комментарий
17.02.2021 15:24 Ответить
А бухавель прикрыть низзя, я так понимаю. Ах, ну, да, это ж святое.)
показать весь комментарий
17.02.2021 15:37 Ответить
Буковель- священная курица. Где Зеленые харчевацца будут?
показать весь комментарий
17.02.2021 15:43 Ответить
А подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, не в этой ли области скоро выборы с Марусей Звиробий?..
показать весь комментарий
17.02.2021 15:55 Ответить
саме так
показать весь комментарий
17.02.2021 16:14 Ответить
Це вже схоже,на якесь дрочіння.
показать весь комментарий
17.02.2021 16:29 Ответить
Це просто пригадують мерові його позицію на початку карантину...Коли він сказав - пішли нахрєн,школи,ринки закривати не буду...
показать весь комментарий
17.02.2021 17:00 Ответить
Лише дистанційне навчання з 1 по 5 Кл зупинить короновірус. Треба це робити по 3 тижні кожних 3 міс.
показать весь комментарий
17.02.2021 16:40 Ответить
"Для предотвращения распространения опасной болезни в регионе, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении карантина "красного" уровня с 22 по 28 февраля",А дотриматись вимог чинного законодавства навіть в присутності так званого головного державного санітарного лікаря України пана Ляшко,,який приклав свою руку до ліквідації Держсанепідслужби України і навіть сьогодні не знає законодавства,а саме діючого.Закну України"Про захист
населення від інфекційних хвороб" Стаття 29. Карантин"Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом
Міністрів України".а також Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного
лікаря України

й) у разі введення в Україні чи в
окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану вносить центральному
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до
Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. То про що ми сьогодні ми можемо говорити?

Источник: https://censor.net/ru/n3248463
показать весь комментарий
17.02.2021 18:03 Ответить
Відпрацьовують поци обмеження пересування людей по Україні.
показать весь комментарий
17.02.2021 19:18 Ответить
 
 