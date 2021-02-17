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больница (1387) Ивано-Франковск (793) карантин (16730) Ивано-Франковская область (838) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области разворачивают временный госпиталь: больницы быстро заполняются на 100%, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области разворачивают временный госпиталь: больницы быстро заполняются на 100%, - Ляшко

На Прикарпатье из-за высокого роста заболевания коронавирусом разработали новые маршруты для госпитализации больных и разворачивают временный госпиталь.

Об этом сообщил главный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Ивано-Франковске во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вспышка коронавирусной болезни по области идет неравномерно. Где-то увеличивается, где-то идет легче. Определенные больницы у нас заполняются на 100% довольно быстро. Поэтому мы отработали новые маршруты пациентов, которые будут действовать на территории области. Просьба - относиться к предложенной госпитализации более лояльно. Поскольку экстренная медпомощь будет везти пациентов не в те медучреждениям, которые ближе, а в те, которые могут спасти жизнь", - сообщил Ляшко.

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Новые больницы предложат включить в перечень тех, которые будут оказывать помощь больным коронавирусом.

"Также мы примем решение о развертывании дополнительного временного госпиталя, который был создан в 2020 году на базе ГСЧС", - добавил главный санврач.

По его словам, на комиссии ТЭБ и ЧС должна быть определена точка развертывания госпиталя. Это будет или развернутый модуль, или передача укомплектования, которое есть в госпитале, для усиления материально-технической базы.

Ляшко считает, что на Прикарпатье ситуация с заболеванием коронавирусом почти критическая. При этом больше всего пугает не только рост заболевания, но и количество больных, которых госпитализируют.

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"Госпитализируют тяжелых больных. Тяжелые больные требуют более длительного пребывания в больнице, в интенсивной терапии или на кислородной терапии. Это приводит к тому, что количество подготовленных коек постоянно заполняется", - заметил Ляшко.

Он подчеркнул, что система здравоохранения не безразмерная и имеет свой предел. Чиновник призвал соблюдать все противоэпидемические нормы и лояльно отнестись к новым маршрутам пациентов.

Также на Прикарпатье до конца этой недели дополнительно разворачивают 600 койко-мест для больных COVID-19, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, из этих 600 койко-мест 250 уже имеют подключение для кислородной терапии, поскольку Ивано-Франковская область недавно приобрела 115 кислородных концентраторов и передаст их в определенные медучреждения.

Виктор Ляшко отметил, что в перечень больниц, принимающих больных COVID-19, вводят три новых медучреждения Прикарпатья и полностью переформатируют многопрофильную Богородчанскую ЦРБ под медучреждение для больных коронавирусной болезнью. Именно в Богородчанскую ЦРБ направят госпиталь ГСЧС, в котором есть не менее 120 кислородных концентраторов, что позволит увеличить количество новых койко-мест с кислородом до 370.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов

Также на Прикарпатье уже берутся за подсчет средств, необходимых для улучшения материально-технической базы новых коек для больных коронавирусом. Дополнительно будет рассмотрено обеспечение их медикаментами.
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Топ комментарии
+8
буковель - наше фсе...
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17.02.2021 15:25
+7
Зато на лыжах покатались и не дали Буковельским предпринимателям разориться... Сам гидрант благословил...
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17.02.2021 15:49
+5
Почему Ивано-Фраковскую область выбрали? Указивка поступила? Ааа ясно, желающих колоть дрянь нет, надо кипиш создать.
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17.02.2021 15:28
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буковель - наше фсе...
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17.02.2021 15:25 Ответить
хорошо клоун попиарился.. на все 100% - без масок, в толпе и с видосиками
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17.02.2021 16:42 Ответить
твари во главе с клоуном вроде как чемпионы по борьбе?
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17.02.2021 15:28 Ответить
Почему Ивано-Фраковскую область выбрали? Указивка поступила? Ааа ясно, желающих колоть дрянь нет, надо кипиш создать.
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17.02.2021 15:28 Ответить
А де ж ще? Якось по Україні тиша, Полякова наспівалась, Гєпу поховали, на моря ніхто не їздить ,а тут - Буковель. Ну як не скористатись?
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17.02.2021 16:04 Ответить
Да-да, плебеи совсем расслабились, голову начали поднимать, надо жути нагнать. Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області розгортають тимчасовий госпіталь: лікарні швидко заповнюються на 100%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9703
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17.02.2021 16:12 Ответить
Тому що в нас дійсно жах. Я з Франківська.
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17.02.2021 18:10 Ответить
Та ладно. Вируса ж нет. Сходить в цэркву, постоять в толпе без масок, поцеловать крест по кругу - вместо прививки, должно помочь ))
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20.02.2021 01:10 Ответить
А станіславці навіть не здогадуються, що про них така турбота.
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17.02.2021 15:34 Ответить
Заробитчане возвращаются из русской помойки привозя новые штаммы. ***** щедро делится с окружающим миром "достижениями" рашисской военной вирусологии.
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17.02.2021 15:42 Ответить
Зато на лыжах покатались и не дали Буковельским предпринимателям разориться... Сам гидрант благословил...
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17.02.2021 15:49 Ответить
Ну зато підприємці грошенят підзаробити, буде чим сім'ї годувати
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17.02.2021 15:52 Ответить
Ходите тихо в слюнявчиках и не возбухайте, Ни один дурантин, даже намордники не нужны при летальности менее 0.2%
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17.02.2021 16:06 Ответить
Около 4% смертность. Это официально. Грят реально раза в 3-4 больше. Кажись с новой волной все скептики переболеют и передохнут.
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20.02.2021 01:12 Ответить
Передохли коронопсихозные, вернее их отправили туда благодаря психозам таким как твой
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22.02.2021 13:17 Ответить
А це там хтось на лижах катався? А це туди поїхали жо..лизи і разом фоткались? А це...., та що я гоню, йому все можна, це вам штраф.
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17.02.2021 16:09 Ответить
на Буковель везіть....там місць завалісь
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17.02.2021 16:10 Ответить
Вот же рукожопы...
Почему в области жопа с больными, и тут же новость выше что общепитам разрешили на час дольше работать. А болельщикам разрешили посещать спортивные мероприятия!

Ау, Ляшко и Степанов! У вас там вообще притомные люди есть хоть капельку? Кто будет контролировать маски, количество людей на 1кв.м. и т.д.?

У вас область загибается, где гарантии что заразу оттуда не развезут по всей стране? Вы разве способны хоть что то контролировать?
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17.02.2021 16:18 Ответить
Штатный страшилка, средства осваивать пора,а то скоро снег растает.
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17.02.2021 16:21 Ответить
Робота влади по створенню видимості умов для проведення примусової вакцинації.
Готуйте сідниці пані та панове ))
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17.02.2021 16:38 Ответить
Буковель же в Ивано Франковской области ?
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17.02.2021 17:39 Ответить
Та тут кому в лоб, кому по лбу... Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області розгортають тимчасовий госпіталь: лікарні швидко заповнюються на 100%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5419
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17.02.2021 18:04 Ответить
Долбо*бы! Вы закрыли Буковель?❓❓❓
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17.02.2021 19:58 Ответить
Лыжи, санки, коньки отбивают остатки осторожности. Толпы народа, без масок ессно, потому как зачем? Вируса ж нет, его "злочынна влада прыдумала щод людэй лякаты и на ных заробляты!" Ну вот, хорошо потусили, теперь отлично поболейте. Можете ругать власть, которая всегда типа виновата.
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20.02.2021 01:08 Ответить
 
 