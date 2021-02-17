Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области разворачивают временный госпиталь: больницы быстро заполняются на 100%, - Ляшко

На Прикарпатье из-за высокого роста заболевания коронавирусом разработали новые маршруты для госпитализации больных и разворачивают временный госпиталь.

Об этом сообщил главный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Ивано-Франковске во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вспышка коронавирусной болезни по области идет неравномерно. Где-то увеличивается, где-то идет легче. Определенные больницы у нас заполняются на 100% довольно быстро. Поэтому мы отработали новые маршруты пациентов, которые будут действовать на территории области. Просьба - относиться к предложенной госпитализации более лояльно. Поскольку экстренная медпомощь будет везти пациентов не в те медучреждениям, которые ближе, а в те, которые могут спасти жизнь", - сообщил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковской области ужесточили карантин до "красного" уровня из-за критической ситуации с коронавирусом

Новые больницы предложат включить в перечень тех, которые будут оказывать помощь больным коронавирусом.

"Также мы примем решение о развертывании дополнительного временного госпиталя, который был создан в 2020 году на базе ГСЧС", - добавил главный санврач.

По его словам, на комиссии ТЭБ и ЧС должна быть определена точка развертывания госпиталя. Это будет или развернутый модуль, или передача укомплектования, которое есть в госпитале, для усиления материально-технической базы.

Ляшко считает, что на Прикарпатье ситуация с заболеванием коронавирусом почти критическая. При этом больше всего пугает не только рост заболевания, но и количество больных, которых госпитализируют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив выступает против новогоднего локдауна: Больных уже меньше, а бизнесу надо заработать

"Госпитализируют тяжелых больных. Тяжелые больные требуют более длительного пребывания в больнице, в интенсивной терапии или на кислородной терапии. Это приводит к тому, что количество подготовленных коек постоянно заполняется", - заметил Ляшко.

Он подчеркнул, что система здравоохранения не безразмерная и имеет свой предел. Чиновник призвал соблюдать все противоэпидемические нормы и лояльно отнестись к новым маршрутам пациентов.

Также на Прикарпатье до конца этой недели дополнительно разворачивают 600 койко-мест для больных COVID-19, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, из этих 600 койко-мест 250 уже имеют подключение для кислородной терапии, поскольку Ивано-Франковская область недавно приобрела 115 кислородных концентраторов и передаст их в определенные медучреждения.

Виктор Ляшко отметил, что в перечень больниц, принимающих больных COVID-19, вводят три новых медучреждения Прикарпатья и полностью переформатируют многопрофильную Богородчанскую ЦРБ под медучреждение для больных коронавирусной болезнью. Именно в Богородчанскую ЦРБ направят госпиталь ГСЧС, в котором есть не менее 120 кислородных концентраторов, что позволит увеличить количество новых койко-мест с кислородом до 370.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов

Также на Прикарпатье уже берутся за подсчет средств, необходимых для улучшения материально-технической базы новых коек для больных коронавирусом. Дополнительно будет рассмотрено обеспечение их медикаментами.