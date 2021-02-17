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Кабмин (13803) перепись населения (132)

Кабмин предлагает проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кабмин предлагает проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет

Кабинет министров предлагает Верховной Раде урегулировать вопрос электронной переписи населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины был одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности". Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения", - говорится в сообщении.

Документом предусматривается внесение изменений в законы "О государственной статистике" и "О Всеукраинской переписи населения".

Среди важных положений законопроекта: установление срока проведения Всеукраинской переписи населения - не реже одного раза в 10 лет; внедрение проведения переписи с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных; предоставление возможности респонденту заполнять переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете; совершенствование требований к временному переписному персоналу; защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
перепись невыгодна любому чиновнику особенно пенсионному фонду - уберут мертвые души и на чем же мутить тогда?)
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17.02.2021 16:24
+1
Не можешь сделать раз, делай раз в десять лет. Проблема решена.
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17.02.2021 15:32
+1
Не надо проводить вообще. Когда нет госплана, то и статистика ни к чему. Пусть остаётся интрига...
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17.02.2021 15:38
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Не можешь сделать раз, делай раз в десять лет. Проблема решена.
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17.02.2021 15:32 Ответить
охметовская плесень будет собирать данные и торговать ими ?
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17.02.2021 15:33 Ответить
Не надо проводить вообще. Когда нет госплана, то и статистика ни к чему. Пусть остаётся интрига...
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17.02.2021 15:38 Ответить
через десять лет ?
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17.02.2021 15:53 Ответить
Та ну, страшно.
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17.02.2021 16:02 Ответить
а объединить все электронные базы (ПФУ, соцвыплат, БТИ, избирателей, налоговой (ИНН), ЗАГСов, детсадов, учебных заведений и пр.)
и по ИНН (и избирателей) - видно всех от 16 до бесконечности..(ПФУ, соцвыплаты, продолжают и подтверждают).. ЗАГСы - начинают (св. о рождении и...заканчивают (св.о вечности)
прочие - подтверждают и дополняют...
это нереально? у всех есть куча документов, которые где-то занесены в базу (прописка, права, дипломы.........)
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17.02.2021 16:10 Ответить
если провести по базам ПФУ то окажется в 2 раза больше чем жителей, если по паспортам - тоже навыдавали кому и как кто его знает....это Украина - здесь все не как у людей - все делается, как ни грустно признать, через коррупционную призму
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17.02.2021 16:16 Ответить
ИНН ?
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17.02.2021 16:25 Ответить
детям и пенсионерам, он не нужен.
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17.02.2021 17:05 Ответить
у пенсионеров он есть, дети его получат в 16 ...
там нет дублирующих номеров и номера умерших навсегда остаются за ними с пометкой "умер", даже меняя фамилию, имя или отчество а ИНН вносятся изменения, но не меняется сам номер...
поэтому все от 16 и до...вечности должны быть там (кроме асоциальных лиц и возможно ромов (и то, в последнее время из-за "детских" они массово получают их...ну и еще некоторых верующих, которым этот номер разрешили как-то продублировать (не помню как)))
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17.02.2021 17:14 Ответить
пенсинеонеры в большинстве своем не плательщики налогов, он им нафиг не нужен.
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17.02.2021 17:16 Ответить
но они мим были до того как вышли на пенсию...без ИНН пенсию не назначают ...
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17.02.2021 17:21 Ответить
ими* (пардон)
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17.02.2021 17:21 Ответить
Наша влада як поганий хазяїн не знає скільки йому годувати на обід 10 чи 1000. Тож така ж дупа і з вакцинами, бо ніхто не знає скільки тут взагалі живих душ проживає. Мабуть їм ніколи планувати скільки потрібно шкіл, скільки солдатів для мобілізації, скільки вузів, скільки зерна можна продати, скільки промислових об'єктів збудувати на душу населення щоб безробіття не було. Все це їм - ДСС!
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17.02.2021 16:21 Ответить
перепись невыгодна любому чиновнику особенно пенсионному фонду - уберут мертвые души и на чем же мутить тогда?)
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17.02.2021 16:24 Ответить
Электронная перепись это как? По количеству смартофонов или телевизоров?
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17.02.2021 17:26 Ответить
 
 