Кабмин предлагает проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет

Кабинет министров предлагает Верховной Раде урегулировать вопрос электронной переписи населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины был одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности". Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения", - говорится в сообщении.

Документом предусматривается внесение изменений в законы "О государственной статистике" и "О Всеукраинской переписи населения".

Среди важных положений законопроекта: установление срока проведения Всеукраинской переписи населения - не реже одного раза в 10 лет; внедрение проведения переписи с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных; предоставление возможности респонденту заполнять переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете; совершенствование требований к временному переписному персоналу; защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.

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