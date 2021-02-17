Посол Германии Фельдгузен о восстановлении поездок в ЕС по безвизу для украинцев: "Начало вакцинации будет помогать"

Поездки в рамках действия безвизового режима между Украиной и странами Европейского союза не будут доступны в течение еще нескольких месяцев, предполагает посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Поскольку украинцы ездят без визы в Шенгенское пространство, это не только вопрос Германии, это вопрос всех стран в Шенгенском пространстве. Мы, как посольство, уже минимум четыре раза заполняли анкету о ситуации в Украине, и, в принципе, последняя анкета была достаточно позитивна, потому что здесь ситуация сейчас лучше, чем в Германии", - сказала Фельдгузен на виртуальной встрече во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Но мы смотрим не только на две последние недели, потому что дать разрешение, а через две недели забрать - это тоже плохо. Я боюсь, что это будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", - добавила дипломат.

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